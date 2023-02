Pomijając zabawki, drony to nie są tanie urządzenia, a praktyczne zastosowania na co dzień są raczej ograniczone dla przeciętnego użytkownika. Właśnie dla „Kowalskiego” idealny może okazać się DJI Mini 2 SE.

DJI Mini 2 SE – dobry dron z kamerą w niezłej cenie

Nie brakuje zwolenników opinii, że to DJI tworzy najlepsze drony konsumenckie na rynku. Jest z nimi tylko jeden problem – przeważnie są szalenie drogie. Od pewnego czasu chiński producent oferuje jednak także modele z dopiskiem „SE” i na te już wielu może sobie pozwolić. Dziś na rynku debiutuje najnowszy członek tej rodziny: DJI Mini 2 SE.

DJI Mini 2 SE kosztuje 389 euro w wersji podstawowej oraz 529 euro w zestawie „Fly More Combo” z dodatkowymi akcesoriami. W Polsce więc najpewniej przyjdzie nam za tego drona zapłacić odpowiednio trochę ponad 2 lub niespełna 3 tysiące złotych. Co otrzymany w zamian?

Co potrafi dron DJI Mini 2 SE?

Otrzymamy drona, który jest lekki i na tyle mały, by zmieścić się na dłoni. Waży niespełna 250 gramów, dzięki czemu nie trzeba robić licencji, by z niego korzystać. Równocześnie oferuje sporo, bo jego 1/2,3-calowy sensor CMOS pozwala nagrywać wideo w rozdzielczości 2,7K i robić zdjęcia 12 Mpix.

Mała „dwójka” z dopiskiem „SE” ponadto może pochwalić się aż 10-kilometrowym zasięgiem transmisji, a naładowanie akumulatora do pełna umożliwia latanie nawet przez ponad pół godziny. Trójosiowy system stabilizacji zapewnia płynne nagrania, a inteligentne tryby sprawiają, że idealne ujęcia możesz osiągać nawet wtedy, gdy w temacie dronów jesteś jeszcze nowicjuszem.

Z myślą o początkujących DJI postarał się także o intuicyjne sterowanie. Na uwagę zasługują przede wszystkim funkcje takie jak start i lądowanie za pomocą jednego przycisku, funkcja utrzymywania wysokości czy też „powrót do domu” – również aktywowany jednym kliknięciem.

Pomimo niewielkich gabarytów DJI Mini 2 SE cechuje się wysoką trwałością. Do tego w specyfikacji możemy odnaleźć informację, że dron pozostaje stabilny nawet przy podmuchach wiatru dochodzących do 10,7 m/s. Jeśli te wszystkie informacje przekonały cię do zakupu, to zaznacz sobie w kalendarzu datę 22 marca – właśnie tego dnia wystartuje sprzedaż.

Źródło: DJI