Jaki dron z kamerą kupić? Jeśli wciąż nie możesz się zdecydować to nasz redakcyjny ranking dronów 2023 powinien tu pomóc. Znajdziesz w nim zarówno tańsze modele idealnie nadające się do nauki, jak i te droższe, bardziej autonomiczne z super możliwościami. Oto nasz TOP 10 dronów.

Rok 2023 powolutku przemija. Lato chyli się ku końcowi, ale ładna pogoda wciąż jeszcze dopisuje. Tym bardziej warto korzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca i spędzać weekendy poza miastem, na działkach, nad morzem czy nawet krótkich wypadach z przyjaciółmi w góry. Planując takie wyjazdy lepiej zawczasu pomyśleć co też zapakować do plecaka. Może bowiem opłacić się obok niezawodnego powerbanka, telefonu z dobrym aparatem czy głośnika przenośnego (coś przecież musi nam grać) umieścić tam też jakiegoś drona? Wszak nie ma to jak niepowtarzalne pamiątki z wyjazdów, coś co potrafi wywołać naprawdę niesamowite wspomnienia.

Jakiego drona wybrać? Ranking dronów

Ile kosztują drony?

Chyba sami przyznacie, że wybór właściwego, najlepiej pasującego nam drona potrafi być niezmiernie trudny. Raz, że ta branża nie stoi w miejscu i co parę miesięcy na rynku pojawiają się nowe, coraz lepsze i bardziej zaawansowane modele. Dwa – że zmiana przepisów regulujących loty dronów w europejskiej przestrzeni powietrznej wymusiła konieczność przechodzenia szkoleń i egzaminów w przypadku dronów o większej masie niż 250 gramów. I wreszcie trzy – że rozstrzał cenowy potrafi mocno zdezorientować.

Przy tych profesjonalnych może i nie ma aż takiego problemu – one zawsze swoje kosztowały. Gorzej, że w środku stawki, gdzie ceny wahają się między 2000 a 7500 zł, robi się coraz tłoczniej. Nowe modele zaskakują jednak nie tylko niespotykanymi wcześniej w swojej kategorii możliwościami, ale i zdawałoby się trochę niepasującą doń ceną. Przykłady można mnożyć – choćby DJI Mini 3 Pro czy niedawna nowość - Dji Air 3.

Pytanie - jaki dron kupić by nie przepłacić i móc latać bez obaw wciąż pozostaje więc aktualne. Możliwych opcji jest bowiem całe mnóstwo, a nie zawsze tani dron z kamerą faktycznie oznacza to co byśmy chcieli – stabilny lot, łatwe sterowanie i świetne, nieporuszone filmy. Stąd też niniejsze zestawienie.

Dobry dron dla początkujących czy może od razu dron z kamerą 4K?

Ano właśnie – od czego zacząć? Każdy pewnie chciałby od razu rozpocząć swoją przygodę z dronami od tworzenia bajecznych ujęć z powietrza, ale trzeba pamiętać, że ewentualne pomyłki czy problemy z opanowaniem sterowania mogą tu być bardzo kosztowne. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i umiejętności nabytych w trakcie nauki. Nie oznacza to jednak wcale, że na początek koniecznie musisz kupić taniego, małego drona do nauki. Wszystko zależy bowiem od zasobności portfela.

Dlatego też, by ułatwić Wam decyzję podzieliliśmy naszą 10-tkę najlepszych dronów według określonych pułapów cenowych. Dobierając do nich modele kierowaliśmy się nie tylko stosunkiem jakość-cena, ale też możliwościami i tym do czego dany dron najlepiej się nadaje. W naszym zestawieniu, obok zaawansowanych dronów do filmowania znajdziecie więc i takie, które nadadzą się do nauki latania czy też najzwyklejszej w świecie zabawy. Jest tu nawet dron wyścigowy specjalnego przeznaczenia.

Co najważniejsze jednak, wśród polecanych drony znajdziecie maszyny rekreacyjne, półprofesjonalne, a także i te, które mogą już uchodzić za sprzęt dla profesjonalistów. A że akurat większość z nich to modele firmy DJI – cóż, nie da się ukryć, że chiński producent wyrobił sobie już taką renomę w branży dronów komercyjnych, że właściwie zgarnia największą część rynku. Mało tego, jest też prekursorem nieustannie zachodzących w nim zmian.



Czy nadchodzące wielkimi krokami DJI Mini 4 Pro przyniesie kolejny skok technologiczny?

Drony a prawo

Nowe regulacje prawne dotyczące dronów obowiązują już ponad półtora roku. Obowiązek rejestracji operatorów tychże maszyn (w zależności od ich masy) powinien być więc wszystkim dobrze znany. Podobnie jak konieczność oznaczania użytkowanych dronów nadanym przy rejestracji numerem. Jeśli jednak, któraś z tych informacji Ci umknęła bądź chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o ewentualnych obowiązkach odnośnie do szkoleń i egzaminów koniecznie przeczytaj też jak zdaje się egzamin na drona.

