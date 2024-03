Najlepsza klawiatura gamingowa podniesie komfort grania. Nic więc dziwnego, że jest to marzenie wielu graczy, ale jak wobec tego je spełnić? Pomocny może okazać się nasz ranking klawiatur. Znajdziesz tu sprzęt z różnych kategorii cenowych, klawiatury mechaniczne i membranowe.

Klawiatura gamingowa – jak wybrać najlepszy model?

Dobra klawiatura do gier potrafi zwiększyć komfort rozgrywki, ale niekoniecznie sprawi, że twoje umiejętności magicznie wzrosną. Niemniej gry są po to, by dobrze się bawić, więc odpowiednia klawiatura gamingowa jest czymś pożądanym. Wybór właściwego modelu nie jest prosty, ale znając najważniejsze cechy klawiatur i wiedząc, który model jest godny uwagi, nasze zadanie będzie ułatwione. Stąd nasz ranking, w którym znajdziesz najlepsze klawiatury mechaniczne i membranowe oraz tanie klawiatury do grania.

Jaka klawiatura do grania? Ranking klawiatur gamingowych 2024

Jakie przełączniki? Klawiatura do gier mechaniczna czy membranowa?

Przy wyborze klawiatury do grania warto zwrócić uwagę na to, jakie producent zastosował przełączniki. Po przeczytaniu naszych artykułów poznasz rodzaje przełączników i dowiesz się, jaki rodzaj przełączników wybrać i dlaczego właśnie te “czerwone” są tak bardzo pożądane przez graczy.

Dobra klawiatura gamingowa powinna cechować się jak najmniejszych opóźnieniem sygnału. Teoretycznie to z miejsca stawia w lepszym świetle przewodowe klawiatury do grania. Fakt, one dominują, jednakże te bezprzewodowe z wyższej półki też mają solidne argumenty i warto je uwzględnić w rankingu najlepszych klawiatur do grania.

Oprócz tego należy zastanowić się, jaki format klawiatury będzie dla nas najlepszy. Wolimy pełnowymiarowe modele, czy może wersje TKL, czyli te pozbawione sekcji numerycznej. Do wyboru są także te w rozmiarze 60 proc. - pozbawione są nie tylko sekcji numerycznej, ale i klawiszy funkcyjnych oraz strzałek

Modele w rankingu mają co prawda swoją własną charakterystykę, aczkolwiek dobra klawiatura do grania niezależnie od producenta powinna cechować się solidną konstrukcją, żywotnymi przełącznikami, krótkim czasem reakcji oraz ergonomicznym układem samych klawiszy.

Idąc dalej: podświetlenie klawiatury błędnie uchodzi za “zbędny bajer”, gdyż ta funkcja pozwala skutecznie prowadzić rozgrywkę po zmroku, w zaciemnionym pomieszczeniu. Jeśli dla przykładu nie są nam obce długie sesje grania i odczuwamy przy tym dyskomfort, to warto rozważyć zakup klawiatury gamingowej z podkładką na nadgarstki. Klawiatura dla gracza powinna przy tym posiadać funkcję N-Key Rollover/anti-ghosting, by rejestrowanie wciskanych klawiszy przebiegało bezbłędnie.

Najlepsze klawiatury dla gracza w naszej ocenie - dobre i tanie

Za dobre klawiatury do gier nie trzeba płacić jak za zboże. Istnieje kilka modeli, które z powodzeniem mogą sprawdzić się w roli solidnej klawiatury do grania, a przy tym są tanie. W naszym rankingu znajdują się klawiatury na każdą kieszeń, a stosunek jakości do ceny sprawia, że są one solidnymi kandydatami do tytułu najlepszej klawiatury gamingowej. W rankingu uwzględniamy bardziej zaawansowanych graczy, jak i tych okazyjnych, którzy grają raz na jakiś czas.

