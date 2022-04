Pewne zmiany są nieuniknione i porzucenie DVB-T na rzecz DVB-T2 jest jedną z nich. Już w tym roku telewizja publiczna przestanie być nadawana w starszym standardzie i tylko nowsze odbiorniki pozwolą na odbiór sygnału. Co zyskamy? Ile czasu zostało? Jaki wybrać telewizor z DVB-T2?

W kolejnych województwach są rozsyłane Alerty RCB o zmianie standardu nadawania telewizji naziemnej. Jak sprawdzić czy telewizor zadziała w nowym systemie?

Co zyskamy z nowym standardem nadawania TV naziemnej DVB T2

Co oferuje standard DVB-T2 z kodowaniem HEVC względem poprzedniego DVB-T?

Zacznijmy od przypomnienia, co w zasadzie oznaczają skróty DVB-T2 i HEVC. Samo DVB-T wywodzi się z angielskiego sformułowania Digital Video Broadcasting - Terrestrial, co oznacza po polsku naziemną telewizję cyfrową. Cyferka „2” na końcu odnosi się do drugiej generacji tego standardu, która już dosyć dawno została opracowana i zaprezentowana, ale dopiero od kilku lat faktycznie jest wdrażana przez stacje telewizyjne oraz producentów telewizorów.

Nowy standard już teraz można testować, ale niebawem stanie się jedynym działającym!

Zmiany, jakie wprowadza najnowsza wersja DVB-T2/HEVC, to właśnie obsługa kodowania obrazu z wykorzystaniem znacznie wydajniejszego kodeka (co też sugeruje jego nazwa – HEVC, czyli High Efficiency Video Coding) oraz podniesienie przepustowości samego kanału transmisji (dzięki większej modulacji) z 25 na 40 Mbps. Dzięki tym zmianom możliwe będzie odbieranie kanałów w rozdzielczości 4K, a w przypadku telewizorów 8K (docelowo) również właśnie w takiej rozdzielczości!



Takiego lub podobnego logo należy szukać na opakowaniu telewizora.

Poza wyższą rozdzielczością podniesie się również jakość obrazu, dzięki mniej stratnej kompresji (widać to zwłaszcza w dynamicznych scenach). Zyskujemy również dostęp do lepszego kodowania dźwięku (obecnie AC3 5.1, ale w przyszłości również Dolby 7.1.4). Co więcej, DVB-T2 pozwoli w takim formacie odbierać wszystkie kanały, a nie tylko wybrane, jak obecnie.

Kiedy nowy standard zaczyna obowiązywać w Polsce?

Oficjalna data uruchomienia transmisji w standardzie DVB-T2/HVEC w naszym kraju to 28 marca 2022 roku, ale dotyczy tylko zachodniej części Polski. Kolejne regiony będą aktywowane w odstępie kolejnych miesięcy, aż 27 czerwca cała Polska zostanie objęta sygnałem DVB-T2.



Mapa etapów wdrażania nowego standardu.

Daje to mieszkańcom wschodnich krańców Polski tylko kilka dni na przestawienie się na odbiór nowego standardu, gdyż już 1 lipca nastąpi całkowite zaprzestanie nadawania DVB-T. Taka a nie inna data wynika z konieczności udostępnienia części pasma zajmowanego przez telewizję (UHF 49-60) operatorom sieci 5G (telefonii komórkowej). Nowy standard jest o tyle wydajniejszy, że bez problemu zmieści się w pozostałym zakresie, nawet mimo podniesienia jakości nadawanego obrazu. Czy należy zatem kupić nowy telewizor z DVB-T2?

Jak sprawdzić, czy telewizor ma DVB-T2 z kodekiem HEVC?

Odpowiedź na pytanie jak sprawdzić czy telewizor ma DVB-T2 nie jest niestety prosta. Nie ma obecnie kompletnej listy takich odbiorników, ale warto zaglądać na strony producentów. Przykładowo firma Samsung przygotowała listę telewizorów obsługujących standard DVB-T2 HEVC. Informacje o tym, czy posiadamy tuner DVB-T2 w telewizorze znajdziemy też w instrukcji, choć zwykle szybciej niż instrukcję odszukamy specyfikację online, a z niej również dowiemy się, czy telewizor ma wbudowany dekoder DVB-T2.



