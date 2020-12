Wkrótce na zasilaczach komputerowych pojawią się nowe oznaczenia. Wyjaśniamy co oznacza standard Cybenetics ETA i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę.

Norma Cybenetics ETA została wprowadzona w 2017 roku jako alternatywa dla standardu 80 PLUS – miała ona w prosty sposób określić sprawność energetyczną zasilaczy komputerowych, ale… najwyraźniej okazała się zbyt skomplikowana i nie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony producentów. Być może teraz to się zmieni, bo wprowadzono tutaj nowy sposób oznaczeń.

Cybenetics - nowy sposób oznaczania sprawności energetycznej zasilaczy

Standard ETA bierze pod uwagę nie tylko ogólną sprawność energetyczną zasilacza, ale również sprawność jednostki w spoczynku, współczynnik korekcji mocy, a także straty energii elektrycznej. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony organizacji Cybenetics, gdzie dokładnie opisano wymagania normy.



Nowe oznaczenia graficzne certyfikatów Cybenetics ETA

Organizacja zdecydowała się na zmiany w sposobie oznaczania zasilaczy – zamiast opisu literami (A++, A, B, C, D), wprowadzono nazwy (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium i Diamond) – podobne do tych, które są stosowane w konkurencyjnym standardzie 80 PLUS. Poniżej znajdziecie porównanie wymagań poszczególnych certyfikatów (dla napięcia wejściowego 115 i 230 V).

Certyfikat (115 V) Ogólna sprawność energetyczna Współczynnik korekcji mocy Sprawność energetyczna 5Vsb Straty energii Diamond ≥93% ≥0,985 >79% <0,10 W Titanium ≥91% & <93% ≥0,980 >77% <0,13 W Platinum ≥89% & <91% ≥0,975 >76% <0,16 W Gold ≥87% & <89% ≥0,970 >75% <0,19 W Silver ≥85% & <87% ≥0,960 >73% <0,22 W Bronze ≥82% & <85% ≥0,950 >71% <0,25 W

Wymagania certyfikatów Cybenetics ETA dla napięcia wejściowego 115 V

Certyfikat (230 V) Ogólna sprawność energetyczna Współczynnik korekcji mocy Sprawność energetyczna 5Vsb Straty energii Diamond ≥95% ≥0,945 >78% <0,12 W Titanium ≥93% & <95% ≥0,940 >76% <0,15 W Platinum ≥91% & <93% ≥0,935 >75% <0,18 W Gold ≥89% & <91% ≥0,930 >74% <0,20 W Silver ≥87% & <89% ≥0,920 >72% <0,23 W Bronze ≥84% & <87% ≥0,910 >70% <0,25 W

Wymagania certyfikatów Cybenetics ETA dla napięcia wejściowego 230 V

Nowy sposób oznaczania zasilaczy wydaje się prostszy, na czym powinni zyskać nie tylko producenci sprzętu, ale też sami klienci. Czy pozwoli to zwiększyć popularność normy Cybenetics ETA? Jest to całkiem prawdopodobne (szczególnie, że od nowego roku producenci będą musieli więcej płacić za certyfikatu 80 PLUS). Czekamy jednak, jak na zmiany zareaguje rynek.

Źródło: Cybenetics, Cooler Master (foto)

Zobacz więcej o zasilaczach: