W listopadzie 2021 roku pojawiły się pierwsze wzmianki na temat LuON, czyli zupełnie nowego standardu Smart Home, który tworzony jest przez Polaków. Firma otrzymała ostatnio dofinansowanie w kwocie ponad jednego miliona złotych i rozwija żagle.

LuON S.A.

Prezesem spółki LuON S.A. jest Dawid Olczak i to właśnie on uchylił nam rąbka tajemnicy na temat tego pomysłu.

LuON to firma, która zajmuje się produkcją urządzeń i oprogramowania do obsługi inteligentnego domu. Produkty będą zgodne Apple HomeKit, a w niedalekiej przyszłości również z nowym standardem Matter, ale to nie wszystko.

Co wyróżnia LuON?

Po pierwsze, własny standard komunikacji radiowej o nazwie LuAir, oparty na protokole ESP-NOW, który zapewnia, że zasięgi bezprzewodowych urządzeń będą wynosić mniej więcej jeden kilometr. Co więcej, transfer danych ma być szybszy i bardziej stabilny niż w przypadku innych obecnie dostępnych rozwiązań.

Po drugie, LuON to także komunikacja przewodowa, która jest ściśle zintegrowana z LuAir. Zaletą tego rozwiązania ma być zastępowalność obu form przesyłu danych. W przypadku awarii infrastruktury przewodowej, komunikacja automatycznie przełączy się na bezprzewodową.

Założeniem nowego standardu jest między innymi to, że ma działać wszędzie i w każdych warunkach. Jest na tyle uniwersalny, że będzie mógł funkcjonować na przykład w mieszkaniach, dużych domach, inwestycjach wielkopowierzchniowych, a nawet na łodziach i jachtach.

Po trzecie, LuON opracowuje również własny system, który będzie odpowiadał za wewnętrzną automatykę. Oznacza to, że urządzenia będą działać niezależnie od systemu HomeKit czy Matter.

Po czwarte, zaletą LuON jest nowe podejście do tworzenia automatyzacji. Narzędzia będą skonstruowane w taki sposób by zautomatyzowanie całego domu zajęło mniej niż 30 minut, a do jego wykonania nie będą potrzebne ani umiejętności, ani wiedza programistyczna.

W LuON wierzymy w smart home, który jest intuicyjny w obsłudze i prosty w konfiguracji. Nasze wieloletnie doświadczenie, ogromny zapał do pracy i duże ambicje przekuliśmy w system, który odzwierciedla nasze przekonania i dążenie do doskonałości.

Dawid Olczak, Prezes LuON S.A.

Po piąte, w przypadku awarii głównego routera czy głównej jednostki centralnej system będzie mógł działać bez dostępu do Internetu. W LuON pracują także nad awaryjną komunikacją, która umożliwi sterowanie urządzeniami za pośrednictwem smartfona nawet wtedy, gdy uszkodzony zostanie router i sieć lokalna.

Urządzenia marki LuON

Warto dodać, że w ofercie znajdować się będą urządzenia kompatybilne z HomeKit, których aktualnie nie produkuje żadna inna firma. Jednak Dawid nie chciał zdradzić na ten temat jakichkolwiek szczegółów.

Aplikacja LuON

Nietrudno domyślić się, że będzie także aplikacja. Cały system skonstruowany jest w taki sposób, że nie są potrzebne zewnętrzne serwery. Dzięki temu firma nie będzie gromadzić i analizować żadnych danych. Co ciekawe, aby korzystać z aplikacji LuON nie trzeba będzie nawet zakładać konta.

Przyszłość LuON

Przedstawiciele firmy LuON nie chcą póki co zdradzać większej ilości szczegółów na temat swojego systemu. Wiemy tylko to, że jego premiera ma odbyć się za kilka miesięcy.

Trzymamy kciuki i życzymy wielu sukcesów na krajowej i międzynarodowej arenie.