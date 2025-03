Długo na to czekaliśmy. Nowe procesory AMD zaoferują więcej rdzeni

AMD pracuje nad nową generacją procesorów. Oprócz architektury Zen 6, nadchodzące modele w końcu mają zaoferować większą liczbę rdzeni - w wersjach przeznaczonych do komputerów stacjonarnych pojawią się jednostki wyposażone nawet w 24 rdzenie.

Prace nad nowymi procesorami zazwyczaj przebiegają w ciszy, a producent do momentu oficjalnej zapowiedzi nie ujawnia szczegółów. Czasami jednak w sieci pojawiają się nieoficjalne przecieki, które zdradzają informacje o nadchodzącym sprzęcie.

Ostatnio w internecie zaczęły krążyć interesujące doniesienia o nowej generacji procesorów AMD, które mają zastąpić obecne jednostki z serii Ryzen 9000. Hipotetycznie mogłyby to być modele Ryzen z serii 10000.

Nowe procesory AMD

Nowa generacja procesorów o nazwie kodowej Medusa Ridge ma bazować na architekturze Zen 6, która powinna przynieść poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

To jednak nie wszystko. Moore's Law Is Dead zasugerował, że nowa generacja procesorów miałaby też wprowadzić bardziej rozbudowane jądro CCD – zamiast 8 rdzeni, w nowym jądrze producent miałby upakować aż 12 rdzeni. Byłaby to największa zmiana w budowie procesorów AMD od 2019 r. i modeli Ryzen 3000 (Zen 3).

Zgodnie z wizualizacjami jądra CCD i cIOD miałyby być umieszczone bliżej siebie niż w obecnych modelach. Producent planuje usprawnić komunikację między jądrami.



Jeden z użytkowników forum ChipHell potwierdza nową konstrukcję jąder CCD z rdzeniami Zen 6 (tłumaczenie)

Podobne doniesienia potwierdził też jeden z użytkowników chińskiego forum ChipHell. Nowa konstrukcja procesorów miałaby przełożenie na większą liczbę rdzeni. Mainstreamowe modele oferowałyby 12 rdzeni i 48 MB pamięci podręcznej L3, natomiast topowe wersje procesorów (składające się z dwóch jąder CCD) mogłyby dysponować aż 24 rdzeniami i 96 MB pamięci podręcznej L3.

Kiedy nowe procesory?

Przecieki o nowych procesorach zapowiadają się bardzo obiecująco, jednak zainteresowani takim sprzętem będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Nowa generacja procesorów najpewniej zadebiutuje dopiero w 2026 r. Co ważne, jednostki najpewniej nadal będą korzystać z podstawki AMD AM5, więc będzie można je zamontować na obecnych płytach głównych (wymagana będzie tylko aktualizacja BIOS-u).

Oprócz tego producent podobno planuje nowe układy APU o nazwie kodowej Medusa Point, które miałyby zaoferować 12 rdzeni Zen 3 oraz układ graficzny z 8 blokami CU. Konstrukcja procesora nie będzie opierać się na monolitycznym jądrze jak dotychczas, a miałaby bazować na chipletach. Co ciekawe, taki układ teoretycznie mógłby zostać wyposażony także w pamięć 3D V-Cache, co przekładałoby się na lepszą wydajność w grach.