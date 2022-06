W ramach akcji „Środy z Mój Orange" pojawiła się nowa oferta. Zamiast dotychczasowej paczki na Internet, można skorzystać z usługi, która gwarantuje większe bezpieczeństwo w sieci. Dlaczego warto sprawdzić CyberTarczę?

Miesiąc za darmo

CyberTarcza pojawia się cyklicznie w ramach akcji „Środy z Mój Orange". Jest ona przeznaczona dla abonamentowych klientów indywidualnych.

Aktywując usługę, można przez miesiąc korzystać z niej za darmo. Następnie, od kolejnego miesiąca, operator naliczy opłatę w wysokości 9,99 zł miesięcznie. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na kontynuowanie korzystania z usługi, może ją wyłączyć – przed upływem bezpłatnego okresu otrzyma odpowiednie powiadomienie.

Aby odebrać prezent, należy wejść do aplikacji „Mój Orange", przejść do zakładki „Dla Ciebie" i aktywować usługę do 5 lipca.

Dlaczego warto korzystać z CyberTarczy?

CyberTarcza pozwala zadbać o bezpieczeństwo swoich prywatnych danych, w trakcie korzystania z Internetu. Chroni przed kradzieżą loginów, haseł oraz otwieraniem podejrzanych linków. Nie wymaga instalowania, co sprawia, że nie zużywa baterii i nie spowalnia urządzenia.

Zwiększa także ochronę przed takimi zagrożeniami, jak malware, ransomware oraz phishing.

Na filmie poniżej możecie sprawdzić, jak włączyć i skonfigurować CyberTarczę dla telefonu:

Źródło: orange, youtube