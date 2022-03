Każdy kto szukał taniej, niskoprofilowej klawiatury mechanicznej wie jak trudne może to być zadanie. Ich ceny nierzadko mogą przyprawić o palpitację serca. Mogą, ale nie muszą, co udowadnia iBOX Aurora K-6 – niskoprofilowy mechanik za rozsądną cenę. Zobacz naszą wideorecenzję.

Polski iBOX już od jakiegoś czasu z powodzeniem rozszerza swoją ofertę mechanicznych klawiatur dla graczy. Łączy je jedno – całkiem dobra cena, przynajmniej na tle konkurencji. Do tej pory jednak były to raczej tradycyjne urządzenia, o wysokim profilu, z różnymi rodzajami przełączników. Tym większym miłym zaskoczeniem okazała się jedna z tegorocznych nowości tego producenta – iBOX Aurora K-6.

Dlaczego? Bo to bardzo uniwersalna klawiatura, którą możemy połączyć przewodowo do komputera, ale także skorzystać z opcji bezprzewodowej – Bluetooth 5.0 bądź dołączonego do zestawu odbiornika radiowego 2.4GHz. Najciekawsze jest jednak to, że prawdziwie niskoprofilowy mechanik z czerwonymi, liniowymi przełącznikami o wyjątkowo niskim skoku klawisza, poziomem aktywacji na wysokości 1,5 mm i siłą nacisku rzędu 40 gramów. Brzmi intrygująco? A jakże. Zapraszamy do obejrzenia naszej wideorecenzji tej całkiem niezłej klawiatury.

Wideorecenzja iBOX Aurora K-6

Specyfikacja techniczna iBOX Aurora K-6:

Typ klawiatury: mechaniczna Rodzaj mikroprzełączników: KRGD Red Low Profile (liniowe) Wytrzymałość przełączników: 50 mln kliknięć Siła nacisku: 40 gramów Wysokość skoku klawisza: 2,5 mm Dystans do aktywacji klawisza: 1,5 mm Częstotliwość próbkowania: 125 Hz Profil: niski Łączność: potrójna - przewodowa (USB-C) i bezprzewodowa (Bluetooth oraz radiowa 2,4GHz) Zasięg: około 10 metrów Pojemność baterii: 2200 mAh Wbudowana pamięć: Tak Klawisze programowalne: Tak Klawisze multimedialne: Tak (kombinacje Fn+ F1 do F12) Dodatkowe funkcje: N-Key Rollover

podświetlenie LED z zestawem 20 różnych efektów

przyciski funkcyjne do parowania z różnymi urządzeniami

wielofunkcyjne pokrętło Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 432 x 125 x 30,1 mm Długość kabla: 150 cm Waga: 640 gramów Cena w momencie publikacji: około 250 zł

Czy warto kupić iBOX Aurora K-6 – nasza opinia

Dla szukających niskokoprofilowego mechanika do grania iBOX Aurora K-6 może być całkiem ciekawą propozycją. Klawiatura ma bowiem wszystko co niezbędne – ma niezłe liniowe przełączniki, jest odpowiednio sztywna, ma podświetlenie, pełen N-Key Rollover i może działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Do tego całkiem nieźle wygląda i ma bardzo przyzwoitą cenę (w okolicach 250 zł) w porównaniu do oferowanej jakości.

Jasne, nie jest to produkt bez wad, ale przy tej cenie, jeśli kochasz niski profil, warto rozważyć ją nawet jeśli miałaby być dodatkową klawiaturą do zabawy. A jak Wy uważacie? Czy iBOX Aurora K-6 miałaby u Was szansę? Dajcie znać w komentarzach.

Opinia o iBOX Aurora K-6 Plusy stylowy wygląd i niezła jakość wykonania,

solidna, aluminiowa rama,

liniowe mikroprzełączniki - KRGD Red w wersji niskoprofilowej,

potrójny tryb komunikacji – przewodowy i bezprzewodowy (po Bluetooth oraz radiowo, z pomocą odbiornika 2,4GHz),

możliwość jednoczesnego, bezprzewodowego połączenia z aż 3 urządzeniami,

pełny N-Key Rollover,

wielofunkcyjne pokrętło,

wielokolorowe podświetlenie, z zestawem 20 przygotowanych wcześniej efektów,

długa praca na baterii,

proste, ale całkiem pomocne oprogramowanie, Minusy brak wysuwanych nóżek – z góry ustalony kąt nachylenia klawiatury,

częstotliwość próbkowania to jedynie 125Hz,

trochę zbyt słabe podświetlenie znaków na klawiszach,

aplikacja nie działa w trybie bezprzewodowym.

