Firma Gigaset wprowadza na polski rynek swój najnowszy i ulepszony smartfon, Gigaset GX6 PRO, który oferuje znacznie lepszą wydajność niż jego poprzednik, model GX6.

Telefon wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM, obsługuje zaawansowaną technologię eSIM oraz system Android Enterprise, co umożliwia zdalne zarządzanie smartfonem. Gigaset GX6 PRO, noszący dumnie oznaczenie "Made in Germany", został przetestowany zgodnie z rygorystycznymi standardami wojskowymi MIL-STD-810H i spełnia wymagania klasy ochrony IP68, co oznacza, że jest odporny na pył i wodę. Klienci mają możliwość własnego grawerowania na obudowie.

Dla kogo jest Gigaset GX6 PRO

Gigaset GX6 PRO to smartfon skierowany głównie do użytkowników biznesowych. Jörg Wissing, Senior Product & Business Development Manager w firmie Gigaset, zauważa, że coraz więcej firm, takich jak Deutsche Bahn, korzysta z urządzeń mobilnych Gigaset. Firma zdaje sobie sprawę z wysokich standardów wymaganych na rynku sprzętu profesjonalnego, dlatego kieruje tam swoje smartfony z serii PRO.

GX6 PRO wyróżnia się solidną konstrukcją, wymiennym akumulatorem, 8 GB pamięci RAM, systemem Android Enterprise, zintegrowaną obsługą standardu eSIM oraz potrójnym slotem na dwie karty SIM i kartę pamięci. Producent oferuje wsparcie na oprogramowanie przez okres do 5 lat.

System operacyjny Gigaset GX6 PRO ułatwia zarządzanie służbowymi urządzeniami używanymi przez większą liczbę pracowników. Zdalna administracja i kompatybilność z aplikacją TeamViewer umożliwiają menedżerom IT szybkie i łatwe dostosowywanie smartfonów do wymagań firmy. Gigaset gwarantuje długi okres eksploatacji modelu GX6 PRO - aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne przez okres do pięciu lat od wprowadzenia na rynek, a planowane są kolejne aktualizacje Androida do wersji 14. Akumulator o pojemności 5000 mAh można wymieniać samodzielnie.

Możliwość presonalizacji

GX6 PRO można także personalizować w ramach zamówień firmowych, co ułatwia realizację usług takich jak grawerowanie na obudowie smartfonów. Można wybrać logo firmy, nazwę działu lub inne informacje, co wspiera identyfikację pracowników z firmą. Na życzenie, GX6 PRO może być dostarczany z preinstalowanym oprogramowaniem, takim jak dostosowany ekran startowy, predefiniowane aplikacje, ustawienia, tapety i dzwonki zgodne z firmową polityką.

Specyfikacja Gigaset GX6 PRO

Nazwa Gigaset GX6 PRO System operacyjny Android 12 (plan aktualizacji do 13 i 14) Okres aktualizacji Aktualizacje zabezpieczeń przez okres do 5 lat od uruchomienia Odblokowanie Rozpoznawanie twarzy, Czujnik linii papilarnych Kamery Main Camera (Photo Features) Resolution: 50 MP PDAF wide angel main camera with Optical Image Stabilization (OIS)

+ 2 MP FF macro, Aperture: F1.88 / F2.4, Pixel size: 1.008 µm, Dual LED flash Main Camera (Video Features) Resolution: UHD 4K 2160p (3840 x 2160 pixel) Front Camera Resolution: 16 MP FF, Aperture: F2.0 Funkcje Smart OTG (USB on the go) Podłączanie urządzeń zewnętrznych, takich jak pamięć USB, mysz USB, klawiatura USB itp.,

Używanie smartfonu jako power banku do ładowania urządzeń zewnętrznych (ładowanie wsteczne) FM Radio Tak Wyświetlacz Typ FHD+ Punch-Hole display Przekątna ekranu 6.6“ / 163.71 x 75.21 mm Rozdzielczość 2412 x 1080 pixel Liczba klatek na sekundę 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz Technologia IPS Powierzchnia Gorilla Glass 5 z powierzchnią odporną na zarysowania i zabrudzenia Liczba kolorów 16.7 million Dotyk Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy z maksymalnie 10 punktami dotyku

