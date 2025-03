Problemy z kartą GeForce RTX 5090. Wtyczka zasilania rozgrzała się do 150°C

Problemy z nową wtyczką zasilania w kartach graficznych GeForce RTX 5000 mogą być poważniejsze, niż pierwotnie zakładano. Jeden z niemieckich testerów odkrył, że nowa wtyczka zasilania 12V-2x6 nagrzała się do temperatury przekraczającej 150°C.

Wszyscy pamiętamy głośną sprawę ze spalonymi wtyczkami zasilania 12VHPWR w karcie graficznej GeForce RTX 4090. Problem ten mógł prowadzić nie tylko do uszkodzenia drogiego sprzętu, ale również stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

NVIDIA zapewniała, że podobne problemy nie będą występować w przypadku nowych modeli z serii GeForce RTX 5000. Jednak wkrótce po premierze pojawiły się pierwsze doniesienia o stopionych wtyczkach zasilania w kartach GeForce RTX 5090. Potwierdzono już problemy z przegrzewaniem się nowej wtyczki — jeden z niemieckich dziennikarzy udokumentował przypadek, w którym nowa wtyczka zasilania rozgrzała się do temperatury przekraczającej 150°C.

Problemy z nową wtyczką zasilania

Andreas Schilling opublikował wpis na portalu X, gdzie potwierdził przypadek mocnego nagrzewania się wtyczki zasilającej - w tym przypadku była to karta graficzna Inno3D iChill GeForce RTX 5090 Frostbite i zasilacz be quiet! Dark Power 13 (nie podał dokładnego modelu).

Według redaktora, wtyczka zasilania przy zasilaczu nagrzała się do temperatury przekraczającej 150 stopni Celsjusza. Mimo działania tak wysokich temperatur, zarówno przewód, jak i wtyczka wydają się być w dobrym stanie. Zauważył jednak ślady świadczące o tym, że komponenty zostały poddane działaniu wysokiej temperatury.



Zdjęcie z kamery termowizyjnej - w chwili pomiaru odnotowano temperaturę 117 stopni Celsjusza na wtyczce z zasilacza

Co ciekawe, wcześniejsze testy redaktora wskazywały, że karta NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition nie sprawia problemów z dystrybucją napięć z takim zasilaczem i teoretycznie nie powinny pojawiać się problemy z przegrzewaniem złącza. Wygląda więc na to, że dużo tutaj zależy od danej konfiguracji komputera i w rzeczywistości nie można być pewnym żadnej konfiguracji.

Osobną kwestią jest zastosowana wtyczka. Schilling twierdzi, że wykorzystał nową wtyczkę 12V-2x6, która teoretycznie nie powinna sprawiać problemów z przegrzewaniem. Warto jednak mieć na uwadze, że zasilacze be quiet! Dark Power 13 to starsza seria, która obsługuje standard 12VHPWR (producent stopniowo aktualizuje swoje zasilacze do standardu 12V-2x6, jednak modele Dark Power 13 jeszcze nie są dostępne w nowej wersji). Do obsługi nowego standardu wymagana jest karta graficzna z nowym gniazdem, odpowiedni przewód zasilający, ale też zasilacz z nowym gniazdem. Być może problem wynika właśnie z zastosowania starszego standardu.

be quiet! sprawdzi zasilacz

Skontaktowaliśmy się z firmą be quiet!, która podkreśla, że przykłada dużą wagę do jakości swoich zasilaczy. Zaznacza jednak, że to karta graficzna odpowiada za regulację poboru mocy z zasilacza. Przypadek przegrzewającej się wtyczki zostanie dokładnie zbadany w laboratorium producenta. Poniżej prezentujemy pełne oświadczenie firmy.

Przykładamy dużą wagę do jakości. Nasze zasilacze i kable są budowane zgodnie z najwyższymi standardami i ściśle według oficjalnych wytycznych. Nasze produkty przechodzą szeroko zakrojone testy, zarówno wewnętrzne, jak i w niezależnych laboratoriach zewnętrznych, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo. Jeśli klienci doświadczą jakichkolwiek nieoczekiwanych zachowań, nasz dedykowany zespół obsługi klienta jest dostępny, aby pomóc. Jesteśmy w kontakcie z redaktorem, aby dokładniej zbadać tę sprawę.

Wiadomo, że różni producenci procesorów graficznych mają różne podejścia do sposobu i liczby rezystorów bocznikowych stosowanych po stronie zarządzania energią procesora graficznego. Ponieważ rezystory te regulują pobór mocy z zasilacza, sposób zarządzania i pomiaru obciążenia kabli zależy przede wszystkim od konkretnej implementacji poszczególnych kart i dostawców.