SteelSeries Apex 5 – niezawodna klawiatura gamingowa od 500 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ranking zaczynamy mocnym akcentem. Przewodowa klawiatura SteelSeries Apex 5 jest chętnie wybierana przez graczy. Co dokładnie ich przyciąga? Mamy tu technologię hybrydową, czyli połączenie cech klawiatury membranowej i mechanicznej - płynność idzie w parze z trwałością. Nie brakuje podświetlenia RGB. Możemy je potraktować jako efekciarski dodatek lub zrobić z niego użytek grając w nocy. Z tą klawiaturą długie granie nie będzie tak męczące dla naszych rąk - zadba o to specjalna podpórka pod nadgarstki. Wisienką na torcie jest zintegrowany wyświetlacz OLED, dzięki któremu uzyskujemy podgląd informacji o aktualnych ustawieniach, a nawet możemy szybko zmieniać parametry. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, hybrydowa

Typ klawiszy/przełączników SteelSeries Hybrid RGB

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak

Genesis Thor 300 TKL RGB – dobra, niewielka i tania klawiatura mechaniczna Ocena benchmark.pl









4,4/5 Oto klawiatura gamingowa za stosunkowo nieduże pieniądze. Genesis Thor 300 TKL RGB przypadnie do gustu tym graczom, którzy szukają taniej klawiatury mechanicznej. To trwała konstrukcja, która może służyć latami: siła nacisku potrzebna do aktywacji przycisku to zaledwie 55 g, czas reakcji zminimalizowany do 8 ms. Na uwagę zasługuje żywotność przycisków na poziomie 50 mln kliknięć. Nie zabrakło tutaj podświetlenia: łącznie 20 trybów świetlnych, w tym możliwość zaprogramowania dwóch własnych. TKL w nazwie oznacza “ten key less”, ponieważ jest to klawiatura pozbawiona sekcji numerycznej. Klawiatura przewodowa. Na wyposażeniu przełączniki Outemu Red - budżetowy odpowiednik Cherry MX Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, TKL

Typ klawiszy/przełączników Outemu Red

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Razer Ornata V3 – optymalna klawiatura do grania Ocena benchmark.pl









4,7/5 Pełnowymiarowa klawiatura przewodowa Razer Ornata V3 z podświetleniem RGB to propozycja z gatunku klawiatur mechaniczno-membranowych. Sprzęt charakteryzuje się odpornością na zachlapania, niskim profilem klawiszy, nie brakuje tu anti-ghostingu oraz N-Key Rollover. Jest wręcz stworzona dla graczy - posiada podpórkę pod nadgarstki, co sprzyja długim sesjom grania. Znajdziemy tu 12 klawiszy multimedialnych oraz klawisze programowalne. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury hybrydowa

Profil klawiszy niski

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak

Logitech G915 TKL – wysokiej jakości bezprzewodowa klawiatura do gier Ocena benchmark.pl









4,4/5 Dobre klawiatury do gier to nie tylko te przewodowe. Logitech G915 TKL to dowód na to, że bezprzewodowa klawiatura do grania jak najbardziej ma sens i może konkurować z najlepszymi klawiaturami. Konstrukcja TKL sprawia, że z miejsca oszczędzamy sporo miejsca na biurku (długość: 368 mm, szerokość: 150 mm). Mechaniczne przełączniki liniowe Romer-G zapewniają płynne działanie oraz krótki czas reakcji. A skoro o reakcji mowa, to o niezawodne połączenie z komputerem dba autorska technologia Lightspeed. Nie mogło zabraknąć podświetlenia oraz przycisków multimedialnych. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, multimedialna, TKL

Typ klawiszy/przełączników Romer-G Linear

Interfejs USB 2.0, Bluetooth

Klawisze multimedialne tak

Corsair K70 RGB Pro – klawiatura gamingowa z wyższej półki Ocena benchmark.pl









4,8/5 Szukając klawiatury do grania z wyższej półki, warto sprawdzić, co ma do zaoferowania Corsair K70 RGB Pro. W cenie poniżej 800 zł otrzymujemy solidny sprzęt dla graczy, z którego aż bije komfort i precyzja. Wytrzymała aluminiowa konstrukcja, podświetlenie RGB, liniowy skok przycisków, klawisze multimedialne, pełny anti-ghosting i N-Key Rollover zapewniają rejestrację każdego naciśnięcia. No czego chcieć więcej? Zapewne magnetycznej, miękkiej w dotyku podkładki pod nadgarstki? To chyba oczywiste, że taka się tutaj znajduje, podobnie jak regulowane stopki. Całość wieńczą nakładki klawiszy PBT. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, multimedialna

