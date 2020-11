Zasilacze może nie przynoszą nam zbyt wielu nowości, ale i tak są niezbędnym elementem każdego komputera. Perspektywy na przyszłość nie są jednak kolorowe – najnowsze informacje z branży wskazują, że klienci będą musieli więcej zapłacić za nowe konstrukcje.

Rozchodzi się o certyfikaty, które określają sprawność energetyczną zasilaczy (stosunek mocy oddawanej na wyjściu (do podzespołów), do mocy pobieranej z sieci energetycznej). Większość producentów opiera się tutaj na normie 80 PLUS, którą wprowadziła firma Plug Load Solutions.

Certyfikat

(Napięcie 230 V) Sprawność

10% obciążenia Sprawność

20% obciążenia Sprawność

50% obciążenia Sprawność

100% obciążenia 80 PLUS - 82% 85% (PFC 0,9) 82% 80 PLUS Bronze - 85% 88% (PFC 0,9) 85% 80 PLUS Silver - 87% 90% (PFC 0,9) 87% 80 PLUS Gold - 90% 92% (PFC 0,9) 89% 80 PLUS Platinum - 92% 94% (PFC 0,95) 90% 80 PLUS Titanium 90% 94% (PFC 0,95) 96% 94%

Plug Load Solutions przygotował sześć certyfikatów, które w prosty sposób określają sprawność energetyczną zasilacza - dla mniej doświadczonych klientów takie oznaczenie na pewno jest dużo wygodniejsze niż procentowy wskaźnik.

Za certyfikację zasilaczy dany producent oczywiście musi zapłacić (dotyczy to każdego modelu, nawet, gdy główny producent przeprowadził certyfikację danej platformy, a firma wydaje ją pod swoją marką). I tutaj pojawiają się problemy.

Ceny certyfikacji zasilaczy mogą wzrosnąć

Igor Walosek z serwisu igor´sLAB opublikował nowe warunki certyfikacji zasilaczy pod kątem normy 80 PLUS (jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, polecamy zapoznać się z całym artykułem na ten temat).

Plug Load Solutions od nowego roku trzykrotnie podnosi stawki za certyfikację, co oznacza potężny wzrost kosztów nałożonych na producentów (w przypadku całej serii może być to nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów!).

Co to oznacza dla klientów? Wzrost cen lub przejście na alternatywne rozwiązanie

Nietrudno się domyślić, że producenci przeniosą opłaty na klientów - efekt będzie taki, że ceny nowych zasilaczy pójdą w górę. Podwyżki najbardziej odbiłby się na podstawowych modelach, które mogłyby mocno stracić na opłacalności względem starszych konstrukcji (wydanych jeszcze przy starych stawkach).

Niewykluczone, że producenci będą rezygnować z oficjalnej certyfikacji 80 PLUS, aby obniżyć koszta produkcji. Rozwiązaniem mogłyby być też przejście na alternatywny, tańszy sposób certyfikacji jednostek – np. normę Cybenetics ETA. Pytanie czy producenci (i klienci) przyjęliby inny sposób oznaczania sprawności zasilaczy.

Źródło: igor´sLAB, inf. własna

