Co jest lepsze do grania: PC czy konsola? Oto jest pytanie! Zarówno komputery jak i konsole mają swoje atuty, jednak porzućmy na chwilę ten odwieczny konflikt i skupmy się na tej drugiej platformie. Jaka konsola do gier w 2023 będzie najlepsza?

Jaką konsolę do gier wybrać w 2023?

Fundamentalne pytanie brzmi: na czym grać? Przy wyborze konsol do gier w 2023 r. warto zwrócić uwagę na możliwości techniczne danego sprzętu, cenę oraz dostęp do katalogu gier. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od konsoli. Wytrawni gracze chcący wycisnąć z wirtualnej rozrywki jak najwięcej, sięgną najpewniej po konsole aktualnej generacji, zwiększając możliwości poprzez katalog gier jak np. Xbox Game Pass Core lub PlayStation Plus. Niemniej tanie konsole do grania - jak np. PS4 czy Xbox One - również mają swoje atuty i mogą zagwarantować długie godziny rozrywki.

Najpopularniejse konsole do gier. Ranking

PlayStation 4 w 2023 - czy jest sens kupować?

Ależ ten czas leci. Czy macie świadomość tego, że PlayStation 4 ma już 10 lat na swoim karku? Konsola do gier firmy Sony zadebiutowała 15 listopada 2013 r. i chociaż jest konsekwentnie wypierana przez piątą generację sprzętu, tak nadal cieszy się sporą popularnością i gości w wielu domach. Ciekawostka: do marca 2022 r. sprzedano łącznie ponad 115 mln egzemplarzy PS4, co czyni ją jedną z najlepszych konsol do gier w historii.

Atutem konsol PlayStation, w tym PS4, są tytuły ekskluzywne, czyli gry tylko na wyłączność. Decydując się na zakup tego sprzętu, gracz może poznać takie hity jak Ghost of Tsushima i nie tylko, bowiem najlepsze gry na PS4 to całkiem długa i pokaźna lista, która zagwarantuje solidną dawkę rozrywki na wiele, wiele godzin.

W poszukiwaniu jeszcze większych wrażeń na PS4, można sięgnąć po zestaw PlayStation VR, który sprawi, że wirtualny świat będzie na wyciągnięcie ręki. Użytkownicy tych konsol mogą urozmaicić swoje growe życie poprzez zakup abonamentu PlayStation Plus. Wyróżniamy trzy warianty: Essential, Extra, Premium. Sprawdź, jak wygląda nowa cena PS Plus w Polsce. Niemniej konsola PS4 nie jest już produkowana, więc pozostaje rynek wtórny, aczkolwiek Sony nie porzuca tej platformy, o czym świadczy chociażby aktualizacja PS4 z września 2023 r.

W żargonie graczy mówi się, że niektóre produkcje są “rozkraczone” między dwoma generacjami sprzętu. O co chodzi? Na przykład gra Horizon Forbidden West działa na PS4 i na PS5, więc deweloperzy w toku produkcji musieli pójść na kompromisy, by gra działała poprawnie na obu generacjach sprzętu. Natomiast DLC do Horizon Forbidden West - Burning Shores - działa tylko i wyłącznie na PS5, bo PS4 było najzwyczajniej w świecie za słabe. Mając na uwadze ograniczone możliwości “czwórki”, pewną alternatywą będzie nieco mocniejsza wersja, czyli PlayStation 4 Pro, lub…

PlayStation 5, a wkrótce PlayStation 5 Slim

Lub po prostu zakup konsoli PlayStation 5. Brutalna prawda jest taka, że coraz więcej gier z segmentu AAA zzmierza tylko na aktualną generację sprzętu, omijając wysłużoną konsolę PlayStation 4 i jej bezpośredniego konkurenta, czyli Xbox One. “Przesiadka” na nową generację konsol może być zaskoczeniem nawet dla wprawionych graczy. Dlaczego?

Po pierwsze, PS5 w porównaniu z PS4 to prawdziwy kolos. Wymiary konsoli to 390 x 104 x 260 mm, zaś waga to 4,5 kg (PS4 waży jedynie 2,8 kg!). Zaskoczeniem - i to naprawdę pozytywnym - jest obecność dysku SSD, który sprawia, że długie ekrany wczytywania (np. gdy korzystamy z opcji szybkiej podróży w grze z otwartym światem) to już przeszłość. PlayStation 5 to nowa jakość; lepsze doznania audiowizualne, wyższa płynność gier oraz znakomity komfort grania, który zapewnia kontroler DualSense uzbrojony w haptyczne wibracje. Z tej funkcji zrobimy użytek ogrywając najlepsze gry na PS5. Fani naprawdę mocnych wrażeń mogą sięgnąć po zestaw PS VR 2.

Tu również możemy liczyć na mocne, ekskluzywne tytuły, takie jak chociażby Marvel’s Spider-Man 2, które dosłownie rozbiło bank stając się najlepszą premier w historii PlayStation i sprzedając się w liczbie 2,5 mln egzemplarzy w ciągu pierwszych 24 godzin!

PlayStation 5 w połączeniu z abonamentem PS Plus może okazać się tym rozwiązaniem, którego właśnie szukasz. Sony raz w miesiącu udostępnia kilka gier w ramach podstawowego pakietu Essential, a także aktualizuje pokaźny katalog w ramach droższych wariantów. Oto przykładowy zestaw gier, w tym przypadku PS Plus Premium i Extra na listopad 2023. Ciekawostką jest fakt, że nawet PlayStation 5 doczekało się swojego “następcy”. Japońska korporacja zaprezentowała oficjalnie PlayStation 5 Slim, które - nie będzie to zaskoczeniem - jest lżejsze i mniejsze, ale jest również wyposażone w dołączany napęd Ultra HD Blu-ray w wersji Digital.

