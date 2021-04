AMD raczej nie ma w zwyczaju ujawniać szczegółów na temat nowych generacji procesorów (znamy tylko zarys planów produkcyjnych). Dla nas to nie problem, bo w sieci pojawia się sporo przecieków - ostatnio natrafiliśmy na ciekawe informacje na temat modeli Strix Point.

Według informacji użytkowników vegeta i Bullsh1t_Buster, AMD już pracuje nad jednostkami o nazwie kodowej Strix Point – będą to procesory ze zintegrowanym układem graficznym (dawne APU).

AMD Zen 5 (Strix) will feature big.LITTLE.

The big cores are, of course, Zen 5 cores.

Well the littles will be interesting...

And the new caches... by looking at the memory subsystem it will be somewhat closer to current mobile SoCs .