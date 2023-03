AMD Ryzen 9 7950X3D to jeden z najlepszych procesorów dostępnych na rynku. Problem w tym, że jednostka jest słabo dostępna, a jej zakup graniczy z cudem.

Niedawno mieliśmy okazję przetestować procesor AMD Ryzen 9 7950X3D, czyli topowego przedstawiciela modeli Ryzen 7000X3D. Nowy model pojawił się też w naszym rankingu procesorów.

Nowy procesor imponuje wydajnością i poborem mocy

Ryzen 9 7950X3D to zdecydowanie jeden z najwydajniejszych procesorów dostępnych na rynku. Jednostka oferuje bardzo dobre osiągi w procesorowych zastosowaniach, a dołożenie pamięci 3D V-Cache pozwoliło znacząco poprawić możliwości w grach. Co ważne, możemy też liczyć na stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną.



Ryzen 9 7950X3D w procesorowych zastosowaniach wypada trochę słabiej od modelu Ryzen 9 7950X, ale w grach widać znaczącą poprawę wydajności

Nowy model pojawił się w naszym rankingu procesorów. AMD Ryzen 9 7950X3D to absolutna czołówka zestawienia - w procesorowych benchmarkach wypada on ciut słabiej od zwykłego AMD Ryzen 9 7950X oraz konkurencyjnego modelu Intel Core i9-13900K(KF).

Biały kruk na rynku procesorów

AMD Ryzen 9 7950X3D to świetna propozycja dla wymagających użytkowników, którzy planują budowę wydajnego komputera do pracy i grania. Za wyborem jednostki przemawia też funkcjonalna platforma AMD AM5 (z perspektywą modernizacji przez kolejne kilka lat). Mówimy o modelu z górnej półki, bo kosztuje on około 4 tys. złotych... przynajmniej w teorii.



Zakup modelu Ryzen 9 7950X3D obecnie graniczy z cudem

Problemem jest dostępność procesora, bo pierwsze (skromne) dostawy są praktycznie wyprzedane i obecnie znalezienie oferty sprzedaży graniczy z cudem. Dużo łatwiej dorwać słabszy model AMD Ryzen 9 7900X3D, który trafił do sklepów w dużo większej ilości. Jego cena to jakieś 3200 zł.

Warto dodać, że w przyszłym miesiącu planowana jest premiera Ryzen 7 7800X3D, czyli najsłabszego modelu z nowej serii. Ciekawe jak tutaj będzie wyglądać dostępność sprzętu...