+ kompatybilność z mokrymi rękami i rękawicami (o grubości do 2 mm) Gęstość pikseli 401 ppi Contrast ratio 1200:1 (typ.) Jasność 500 nits (min.) / 550 nits (typ.) Message LED Tak Czujniki Czujnik położenia,

Czujnik zbliżeniowy,

Czujnik oświetlenia,

Barometr,

Czujnik geometryczny (E-kompas),

Żyroskop 5G Tak Wspierane sieci GSM / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz,

UMTS / 3G: B1(2100) / B8(900),

TDD / LTE / 4G: B38(2600) / B40(2300),

FDD / LTE / 4G: B1(2100) / B3(1800) / B5(850) / B7(2600) / B8(900) / B20(800) / B28AB(700),

TDD / 5G: B38(2600) / B40(2300) / B41(2500) / B77(3700) / B78(3500), FDD /

5G: B1(2100) / B3(1800) / B5(850) / B7(2600) / B8(900) / B20(800) / B28(700) Voice over LTE (VoLTE) Tak Voice over LTE (VoLTE) Tak Voice over WiFi (VoWiFi) Tak Voice over New Radio/5G (VoNR/Vo5G) Tak Video over LTE (ViLTE) Tak WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz / 5 GHz Bluetooth® Bluetooth® version 5.2 NFC Tak Dual SIM Dual-SIM (1x Nano SIM card + eSIM) Typ portu USB USB 3.0 Type-C with up to 5 Gbit/s data transmission Podłączenie słuchawek 3,5 mm Funkcje nawigacji A-GPS, Galileo, GPS, Glonass, Beidou, QZSS, GPS L1+L5 (dual antenna) Pojemność akumulatora 5000 mAh (typ.) / 4,4 V Typ akumulatora Bateria litowo-polimerowa Wymienny akumulator Tak, wymienna bateria Przykładowe czasy używania Rozmowy do 24 godzin (4G) / do 22 godzin (5G),

Czas odtwarzania dźwięku do 55 godz,

Odtwarzanie wideo do 15 godzin Czas ładowania Do 90% w ciągu 1 godziny Bezprzewodowe ładowanie Tak, do 15W szybkie ładowanie (Qi-Standard) Kompatybilność ładowarki 5V/2A,

9V/2A szybkie ładowanie do 18W,

10V/3A super szybkie ładowanie do 30W (Power Delivery 3.0) Procesor / Chipset MediaTek Dimensity 900 5G Octa-Core CPU Type 2x A78 up to 2.4 GHz / 6x A55 up to 2.0 GHz GPU GPU Arm Mali-G68 Pamięć wewnętrzna 128 GB (UFS 2.1) Pamięć robocza RAM 8 GB Memory expansion ≤ 1 TB Wymiary (wys. x szer. x gł.) 170.7 mm, 82,2 mm, 11,9 mm Waga ~ 278 g Materiał ramy TPU double injection molding with aluminum/magnesium/titan frame

+ flexible textured polycarbonate back cover MIL-STD-810H proofed Tak IP68 proofed Tak Zawartość opakowania 1 Gigaset GX6 PRO, 1 USB Type-C cable, 1 pasek na rękę, 1 Instrukcja obsługi

Gigaset GX6 PRO obsługuje superszybkie ładowanie z mocą do 30 W oraz bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W zgodnie ze standardem Qi. Technologia BatteryLife+ firmy Gigaset w GX6 PRO wydłuża żywotność baterii nawet o 50% dzięki domyślnemu ustawieniu progu ładowania. Smartfon został przetestowany zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810H i posiada certyfikat IP68, co świadczy o wzmocnionej konstrukcji zapewniającej większą ochronę przed wibracjami, zmianami temperatury, wilgocią, pyłem oraz upadkami. Obudowę smartfona można czyścić wodą, mydłem, alkoholem lub środkiem dezynfekującym.

Gigaset GX6 PRO spełnia wysokie wymagania dotyczące łączności, dzięki funkcjom takim jak 5G, USB 3.0, Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.2. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest na boku obudowy, a programowalny fizyczny klawisz funkcyjny ułatwia dostęp do niektórych funkcji lub aplikacji. Smartfon posiada także klasyczne złącze jack 3,5 mm.

Cena Gigaset GX6 PRO

Smartfony Gigaset GX6 PRO są sprzedawane w większym pakiecie dla firm. Cena pojedynczego egzemplarza to około 600 euro.

źródło: informacja prasowa