Już dziś Epic Games Store zaktualizuje ofertę na darmowe gry. Tym samym pożegnamy Earthlock oraz Surviving the Aftermath. Ich miejsce zajmie Deliver Us Mars, czyli idealna produkcja dla entuzjastów kosmicznych klimatów.

Deliver Us Mars za darmo na Epic Games Store

W ramach nowej oferty Epic Games Store odbierzemy tylko jedną grę. Zasady rozdawnictwa nie zmieniają się. Chcąc zgarnąć Deliver Us Mars za darmo, wystarczy posiadać aktywne konto na platformie Epic Games Store i znaleźć wskazany tytuł. Oferta wejdzie w życie dziś, 23 listopada o godzinie 17:00 naszego czasu.

Czym jest i co oferuje Deliver Us Mars? Jest to kontynuacja ciepło przyjętej gry Deliver Us The Moon wydanej w 2019 r. Deweloper Keoken Interactive w kolejnej odsłonie nie przeprowadza rewolucji i zamiast tego czerpie ze sprawdzonych wzorców, oczywiście podając je w ulepszonej formule.

Droga w Deliver Us Mars nie jest usłana różami

Deliver Us Mars to w praktyce przygodowa gra akcji z widokiem TPP, która nie podchodzi do zagadnień fabularnych po macoszemu. W toku rozgrywki wyruszymy na tytułową Czerwoną Planetę, by odzyskać skradzione statki. To trochę ironiczne w świetle ostatnich wydarzeń z naszego świata realnego, bowiem niedawno NASA straciła kontakt z Marsem.

Wracając do darmowej gry, tajemnicza organizacja zrobi wszystko, by pokrzyżować nasze plany, więc nie będzie to łatwa i przyjemna przeprawa. Przekonacie się sami, gdy uzbroicie się w wirtualny, kosmiczny skafander i staniecie do walki, której stawką jest przetrwanie gatunku ludzkiego! Cała nadzieja spoczywa w Waszych myszkach, klawiaturach i kontrolerach.

Z jednej strony w Deliver Us Mars mamy momenty dynamicznej akcji. Drugą stroną medalu są liczne łamigłówki czy zagadki natury przestrzennej. Warto wspomnieć o całkiem interesującej oprawie graficznej, która została uzyskana dzięki Unreal Engine.

