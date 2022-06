T-Mobile startuje z nową ofertą, która zapewnia nielimitowany abonament komórkowy, Internet światłowodowy oraz telewizję. Ile kosztuje Magenta Dom i co jeszcze wchodzi w skład abonamentu?

T-Mobile w każdy piątek oferuje prezenty w ramach promocji z cyklu Dobrze, że jesteś. Na tym operator jednak się nie zatrzymuje. Nowa oferta Magenta Dom ma zapewnić klientom wszystko, czego potrzebują, w udoskonalonej wersji.

Dom, czyli przestrzeń pozbawiona ograniczeń

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez T-Mobile, aż 94% użytkowników woli zakupić pakiety Internetu oraz telewizji od jednego dostawcy. Jak jednak wskazuje firma, dostępny oferty rynkowe nie zapewniają zadowalającej jakości, przez co konieczny jest niekiedy wybór drogiego pakietu lub płacenie za kanały TV, których się nie ogląda. Wiele ofert na rynku jest także bardzo złożonych i ciężko jest połapać się w ich zasadach. T-Mobile chce rozwiązać ten problem, dzięki ofercie Magenta Dom.

Jak tłumaczy Andreas Maierhofer:

W T-Mobile, zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zmieniamy się, by oferować klientom nielimitowane doświadczenia. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom pozbawionym ograniczeń, a także łączeniu poszczególnych usług tak, by użytkownicy T-Mobile mogli otrzymać wszystko, czego potrzebują, od jednego dostawcy i w najwyższej dostępnej jakości. Z tego powodu od kilku lat konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby stać się firmą oferującą usługi w pełni konwergentne. Wprowadzenie oferty Magenta Dom to znak, że z sukcesem przeszliśmy ten proces i dziś dysponujemy pełnym zapleczem usług łączonych, wliczając w to telewizję.

Jak wygląda oferta Magenta Dom?

W ramach oferty abonamentowej w Magenta Dom użytkownik ma do dyspozycji:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE,

w kraju i w roamingu w UE, Internet mobilny bez ograniczeń w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s,

w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s, roczny, bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń” (do wyboru: Legimi, Tidal, HBO Max).

Drugi element pakietu to Internet światłowodowy dla domu, w prędkości do 300 Mb/s, a trzeci telewizja ze 130 kanałami, w tym HBO, Eleven Sports czy TVN24. Do tego klienci skorzystają z dostępu do platformy Player przez 12 miesięcy bez reklam i otrzymają router Wi-Fi.

Ile to kosztuje?

Oferta kosztuje 95 zł miesięcznie. Po upływie 12- miesięcznego okresu promocyjnego klienci będą mogli zdecydować, czy chcą dalej korzystać z pakietu 130 kanałów telewizyjnych, czy też wolą wybrać mniejszy:

S - 60 kanałów w tej samej cenie,

M - 110 kanałów za 120 zł miesięcznie,

L - 130 kanałów za 145 zł miesięcznie.

Każdego miesiąca będzie można bez problemu modyfikować typ pakietu telewizyjnego w zależności od swoich potrzeb, za pomocą aplikacji.

Co jeszcze można znaleźć w ofercie?

Klienci, którzy nie są zainteresowani pakietem z abonamentem komórkowym, mogą skorzystać z zestawu Internetu światłowodowego do 300 Mb/s z telewizją. Tutaj także otrzymają 130 kanałów w okresie promocyjnym, a koszt miesięczny wyniesie 70 zł. Dla osób, które mają już w T-Mobile jeden numer, przygotowano również specjalny rabat w wysokości 20 zł, w ramach programu „Korzyści dla Domu".

Z ofertą telewizji, każdy użytkownik może też otrzymać nowoczesny dekoder, za 1 zł. Daje to szereg korzyści, w tym dostęp do aplikacji i usług Android TV.

Oferta Magenta Dom będzie dostępna w sprzedaży stacjonarnej i zdalnej od poniedziałku, 4 lipca 2022 r.

Źródło: twitter, t-mobile, zdjęcia w treści: t-mobile