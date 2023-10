Corsair wprowadza na rynek nową klawiaturę. Pełnowymiarowy model K70 Core z mechanicznymi przełącznikami Corsair MLX Red zapewnia wygodę pisania i grania.

Producent przedstawia K70 Core jako świetny wybór zarówno dla osób grających sporadycznie, jak i dla aspirujących e-sportowców. W nowej gamingowej klawiaturze zastosowano mechaniczne przełączniki liniowe Corsair MLX Red o ultraszybkiej reakcji, które mają zapewnić płynne działanie sprzętu. Smarowanie fabryczne gwarantuje gładki skok klawiszy.

Użytkownik ma trzy opcje: może wybierać pomiędzy mechanicznymi przełącznikami Corsair Red, optycznymi Corsair OPX i magnetycznymi MGX.

Corsair K70 Core - pokrętło i oprogramowanie

Pokrętło zastosowane w urządzeniu służy nie tylko do regulacji poziomu głośności, ale także do ustawiania jasności podświetlenia RGB, przewijania stron internetowych oraz zbliżania i oddalania obrazu. Obok znajduje się programowalny przycisk do sterowania multimediami.

Oprogramowanie Corsair iCUE umożliwia pełne wykorzystanie możliwości klawiatury, w tym sterowanie podświetleniem RGB poszczególnych klawiszy, tworzenie makr, zmienianie mapowania klawiszy itp.

Konstrukcja

K70 Core charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją. Przełączniki Corsair Red osadzono w solidnej aluminiowej płycie górnej. Producent wspomina też o trwałych nakładkach klawiszy formowanych w dwóch cyklach.

Dostępność i gwarancja

Klawiatura Corsair K70 Core jest już dostępna w sklepie internetowym Corsair oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów internetowych producenta. Sprzęt objęto dwuletnią gwarancją oraz wsparciem technicznym firmy.

źródło: materiały prasowe