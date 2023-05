Jakie możliwości dofinansowania mają jednoosobowe firmy? Wbrew pozorom jest tutaj kilka możliwości, w tym także rozwiązania bankowe.

Planujesz założyć własny biznes, ale masz za mało pieniędzy? A może potrzebujesz dodatkowych środków na rozwinięcie skrzydeł swojej firmy? Niekoniecznie musisz na ten cel oszczędzać przez kilka lat, ponieważ potrzebne fundusze możesz pozyskać z różnych instytucji. Sprawdź, jakie są dofinansowania dla firm jednoosobowych w 2023 r. i gdzie się o nie ubiegać.

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych – jakie są możliwości?

Jednoosobowe firmy mogą skorzystać z wielu form dofinansowania i to zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i później w trakcie prowadzenia firmy. Trudno wymienić je wszystkie, ale warto wspomnieć o najważniejszych, do których należą:

dofinansowanie na założenie firmy z Urzędu Pracy,

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie,

dotacje unijne i rządowe dla małych firm z PARP,

rozwiązania bankowe – m.in. korzystne kredyty dla firm oraz konta bankowe.

Poniżej dowiesz się, na czym polegają wymienione wyżej formy wsparcia dla przedsiębiorców i jak z nich skorzystać.

Dofinansowanie na założenie firmy z Urzędu Pracy

W Urzędzie Pracy możesz ubiegać się o dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Jej wysokość może wynieść maksymalnie tyle co 6-krotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a więc w 2023 r. możesz ją dostać w kwocie nawet 40 tys. zł.

Dotacja przyznawana jest na konkretne cele, które należy wyszczególnić we wniosku i mogą nimi być np. wydatki na maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania działalności, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, czy też zakup towaru handlowego. Co ważne, niektóre koszty pokrywane są przez urząd jedynie w części, a więc należy mieć także jakieś swoje oszczędności.

Uzyskanie dotacji wymaga nie tylko złożenia wniosku, ale także wskazania dwóch poręczycieli, którzy będą zobowiązani zwrócić dotację, jeśli Twoja firma zostanie zamknięta przed upływem 12 miesięcy. Musisz tutaj bowiem wiedzieć, że wnioskując o dofinansowanie z PUP, trzeba zobowiązać się nie tylko do prowadzenia firmy przez kolejny rok, ale także do niepodejmowania zatrudnienia w tym czasie na etacie.

Co ważne, dotacja z urzędu pracy na założenie firmy jednoosobowej przysługuje głównie osobom bezrobotnym, które przez ostatni rok nie prowadziły działalności gospodarczej. Należy więc najpierw się zarejestrować jako osoba bezrobotna w PUP i dopiero potem ubiegać o dofinansowanie.

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie nie jest typową formą dofinansowania firmy jednoosobowej, ale warto o nim wspomnieć, ponieważ może być pomocny w rozpoczęciu działalności.

W ramach programu możesz bowiem uzyskać preferencyjną pożyczkę z niskim oprocentowaniem na założenie JDG. W zależności od potrzeb możesz ubiegać się o kwotę od 1000 do 129 tys. zł, a potem spłacać ją nawet przez 7 lat. Co więcej, spłatę pierwszej raty można odroczyć nawet o 12 miesięcy.

O pożyczkę możesz wnioskować, jeśli jesteś np. absolwentem szkoły lub uczelni wyższej, studentem ostatniego roku studiów, opiekunem osoby niepełnosprawnej lub po prostu osobą bezrobotną przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Formalności związane ze złożeniem wniosku musisz dopełnić u pośrednika finansowego współpracującego z BGK i zlokalizowanego w miejscu, gdzie ma być prowadzona Twoja działalność. Listę wszystkich pośredników w Polsce wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych z PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jest instytucją specjalizującą się w udzielaniu różnego rodzaju wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Na jej stronie znajdziesz przede wszystkim informacje o naborach wniosków o dotacje dla firm z funduszy unijnych w ramach rozmaitych programów. Od razu poznasz także szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie oraz instrukcję wypełnienia wniosku.

Jako mikroprzedsiębiorca możesz się ubiegać m.in. o dotację na wznowienie działalności gospodarczej, szkolenia, zieloną lub cyfrową transformację przedsiębiorstwa, czy też prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego jest sporo, jednak należy pamiętać, że nabory wniosków w ramach poszczególnych programów są ograniczone czasowo.

Rozwiązania bankowe dla firm jednoosobowych

Wsparcie finansowe dla jednoosobowych firm proponują także banki. Ich oferta obejmuje przede wszystkim szeroki wybór rozmaitych kredytów m.in. inwestycyjnych na konkretne inwestycje, czy też obrotowych na finansowanie bieżącej działalności. Dostępne są także proste kredyty na start dla mikroprzedsiębiorców potrzebujących środków na założenie firmy.

To nie wszystko, ponieważ banki oferują atrakcyjne konta firmowe, które zapewniają przedsiębiorcom konkretne korzyści finansowe np.:

zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku i podstawowe operacje,

dostęp do darmowych lub znacznie tańszych usług dodatkowych np. księgowości online, czy dzierżawy terminalu płatniczego,

premie pieniężne za aktywne korzystanie z konta – w zależności od banku można dostać od około 200 do nawet 3000 zł,

zwrot części kosztów paliwa.

Promocje na konta firmowe oczywiście różnią się warunkami w poszczególnych bankach. Różnice dotyczą m.in. wysokością premii i zakresu bonusów dodatkowych, a także zasadami ich przyznawania. Jak zatem znaleźć najlepszą ofertę? Pomoże Ci w tym Ranking kont firmowych 2023 zweryfikowany przez ekspertów z Bankier SMART, który prezentuje najkorzystniejsze promocje na konta dla przedsiębiorców, jakie są proponowane w danym momencie przez banki.

Nie musisz się więc martwić, że przeoczysz jakąś najnowszą ofertę. W rankingu znajdziesz też skrócony opis każdego konta, dzięki czemu dowiesz się od razu, który bank oferuje największą premię za jego aktywne użytkowanie i ile kosztuje prowadzenie rachunku w każdej instytucji.

Szukasz dofinansowania dla swojej firmy? Zacznij od założenia korzystnego konta bankowego!

Spośród wielu form dofinansowania jednoosobowej działalności założenie korzystnego konta bankowego jest najszybszym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków. Banki chętnie bowiem płacą dzisiaj przedsiębiorcom za założenie u nich rachunku firmowego i warto skorzystać z tej okazji. Tym bardziej że osoby prowadzące JDG mogą taki rachunek założyć całkowicie online, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.

Sprawdź zatem najnowsze promocje na konta firmowe i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Dzięki temu masz szansę nie tylko obniżyć koszty prowadzenia działalności i zyskać dostęp do darmowych usług, ale także dostać spory zastrzyk gotówki w ramach premii.

