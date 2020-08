Dobry zasilacz wcale nie musi być drogi – tak twierdzi firma Cooler Master, która wprowadziła do oferty czwartą odsłonę ekonomicznych jednostek Elite. Co w nich takiego wyjątkowego?

Cooler Master Elite V4 – zasilacze dla podstawowych zestawów

Nowa seria obejmuje słabsze modele, które sprawdzą się w podstawowych zestawach do biura lub grania – znajdziemy tutaj wersje o mocy: 300 W, 350 W, 400 W, 500 W i 600 W. Co ważne, wszystkie jednostki cechują się sprawnością energetyczną na poziomie 85% (potwierdzono ją zwykłym certyfikatem 80 PLUS 230V).

W przypadku serii Elite V4 zastosowano stałe okablowanie. Niezależnie od wariantu nabywcy mają do dyspozycji pojedynczą wtyczkę EPS. W modelach o mocy 300, 350 i 400 W można liczyć na trzy wtyczki SATA, dwie MOLEX i jedną PCI-E. Mocniejsze jednostki mają więcej o dwie wtyczki SATA, jedną MOLEX i dodatkową PCI-E.

Producent zadbał o odpowiednią jakość

W przypadku ekonomicznych zasilaczy nie powinniśmy liczyć na topową konstrukcję. Producent zadbał jednak o wszystkie najważniejsze aspekty zasilacza – seria Elite V4 wykorzystuje aktywny układ PFC, a nad bezpieczeństwem komputera czuwa podstawowy zestaw zabezpieczeń (OVP, OPP, OTP i SCP).

Konstrukcja może pracować w temperaturze do 40 stopni Celsjusza, a do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z automatyczną regulacją obrotów.

Cooler Master Elite V4 to zasilacze na każdą kieszeń

Zasilacze Cooler Master Elite V4 trafią do sprzedaży najprawdopodobniej na przełomie września i października. Rzecz jasna będziemy mieli do czynienia z tańszymi jednostkami – wiemy, że model o mocy 500 W ma kosztować około 230 złotych, a za model o mocy 600 W przyjdzie nam zapłacić około 260 złotych. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: Cooler Master