Xbox One - czy warto kupić w 2023?

Xbox One, podobnie jak PS4, również jest nadgryzione zębem czasu. Konsola Microsoftu zadebiutowała 22 listopada 2013 r. Fabrycznie nowe konsole Xbox One nie są już sprzedawane, więc pozostaje rynek wtórny. Z jednej strony jest to atut; jeśli szukasz taniej konsoli do gier, to rozwiązaniem może być używany Xbox One wraz z zestawem gier. Nie wiesz, jakie tytuły są godne uwagi? Sprawdź ranking na najlepsze gry na Xbox One.

Owszem, te produkcje może nie wyglądają tak apetycznie jak na Xbox Series X|S, a niektóre mają wręcz problemy związane z optymalizacją, ale podkreślamy raz jeszcze, że mamy do czynienia z dziesięcioletnią konsolą o ograniczonych możliwościach, tak samo jak w przypadku PS4.

Mocnym atutem konsol Xbox, w tym Xbox One, jest możliwość wykupienia abonamentu Game Pass. Stając się subskrybentem, otrzymujemy dostęp do potężnego zestawu gier, który rzecz jasna jest cyklicznie aktualizowany: pojawiają się nowe produkcje, niektóre opuszczają katalog. Niestety, ale nie wszystkie oferowane tytuły będą działać na Xbox One. By zobrazować to, jak wygląda usługa, można przeanalizować ofertę Xbox Game Pass na listopad 2023.

Mocniejszą wersją Xbox One jest Xbox One S oraz Xbox One X, niemniej Microsoft poinformował w czerwcu 2023 r., że nadszedł koniec generacji Xbox One. Gigant z Redmond chce skupić się na aktualnej generacji sprzętu. Co to oznacza w praktyce? Będzie coraz mniej nowych gier działających na Xbox One. Już teraz użytkowników tych konsol omijają interesujące gry. Ten sam trend, co w przypadku Sony. Sprawdź, jak wygląda porównanie grafiki w starszych konsolach - Xbox One vs PS4.

Xbox Series X oraz Xbox Series S

Oto bezpośrednia konkurencja Sony, jeśli mówimy o konsolach z najwyższej półki. Alternatywą dla PS5 jest Xbox Series X oraz Xbox Series S. Tak, Microsoft ma w zanadrzu dwie wersje konsoli, warto znać zatem specyfikacje Xbox Series X i Xbox Series S.

Chcąc osiągnąć jak najwyższy komfort grania, konsole Series X|S będą doskonałym kandydatem, a potencjały zakup sprowadzi się do wyboru tańszej (i nieco słabszej) lub droższej wersji. Bez względu na to, czy kupimy Series X, czy Series S, bez problemu uruchomimy najnowsze produkcje typu Starfield (produkcja niedostępna na konsolach Sony, wszak Xbox też ma swoje ekskluzywne gry!), ponieważ obie te wersje mieszczą się w definicji konsoli najnowszej generacji.

Jeśli spojrzymy na najlepsze gry na Xbox Series X|S, to znajdziemy takie hity jak chociażby Forza Horizon 5. Inne tytuły, w które warto zagrać na tej generacji sprzętu to Hogwarts Legacy, zjawiskowe i niekonwencjonalne Pentiment, Grounded oraz HiFi-Rush. Niezwykle trudnym pytaniem jest, która firma oferuje lepszy sprzęt? By znaleźć odpowiedź, zachęcamy do zapoznania się z naszym porównaniem PS5 vs Xbox Series X.

Nintendo Switch - niepozorna konsola, olbrzymi potencjał

Wśród najlepszych konsol do grania nie mogło zabraknąć Nintendo Switch. Popularny “pstryczek” to niepozorna konsolka, w której drzemie olbrzymi potencjał. Owszem, jest zdecydowanie słabsza od PS4 czy Xbox One (i siłą rzeczy słabsza od PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S), ale cały jej urok polega na ekskluzywnych tytułach, gigantycznej bibliotece gier i tym, że jest to sprzęt mały i poręczny. Ulubione gry możemy zabrać ze sobą np. do komunikacji miejskiej.

Niech Was nie zmylą te niewielkie gabaryty! Produkcje od Nintendo to absolutna czołówka. Dość wspomnieć, że wśród nominacji The Game Awards 2023 na najlepszą grę, aż dwie z sześciu pozycji to właśnie tytuły z portfolio Nintendo (Super Mario Bros. Wonder oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom). Chyba trudno o lepszą rekomendację?

Gdy rozpoczniecie przygodę z tą konsolą, sprawdźcie ranking wartościowych tytułów. Najlepsze gry na Nintendo Switch to gwarancja rozrywki na bardzo długi czas. Coraz częściej mówi się o Nintendo Switch 2, jednak oficjalnych informacji na ten temat ciągle brakuje, a plotki bywają zwodnicze. Aktualnie najmocniejszą i najnowszą wersją "pstryczka" jest Nintendo Switch OLED.

Jaką konsolę kupić? Oto moja osobista opinia

Z jednej strony ogromny sentyment do PlayStation, sięgający dzieciństwa. Z drugiej strony Xbox, którego oferta może się zmienić za sprawą oficjalnego przejęcia Activision Blizzard. Osobiście wybieram PS5. Haptyczne wibracje kontrolera działają wyśmienicie, w ogóle cały kontroler leży w dłoniach aż miło i nie pamiętam, kiedy ostatnio sprawiało mi to tak wielką przyjemność. Jako gracz dość niecierpliwy lubie, gdy ekran wczytywania czegokolwiek znika dość szybko. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jest to ogromny sprzęt.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.