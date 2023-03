AMD rzekomo testuje hybrydowy procesor z rdzeniami Zen 4 i 4C. Czyżby pierwszy procesor zgodny z architekturą big.LITTLE od „czerwonych” może być tuż za rogiem? Próbujemy przeanalizować pojawiające się poszlaki.

Zasada działania architekury big.LITTLE

Architektura big.LITTLE od dawna jest wykorzystywana w procesorach ARM, a od jakiegoś czasu zagościła w procesorach marki Intel, a konkretniej w serii Core 12. oraz 13. generacji. Choć w sieci pojawiają się różne głosy na temat tego hybrydowego rozwiązania, to efekt finalny ma więcej korzyści aniżeli wad. Po stronie AMD od dawna krążyły pogłoski, że również będzie projektować takie CPU. Pojawiły się nawet informacje o tym, że firma złożyła odpowiednie wnioski patentowe na tego typu technologie. Plotki również głoszą, że przyszła architektura Zen 5 będzie współpracowała z uproszczoną wersją Zen 4 (konkretnie Zen 4D), ale nie ma na to jednoznacznych dowodów. Teraz w bazie danych projektu przetwarzania rozproszonego [email protected] pojawiła się informacja o próbce inżynieryjnej procesora AMD o numerze „100-000000931-21_N”. Jednostka ta należy do nowej rodziny 25 Model 120 Stepping 0 odpowiadającej rodzinie Zen 4, lecz nie pasuje ona do żadnej znanej serii tych produktów.

Zgodnie z analizą starszego eksperta ds. procesorów „InstLatX64”, procesor ten (o nazwie kodowej „Phoenix 2”) zawiera 2 wydajne rdzenie Zen 4 i 4 energooszczędne rdzenie Zen 4C. Cała jednostka oferuje 6 rdzeni oraz 12 wątków. Co ciekawe, mocniejsze rdzenie na ten moment oferują 2MB pamięci podręcznej L2 oraz 4 MB pamięci podręcznej L3, a słabsze rdzenie natomiast 4 MB pamięci podręcznej L2 i 4 MB pamięci podręcznej L3. Trzeba przyznać, że jest to dość nietypowa kombinacja, która na ten moment może wynikać z fazy testowej procesora. CPU posiada również zintegrowany rdzeń graficzny oparty o architekturę RDNA 3 z 8 jednostkami CU (512 procesorów strumieniowych) oraz obsługą pamięci DDR5 i LPDDR5.

Typ procesora wskazuje na to, że mamy do czynienia z jednostką dla notebooków. Nazwa kodowa (Phoenix 2) sugeruje również, że będzie to następca serii Ryzen 7040H/HS/U (która identyfikuje się pod nazwą kodową Phoenix). Nieoficjalnie mówi się również o tym, że procesor (lub jego rodzina) pojawi się na rynku w drugiej połowie 2023 roku. Oznacza to, że Phoenix 2 będzie mierzyć się z procesorami Intel Core (Meteor Lake) 14. Generacji – Pytanie brzmi, czy jednostki te będą w stanie konkurować z rozwiązaniem od „niebieskich”? Napiszcie proszę, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii!

Źródło: Tom's HARDWARE, cnBeta