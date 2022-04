Ranking dekoderów DVB-T2 to dobre miejsce, by znaleźć idealne urządzenie dla siebie. Dostępnych opcji jest wiele, ale nie każdy model zaoferuje równie dużo. Do rzeczy…

Standard DVB-T2/HEVC w Polsce – co trzeba zrobić?

Standard DVB-T2/HEVC obowiązuje już w znacznej części naszego kraju. Telewizja naziemna nowej generacji dotarła już do sześciu województw, a cała Polska zostanie pokryta jej zasięgiem dokładnie 27 czerwca. Kilka dni później – 1 lipca – wyłączony zostanie sygnał DVB-T i kto nie będzie przygotowany, ten nie obejrzy już TV w tym formacie nadawania.

Jak się przygotować? Jeśli masz nowy telewizor (z rocznika 2018 lub nowszy), to prawdopodobnie jest on wyposażony w odpowiedni tuner. Możesz to sprawdzić, włączając kanał Sprawdzam TV (znajdziesz go na liście) – jeśli wyświetli się komunikat o zgodności, to nie musisz robić nic.



Plansza wyświetlana na kanale testowym Sprawdzam TV.

Co w innym przypadku? Możesz kupić nowy telewizor albo – co zalecamy – dokupić dekoder naziemny nowej generacji. Takie urządzenie kosztuje około stówki (i możesz nawet otrzymać bon w wysokości 100 zł na jego zakup). Ma w sobie wszystko, czego potrzeba do odbioru telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC.

Jaki dekoder DVB-T2 kupić? Opcji jest wiele

W trakcie poszukiwań doskonałego urządzenia dla siebie, najlepiej sprawdzić ranking dekoderów DVB-T2. To dobre miejsce, by poznać dostępne możliwości (czyli rozeznać się w sytuacji), porównać ze sobą konkretne modele (czyli oszacować ich opłacalność) i znaleźć sprzęt odpowiadający osobistym wymaganiom czy też preferencjom.



Wiwa H.265 (na zdjęciu) to jeden z najlepiej ocenianych dekoderów DVB-T2.

Warto zajrzeć do takiego zestawienia także dlatego, że różnice w cenach tego typu urządzeń są naprawdę niewielkie, a pod względem oferowanych możliwości niekoniecznie już to tak wygląda. Czym mogą różnić się od siebie dekodery DVB-T2? Ano między innymi dostępnymi wyjściami: jeśli masz stary telewizor, to możliwe, że musisz szukać urządzenia z wyjściem Euro (a nie HDMI).

Miej świadomość, że możesz też liczyć na różne dodatkowe funkcje, takie jak wyjście audio do podłączenia słuchawek, możliwość nagrywania programów telewizyjnych na USB czy też odtwarzanie zapisanych wcześniej plików audio i wideo. Dekodery naziemne różnią się od siebie także wyglądem, ale to już wyłącznie kwestia gustu.



TechniSat Terrabox T3 (na zdjęciu) to przykład wszystko mającego dekodera DVB-T2.

Przemyśl zakup - warto wybrać dobrze

Jeśli jesteś (lub byłeś) użytkownikiem „satelity”, to wiesz pewnie doskonale, że rzeczywiście są lepsze i gorsze dekodery satelitarne: działające płynniej lub wolniej i oferujące większe możliwości lub mniejsze. Tak jak dekodery DVB-S2, tak i dekodery DVB-T2 mogą być bardziej lub mniej satysfakcjonujące na co dzień. Przemyśl więc zakup, przejrzyj dostępne modele w rankingu i wybierz dobrze.

