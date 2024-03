Najlepsze ultrabooki. Jaki model wybrać w 2024 roku - ranking

Zastanawiasz się jaki mobilny laptop do pracy wybrać? Nie wiesz jaki ultrabook kupić? Koniecznie przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się, na które modele warto obecnie zwrócić uwagę. Oto najlepsze ultrabooki za rozsądną cenę w pierwszej połowie 2024 roku.

Co to jest ultrabook? Pierwsze ultrabooki wyposażone były w procesory marki Intel, ponieważ to właśnie ta firma stworzyła ten termin. „Ultrabook” to w zasadzie znak towarowy Intela, który wykorzystywany jest w odniesieniu do wysokiej klasy laptopów. Jak wiadomo, laptopy to mobilne komputery, nastawione na pracę w domu, w biurze, a także „w terenie”, na przykład w czasie podróży. Ultrabooki są zatem kwintesencją takiego podejścia. Warto jednak dodać, że część opisanych wyżej założeń uległa obecnie pewnej zmianie. Ultrabooki to nadal laptopy z górnej półki, które charakteryzują się atrakcyjną stylistyką, wysoką wydajnością, smukłą obudową i lekką wagą (zdecydowanie poniżej 2kg) oraz długim czasem pracy na baterii. Choć „ultrabook” nadal zarezerwowany jest dla Intela, to firma AMD w swojej ofercie ma obecnie znakomite procesory mobilne Ryzen, które wykorzystywane są w bardzo dobrych modelach laptopów, mających cechy ultrabooków.

Jeżeli zastanawiacie się jaki mobilny laptop wybrać, zajrzyjcie do naszego poradnika jaki lekki laptop kupić. Tutaj skupiamy się na poleceniu Wam dobrych ultrabooków. Więc jaki ultrabook kupić?

Ultrabook - ranking 2024

Dodajmy, że tego typu komputery nie należą do najtańszych, ale zdecydowanie warte są swojej ceny. Staraliśmy się, by w naszym zestawieniu znalazły się także ultrabooki za rozsądną kwotę. Warto pamiętać, że dobry ultrabook do 3000 zł to raczej rzecz niedostępna i że urządzenia z tej półki cenowej to często garść niepotrzebnych kompromisów. Urządzenia naprawdę warte uwagi, z pamięcią rzędu 16GB czy z dobrym ekranem kosztują co najmniej około 4000 złotych.

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach opartych na procesorach Intel, najmocniej kojarzących się z terminem "ultrabook". Dominują modele z procesorami 12-tej i 13-tej generacji, ale nie zabrakło tu również MacBooka Air z układem Apple Silicon M2.

Jak ultrabook kupić? Polecane ultrabooki w 2024 roku:

Apple MacBook Air M3 15,3” – najnowszy mobilny laptop marki Apple Ocena benchmark.pl









4,9/5 Najnowszy, jeszcze ciepły MacBook Air z wyświetlaczem, którego przekątna ma długość 15,3 cala. Nowe modele wyposażone zostały w układy Apple Silicon M3, które dzięki ulepszonemu silnikowi Neural Engine dobrze radzą sobie z obsługą aplikacji wykorzystujących technologię AI. Co więcej, procesor graficzny będący częścią M3 oferuje sprzętowe wsparcie dla technologii ray tracing i mesh shading, co sprawia, że na tym laptopie grać można w zaawansowane graficznie gry. Nowością jest także obsługa Wi-Fi 6E oraz wsparcie dla dwóch zewnętrznych monitorów (przy zamkniętej pokrywie). Najważniejsze cechy: System operacyjny Mac OS X

Procesor główny (nazwa) Apple M3

Wyświetlacz (przekątna) 15,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1510 g

Złącza 2x Thunderbolt 4

Lenovo Yoga Slim 6 – dobry laptop 14 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Lenovo to obecnie jeden z popularniejszych producentów przenośnych komputerów, a model Yoga Slim 6 to przykład ultrabooka tej marki za rozsądną cenę. Urządzenie wyposażone zostało w wyświetlacz typu OLED z błyszcząca powłoką. Jego rozdzielczość to 1920 na 1200 pikseli. Jeśli dołożymy do tego procesor Intel Core i5-1240P, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz certyfikat Intel EVO to otrzymamy całkiem niezły laptop. Dodajmy jeszcze, że jego smukła obudowa spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H co oznacza, że charakteryzuje się zwiększonym poziomem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1240P

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1350 g

Huawei MateBook 14 2022 – niedrogi ultrabook z ekranem dotykowym Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptopy marki Huawei mogą pochwalić się dobrą relacją ceny do oferowanych możliwości. To tak zwany konwertowalny laptop, którego używać można w tradycyjny sposób lub w trybie tabletu. Wyposażono go między innymi w 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2160 na 1440 pikseli, procesor Intel Core i5-1240P, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Komputer waży 1,49 kilograma, a jego obudowa ma niecałe 16 milimetry wysokości, więc świetnie sprawdzi się wśród osób, które często korzystają ze swojego laptopa poza domem czy biurem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1240P

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1490 g

Złącza 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Microsoft Surface Laptop 5 (R8N-00009) – dobry ultrabook do pracy Ocena benchmark.pl









4,9/5 Microsoft Surface Laptop 5 to niemal kwintesencja ultrabooka. Jest niewielki, lekki (waży 1,29 kilograma), a wyposażono go w dotykowy ekran o rozdzielczości 2256 na 1504 pikseli z obsługą Dolby Vision, którego przekątna ma długość 13,5 cala. Laptop zbudowany jest na platformie Intel Evo z procesorem Intel Core i5-1235U. Ma podświetlaną klawiaturę, a obudowa pokryta jest alcantarą, co zwiększa komfort pracy na tym komputerze. Warto także wspomnieć o dwóch mikrofonach oraz kamerze 720P, dzięki czemu ten laptop sprawdzi się w przypadku wideokonferencji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,5 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1290 g

Złącza 1x Thunderbolt, USB typu C, 1x USB 3.2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Dell XPS 13” 9315-9171– ultrabook z górnej półki Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ostatnia propozycja to kultowy laptop DELL XPS. Ma 13,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli. Za wysoką wydajność odpowiada 10-rdzeniowy procesor Intel Core i7-1250U oraz 16 GB RAM. Zainstalowano w nim także dysk SSD o pojemności 512 GB. Jest też podświetlana klawiatura oraz touchpad, który działa jak ekran smartfona. Na koniec warto dodać, że komputer waży zaledwie 1,17 kilograma, a wysokość jego aluminiowej obudowy to 14 milimetrów, więc nawet nie zauważycie jego obecności w swojej torbie czy plecaku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1250U

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,4 cale/cali

Waga 1170 g

Najlepsze ultrabooki - opinia końcowa

Naszym zdaniem najciekawszą propozycję w tym zestawieniu stanowi Dell XPS 13", który jest lekką, wydajną i nowoczesną maszyną. Dla miłośników firmy Apple polecamy najnowszego MacBooka Air z układem M3 - połączenie lekkości i wysokiej wydajności, z której słyną ultrabooki.

