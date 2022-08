Premiera nowych kart graficznych Radeon zbliża się coraz większymi krokami. Jeśli nie możecie się doczekać debiutu, to mamy dobre wieści na osłodę - producent zademonstrował nowy układ w praktyce.

Konferencja AMD together we advance_PCs przyniosła sporo szczegółów na temat procesorów Ryzen 7000. To jednak nie wszystko! Producent pochwalił się też nową kartą graficzną Radeon RX 7000.

AMD prezentuje kartę graficzna Radeon RX 7000

Podczas prezentacji zademonstrowano przedprodukcyjną wersję karty graficznej Radeon opartej na architekturze RDNA 3 (nie ujawniono tutaj ani oznaczenia, ani specyfikacji konstrukcji, ale najpewniej chodziło o topowy model z serii Radeon RX 7000).

Konfiguracja z procesorem Ryzen 9 7950X i kartą Radeon miała udźwignąć grę Lies of P w rozdzielczości 4K na ustawieniach Ultra. Nie znamy jednak dokładnej płynności animacji, więc w praktyce trudno coś więcej powiedzieć o osiągach akceleratora.

Przy okazji poznaliśmy wygląd referencyjnej wersji karty (żeby być precyzyjnym, chodzi o fragment chłodzenia). Producent zastosuje tutaj ciemne, 3-slotowe chłodzenie z rozbudowanym radiatorem i trzema dużymi wentylatorami. Wygląda ciekawie... ale możemy też oczekiwać sporej ilości generowanego ciepła.

Co nowego w kartach graficznych AMD Radeon RX 7000?

Wiemy, że nowa generacja kart graficznych Radeon będzie bazować na architekturze RDNA 3, która ma wprowadzić przeprojektowane jednostki obliczeniowe oraz nową generację pamięci AMD InfinityCache. Sporym atutem nowych układów ma być budowa oparta o chiplety (układ graficzny będzie składać się z kilku jąder krzemowych) wykonanych w 5-nanometrowej litografii.

Producent zapowiada tutaj 50% wzrostu efektywności energetycznej względem generacji RDNA 2 (Radeon RX 6000). Naturalnie możemy też oczekiwać lepszej wydajności, ale póki co oficjalnie nie ujawniono na ten temat żadnych danych.

Premiera kart spodziewana jest jeszcze w tym roku, jednak początkowo najpewniej pojawią się najwydajniejsze (i najdroższe) konstrukcje. Seria Radeon RX 7000 będzie konkurować z nadchodzącymi modelami GeForce RTX 4000.

Pozostaje zatem czekać na oficjalną premierę kart...

Źródło: AMD