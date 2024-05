Zabezpieczenie urządzeń elektronicznych podczas burzy jest niezwykle ważne, aby uniknąć ich uszkodzenia. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń bardziej wrażliwych na przepięcia. Nie każdy jednak zwraca uwagę na sprzęty, które znajdują się w łazience.

Rozwój technologii pozwala nam lepiej radzić sobie z burzami, jednak wyładowania elektryczne nadal są niebezpieczne. Firma Tauron podaje na swojej stronie, że w trakcie burzy zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia elektrycznych urządzeń z powodu wyładowań atmosferycznych. Chociaż nowoczesne urządzenia często mają zabezpieczenia przed przepięciami, nie zawsze są one skuteczne w przypadku silnych wyładowań.

Odłączanie urządzeń od instalacji elektrycznej podczas burzy chroni je przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłymi przepięciami w sieci. Możemy wtedy ustrzec się od dodatkowych wydatków. Ważne jest, aby pamiętać, że takie uszkodzenia mogą prowadzić do pożarów lub porażenia prądem. Dlatego odłączając sprzęt, dbamy nie tylko o nasze mienie, ale także o nasze bezpieczeństwo.

Czy odłączyć pralkę podczas burzy?

Jakie urządzenia elektryczne należy wyłączyć podczas burzy? Zwykle koncentrujemy się na sprzęcie, który jest bardziej podatny na przepięcia - mowa tutaj głownie o telewizorach, komputerach, modemach czy innych urządzeniach elektronicznych. Pomocne będą też listwy zabezpieczające, które chronią sprzęt przed nagłymi skokami napięcia (nie chronią one jednak przed wyładowaniami atmosferycznymi). Co ze sprzętem, który znajdują się w łazience?

Tauron radzi, że odłączenie urządzeń od prądu podczas burzy jest zawsze wskazane. Dotyczy to wszystkich urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej, nawet tych w łazience - zwykle jest to pralka, suszarka, ale też np. bojlery elektryczne (przy okazji warto dodać, że to właśnie one pobierają najwięcej prądu w łazience).

Eksperci z firmy Tauron ostrzegają, by odłączać urządzenia od zasilania nie tylko wtedy, gdy zauważymy nadchodzącą burzę, ale także gdy otrzymamy oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne. Pioruny mogą pojawić się nawet kilkanaście kilometrów przed nadchodzącą burzą, uderzając, zanim jeszcze pojawią się chmury i deszcz. Warto tutaj skorzystać z aplikacji na telefon, które będą informować o aktualnej pogodzie (tzw. radary burz).