Typ klawiszy/przełączników Cherry MX Red

Trwałość klawiszy 100 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 444 x 166 x 40 mm

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

A4Tech KV-300H – porządna i tania klawiatura dla graczy weekendowych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Klawiatura gamingowa za mniej niż 200 zł? A czemu nie! Wszak nie można zapominać o licznej populacji graczy rekreacyjnych, którzy być może nie chcą wydawać większej kwoty. A4Tech KV-300H jest co prawda okrojony z kilku funkcji (brak tu np. klawiszy multimedialnych), ale kompaktowy rozmiar, krótki skok klawiszy i elegancki wygląd sprawiają, że sprawdzi się jako wystarczający sprzęt do grania za relatywnie niewielkie pieniądze, a dodatkowo zrobimy użytek z tej klawiatury w pracy biurowej. Dodatkowo znajdziemy tutaj boczne porty USB, do których podłączymy np. bezprzewodową myszkę czy bezprzewodowe słuchawki do grania. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników scissors

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 436 x 124 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne nie

iBox Aurora K-4 – niedroga aluminiowa klawiatura do gier Ocena benchmark.pl









4,6/5 Żywotna, lekka i precyzyjna - taka powinna być dobra klawiatura do grania. iBOX Aurora K-4 spełnia te wymagania. Górna obudowa została wykonana z aluminium, pełny anti-ghosting, doczepiana magnetycznie podstawka pod nadgarstki. Chcecie więcej? Proszę bardzo, unikalną cechą tej klawiatury jest specjalne pokrętło, którym manipulujemy trybem podświetlenia czy zmieniamy głośność. Dzięki pełnej palecie barw RGB dopasujemy podświetlenie do własnych potrzeb. Klawisz Fn umożliwia używanie przycisków funkcyjnych do zadań multimedialnych. Dodatkowo specjalne oprogramowanie, dostępne również w języku polskim, pomoże graczom wycisnąć z tej klawiatury absolutne maksimum. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników KRGD Red

Profil klawiszy wysoki

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak

Logitech G413 – prosta, klasyczna klawiatura dla graczy Ocena benchmark.pl









4,5/5 To swego rodzaju klasyka gatunku. Logitech G413 trafi gusta tych graczy, którzy cenią sobie prostotę i niezawodność. Znakomite przełączniki Romer-G to synonim szybkiej reakcji i precyzji. Aluminiowa konstrukcja podpowiada, że kolejną cechą tej klawiatury jest wytrzymałość. Być może część graczy będzie niepocieszona faktem, że nie uświadczymy w Logitech G413 podświetlenia RGB - klawiatura świeci tylko na czerwono. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników Romer-G Tactile

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 132 x 445 x 34 mm

Interfejs USB 2.0

HyperX Alloy Origins 60 – bardzo mała, kompaktowa klawiatura do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 Bardzo mała klawiatura mechaniczna do grania. Nie uświadczysz tu sekcji numerycznej czy strzałek. Brakuje nawet klawiszy funkcyjnych. Czy to wada? Zależy, jakim typem gracza jesteś. Jeśli cenisz sobie minimalizm, to HyperX Alloy Origins 60 będzie dobrą propozycją. Aluminiowa konstrukcja zapewnia wytrzymałość, przełączniki liniowe o żywotności 80 mln kliknięć, regulowane podświetlenie RGB, anti-ghosting, N–Key rollover oraz stopki regulujące nachylenie. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, 60%

Typ klawiszy/przełączników HyperX Red

Trwałość klawiszy 80 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 296 x 106 x 37 mm

W wielu przypadkach wybór klawiatury do grania będzie uzależniony od budżetu. Powyższy ranking pokazuje, że dobra klawiatura do grania nie musi być droga. Co nie oznacza, że tanie klawiatury do gier oferują to samo, co te z wyższej półki i odpowiednio droższe. Dajcie znać w komentarzach, z jakiego sprzętu korzystacie. Warto dzielić się swoimi doświadczeniami.