Podstawą do ustalenia zgodności z DVB-T2 będzie poznanie nazwy modelu naszego TV - zwykle można to zrobić w menu ekranowym (powyżej przykład na telewizorze Samsung).

Jakie wymagania musi spełniać telewizor, aby obsługiwać nowy sygnał cyfrowej telewizji naziemnej?

Obsługa kodeka HEVC , zwanego również H.265 lub MPEG-H (i to bardzo istotne, gdyż nie każdy telewizor z tunerem DVB-T2 oferuje wsparcie dla kodowania HEVC! );

, zwanego również H.265 lub MPEG-H (i to bardzo istotne, gdyż ); Obsługa kodeka Dolby E-AC3 – bez tego nie będziemy mieć dźwięku na wielu lub wszystkich kanałach;

– bez tego nie będziemy mieć dźwięku na wielu lub wszystkich kanałach; Opcjonalnie obsługa telewizji hybrydowej HbbTV w wersji 2.0.1 – o tym pisaliśmy nieco więcej już wcześniej – całkiem miły dodatek, który co prawda nie jest wymagany do odbioru samego sygnału, ale pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowej telewizji.

Jeżeli czeka nas wymiana telewizora, warto wybrać model wspierający również nowsze standardy:

Obsługa obrazu HEVC HDR w wersji PQ10 i/lub HLG10;

Obsługa dźwięku w wersji Dolby AC-4 (aż do konfiguracji 7.1.4);

Obsługa HbbTV 2.0.2 (większa funkcjonalność).

Te funkcje jednak oferują tylko bardzo świeże odbiorniki, ale trudno uzasadnić obecnie zakup starszego modelu, gdy w 2021 roku tak wiele nowości pojawiło się w świecie telewizorów, a rok 2022 zapowiada się jeszcze ciekawiej!

Jaki telewizor z tunerem DVB-T2 HEVC wybrać?

Na to pytanie też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zależy ona od zbyt wielu czynników. Zachęcamy do zapoznania się z naszym recenzjami telewizorów, zwłaszcza że trafiło się kilka rewelacyjnych oraz innowacyjnych modeli (jak linia Neo QLED od Samsung). Ostatecznie to nie musi być bardzo drogi, ale powinien być relatywnie świeży model, aby zagwarantować wsparcie dla kompletu funkcji wymaganych przez nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej.



Nowe telewizor to znacznie więcej korzyści niż tylko wsparcie dla DVB-T2 :)

Czy można dołożyć dekoder DVB-T2 HEVC do starego telewizora?

O ile w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet do bardzo starego odbiornika dokupić wolnostojący dekoder, tak należy mieć na uwadze, że będzie to zawsze daleko idący kompromis w kwestii jakości, niezawodności oraz komfortu użytkowania (pojawi się dodatkowy pilot). Tu też należy dodać, że mimo poniesienia dodatkowego, zwykle i tak niemałego kosztu, nie zyskamy zbyt wiele w kwestii jakości obrazu lub dźwięku z takim dodatkowym dekoderem, gdyż stary telewizor nie będzie w stanie wykorzystać potencjału nowego sygnału. W naszej opinii bezpieczniejszym wyborem będzie mimo wszystko tuner DVB-T2 w telewizorze.

I Ty możesz zostać ekspertem dla swoich bliskich przed nadchodzącymi zmianami!

Pamiętajmy, że nie każdy na czas dowie się o zbliżającej się podmianie standardów i warto zadbać o to, aby nasi bliscy nie dali się zaskoczyć zmianą, niczym kierowcy śniegiem w grudniu. Poza powyższym artykułem możecie jeszcze szukać informacji na stronach dużych producentów (jak chociażby tutaj u Samsunga), a także na stronie naszego rządu tutaj.

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung.