W mijającym tygodniu NASA zaprezentowała najnowszy krzyk kosmicznej mody. Prototyp nowego skafandra kosmicznego, specjalnie dostosowanego, by wspierać ludzi wracających na powierzchnię Księżyca, został wyprodukowany przez firmę Axiom.

Skafander od Axiom dla każdego

W ubiegłą środę NASA zaprezentowała skafander nowej generacji, który został zaprojektowany tak, aby być odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet o różnych proporcjach ciała. Według producenta strój powinien pomieścić co najmniej 90% populacji USA i być dostosowany dla pierwszych astronautów, którzy powrócą na powierzchnię Księżyca, dzięki programowi Artemis.

Celem NASA jest wysłanie ludzi na Księżyc już w trzeciej misji programu i do tego właśnie celu zostaną użyte nowe kosmiczne skafandry, które nazwano AxEMU (od Axiom Extravehicular Mobility Unit). Pierwsza misja odbyła się w listopadzie minionego roku i agencja kosmiczna nadal wyciąga wnioski z danych zebranych podczas trwania tego bezzałogowego lotu, z kolei już w kwietniu poznamy nazwiska astronautów, którzy polecą z misją Artemis II. Latem tego roku NASA ma otrzymać dostawę skafandrów szkoleniowych, do których będzie przyzwyczajać i szkolić swoich astronautów.

Axiom jest firmą bardzo mocno związaną z lotami kosmicznymi. Byli oni na przykład organizatorami pierwszego w pełni komercyjnego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Można więc sądzić, że jest to kompetentny producent, który zapewni pokrycie wszystkich potrzeb astronautów i odpowiednich procedur bezpieczeństwa, jakie są wymagane od takiego kombinezonu (tutaj przeczytacie obszerniejszy artykuł dotyczący skafandrów kosmicznych).

Co wyjątkowego w nowym skafandrze?

Na potrzeby prezentacji pokazano grafitowoszary kombinezon z pomarańczowymi detalami i logiem Axiom na piersi, jednak skafandry, które polecą w kosmos, pozostaną w dobrze znanym kolorze białym. Według naukowców kolor ten najlepiej sprawdza się do odbijania ostrego światła słonecznego, na którego wpływ astronauci będą narażeni na Księżycu, chroni też przed ekstremalnymi temperaturami.



Pełny obraz kombinezonu Axiom

Wygląd skafandrów był konsultowany z projektantką kostiumów do emitowanego na Apple TV+ serialu For All Mankind, Ester Marquiz, jednak oczywiście to nie wygląd jest tutaj najważniejszy. Kombinezony od Axiom mają być bardziej elastyczne od swoich poprzedników oraz zapewniać lepszą ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Podstawą tutaj jest duża wytrzymałość elementów stroju na ścieranie, ze względu na konieczność kontaktu z księżycowym pyłem i skałami. Zapowiedziano też, że skafander pomieści całą gamę specjalistycznych narzędzi niezbędnych do eksploracji i zwiększenia możliwości naukowych.

Źródła: Axiom, NASA, reuters