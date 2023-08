Corsair prezentuje klawiaturę i zestaw słuchawkowy z rozbudowanymi opcjami personalizacji. Oto szczegóły na temat K70 MAX i HS80 MAX.

Gamingowa klawiatura K70 MAX zawiera nowe magnetyczne przełączniki Corsair MGX, które umożliwiają ustawienie odległości zadziałania każdego klawisza w zakresie od 0,4 mm do 3,6 mm co 0,1 mm. Można tu też wybrać dwa różne działania do każdego naciśnięcia. Daje to opcję konfigurowania kombinacji poleceń, takich jak chodzenie po lekkim dotknięciu klawisza i bieg po jego mocniejszym naciśnięciu.

Switche Corsair MGX będą też umożliwiać korzystanie z trybu Rapid Trigger. W trybie tym indywidualne klawisze działają z większą responsywnością, dając użytkownikowi przewagę w grach wymagających szybkiej reakcji. Funkcja Rapid Trigger zostanie udostępniona w ramach aktualizacji oprogramowania firmware klawiatury K70 MAX w III kwartale 2023 r.

Konstrukcja K70 MAX

K70 MAX ma też wytrzymałą konstrukcję. Obudowę wykonano z aluminium; poza tym zastosowano tu dwie warstwy tłumiące dźwięki. Odłączana magnetyczna podpórka pod nadgarstki wyściełana pianką zapewnia komfort podczas gry i pracy.

Słuchawki HS80 MAX

Kolejnym produktem od Corsair jest HS80 MAX – wieloplatformowy zestaw słuchawkowy dla graczy. Ma on wszystkie atuty serii HS80: wszechkierunkowy mikrofon klasy emisyjnej, wygodny pałąk i konstrukcję wzmocnioną aluminium.

Użytkownik może łatwo przełączać się pomiędzy łącznością bezprzewodową 2,4 GHz i Bluetooth. Satysfakcjonującą jakość dźwięku zapewnia technologia Dolby Atmos udoskonalona przy użyciu narzędzia Sonarworks SoundID, które rozpoznaje preferencje słuchacza i personalizuje jego dźwiękowy profil.

źródło: materiały prasowe