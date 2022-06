Gdyby ktoś cię spytał o to, czy znasz skróty klawiszowe, odpowiedź brzmiałaby pewnie… „pewnie”. Jednak zaskakująco wiele osób nie zna skrótu Win + V. Tymczasem znacząco może on ułatwić twoje życie i codzienną pracę przy komputerze.

Win + V, czyli schowek w Windows

Jeśli Win + V kojarzy ci się z Ctrl + V, to jest to jak najbardziej słuszny trop. Oba te skróty służą do wklejania skopiowanych treści – tekstu, obrazu czy linku – jednak gdy ten drugi jest w stanie wkleić tylko ostatnio skopiowany obiekt, Win + V trzyma ich w pamięci zdecydowanie więcej.

Wyobraź sobie taką sytuację, że chcesz skopiować kilka fragmentów tekstu, a do tego jeszcze parę zdjęć, by później wkleić je do swojej pracy. Normalnie trzeba by się kilkukrotnie przełączać pomiędzy oknami. Z aktywnym schowkiem natomaist wystarczy sobie na spokojnie pokopiować to, co potrzebne (zwyczajnie – np. przez Ctrl + C), a następnie wkleić w takiej kolejności jak nam pasuje.

Jak włączyć schowek w Windows 11 (lub Windows 10)?

Aby było to jednak możliwe, trzeba najpierw aktywować schowek. Na szczęście – nic prostszego. Wystarczy wcisnąć Win + V i kliknąć „Włącz” w okienku, które pojawi się w prawym dolnym rogu.

Gdy skopiujesz już to, czego potrzebujesz, wystarczy, że wywołasz schowek (również poprzez Win + V). Pojawi się on w prawym dolnym rogu lub miejscu wklejania (na przykład przy pasku adresu w przeglądarce). Wystarczy wybrać treść do wklejenia i… wkleić ją.

A jeśli dany element nie jest ci już potrzebny, możesz go szybko i łatwo wykasować ze schowka – o tak:

A jak wyłączyć schowek w Windows 11 (lub Windows 10)?

Jeśli stwierdzisz, że nie chcesz już korzystać z tej funkcji, możesz ją w prosty sposób wyłączyć. W tym celu włącz Ustawienia i w sekcji System udaj się do kategorii Schowek, a następnie odznacz opcję „Historia schowka”.

Daj znać w komentarzu, czy tobie też schowek był nieznany. :)

Źródło: inf. własna