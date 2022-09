Corsair nazywa klawiaturę K100 AIR „ultrasmukłą” i wystarczy rzucić okiem, by przekonać się, że ma ku temu solidne argumenty. Używa też określeń „efektowna” czy „wysokowydajna” i tu też nie zostawia pola do dyskusji.

Corsair K100 AIR to ultrasmukła klawiatura gamingowa

Corsair K100 AIR to najnowsza klawiatura gamingowa w ofercie kalifornijskiego producenta i zarazem najsmuklejsza, jaką kiedykolwiek stworzył. W najcieńszym punkcie ma zaledwie 11 milimetrów grubości, ale nie martw się o jej wytrzymałość – konstrukcja ze szczotkowanego aluminium sprawia, że jest naprawdę solidna.

Bezpodstawne są też obawy o wydajność, jako że producent postawił tu na rasowe, mechaniczne switche gamingowe, mianowicie niskoprofilowe przełączniki Cherry MX (Ultra Low Profile) – niezawodne, błyskawicznie reagujące i oferujące odczuwalny klik.

Niezawodna łączność – po kablu albo i bez niego

Pozytywny wpływ na użytkowanie mają również trzy opcje łączności:

przewodowa (USB) z technologią AXON zapewniającą raportowanie z częstotliwością 8000 Hz,

bezprzewodowa (2,4 GHz) z technologią Slipstream Wireless zapewniającą zerowe opóźnienia,

bezprzewodowa (Bluetooth) z innowacyjną technologią zapewniającą niskie opóźnienia.

Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Po pierwsze: że ma podświetlenie RGB. Gdy je włączysz, wytrzyma 50 godzin między ładowaniami, a gdy z niego korzystasz – czas wydłuża się nawet czterokrotnie. Warto też spojrzeć na górną część urządzenia, gdzie znajdują się dodatkowe przyciski, w tym klawisze multimedialne i pokrętło głośności.

Premiera Corsair K100 AIR w przyszłym miesiącu

Trzeba przyznać, że brzmi to wszystko naprawdę dobrze. Z ostateczną oceną wstrzymamy się jednak do momentu, w którym poznamy cenę. Ta ma zostać ujawniona, gdy będziemy bliżej premiery, która to z kolei została zaplanowana na 4 października.

Źródło: Corsair