Warto wiedzieć, że wraz z nowymi przepisami zniknął podział na loty komercyjne i rekreacyjno-sportowe, a w ich miejsce pojawiły się:

kategoria otwarta - dla dronów o masie poniżej 25 kg, które mogą latać nie wyżej niż 120 metrów, w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od innych osób,

- dla dronów o masie poniżej 25 kg, które mogą latać nie wyżej niż 120 metrów, w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od innych osób, kategoria szczególna – dla lotów nie mieszczących się w wytycznych kategorii otwartej

– dla lotów nie mieszczących się w wytycznych kategorii otwartej kategoria certyfikowana – dla dronów o masie powyżej 25 kg, oparta na certyfikacji w zakresie projektowania, produkcji i utrzymania zdatności do lotu bezzałogowych statków powietrznych

Czemu o tym wspominam? Bo z owymi kategoriami związana jest certyfikacja bezzałogowców. I tak każdy dron w najbardziej interesującej nas kategorii otwartej (bo to w niej będziecie realizować większość lotów) musi zostać zaklasyfikowany do jednej z pięciu klas – C0, C1, C2, C3 bądź C4. Jest to szczególnie istotne, bo to z przyznaną klasą związany jest obowiązek przejścia szkolenia i zaliczenia jednego bądź dwóch egzaminów. I choć nie wszystkie drony posiadają już ową certyfikację to trzeba wiedzieć, że przepisy przejściowe umożliwiające ich użytkowanie (wedle nieco innego podziału) obowiązują jedynie do końca 2022 roku.

Jaki dron na początek

UGO Zephir 3.0 - tani dron do nauki Ocena benchmark.pl









3,8/5 Co prawda UGO Zephir 3 nie posiada kamerki, ale też zupełnie jej nie potrzebuje. Jest to bowiem dron dla początkujących, idealnie nadający się do stawiania pierwszych kroków w świecie rekreacyjnego podbijania przestworzy i… podniebnych akrobacji. Między innymi dlatego model ten wyposażono w osłony śmigieł, by nie martwić się zbytnio podczas pierwszych, czasem mniej udanych lotów. Oczywiście przy tak małym dronie nie należy spodziewać się ani ogromnego zasięgu ani tym bardziej długiego czasu lotu. UGO Zephir 3.0 potrafi unosić się w powietrzu przez około 7 minut i oddalić się od operatora na około 50 metrów. Co ciekawe jednak można jednym przyciskiem przywołać go do pozycji startowej. W lataniu pomaga też 6-osiowy żyroskop oraz tryb headless, dla absolutnie początkujących. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 50 m

Liczba kamer brak

Średni czas pracy 7 min

Gimbal nie

Jaki dron do 500 zł?

Ryze Tello (powered by DJI) Ocena benchmark.pl









4,5/5 Niesamowite, co ten malutki dron potrafi. Jest nie większy od smartfona, a upakowano w nim technologie Intela i Dji, jednego z największych dronowych potentatów. Dzięki temu Ryze Tello świetnie lata, potrafi sam startować i lądować, wykonywać akrobacje, a nawet precyzyjnie zawisnąć w powietrzu, przy wykorzystaniu systemu pozycjonowania wizyjnego, by wykonać nieruszone zdjęcie. Co ciekawe, wbudowana kamerka HD z elektroniczną stabilizacją może być wykorzystana także do lotów z goglami VR. Idealnym dopełnieniem całości jest świetna i wyjątkowo prosta w obsłudze aplikacja sterująca. Swoistą wisienką na torcie, stworzoną specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Ryze Tello, jest możliwość samodzielnego zaprogramowania drona, z pomocą dedykowanej wersji programu Scratch, w którym cały proces tworzenia poleceń sprawdza się do łączenia prostych schematów blokowych. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg do 100 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy do 13 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 1280 x 720 px

Gimbal nie

Dron z kamerką do 1000 zł?

Overmax X-Bee Drone 9.5 Fold Ocena benchmark.pl









4/5 Składany dron z kamerką 4K, którego waga mieści się poniżej 250 gramów, za mniej niż 1000 zł? Kiedyś wydawało się to niemożliwe, dziś Overmax X-Bee Drone 9.5 Fold udowadnia, że w tej cenie da się zaoferować znacznie więcej. Dodatkowo mamy tu bowiem jeszcze całkiem przyzwoity, bo sięgający 22 minut czas lotu, prędkość sięgającą nawet 40 km/h, wbudowany moduł GPS do śledzenia trasy drona czy krążenia nad wskazanym mu obiektem (Point of Interest) oraz podgląd na żywo obrazu z kamery na ekranie smartfonu. Mniej zaawansowanych użytkowników ucieszy tu zapewne znacząco ułatwiający sterowanie tryb Headless, a także opcje automatycznego startu i lądowania. Warto dodać, że Overmax X-Bee Drone 9.5 Fold wyposażono w alarmy utraty zasięgu i będącej na wyczerpaniu baterii co przekłada się na większe bezpieczeństwo lotu. Szczególnie, że zasięg tego niewielkiego drona to aż 600 metrów (przy czym podgląd z kamery działa jedynie do około 300). Jedna ważna uwaga na koniec – choć Overmax X-Bee Drone 9.5 Fold ze względu na swoją wagę zalicza się do klasy C0 pozwalając latać nim bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu, rejestracja nadal jest obowiązkowa. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 600 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy 20 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Gimbal nie

Jaki dron do 2000 zł?

DJI Mini 2 SE Ocena benchmark.pl









4,7/5 W nazewnictwie Dji można się lekko pogubić. Dji Mini 2 SE nie jest bowiem tym samym co Dji Mini 2, którego zresztą w edycji Fly More Combo również możecie znaleźć w naszym zestawieniu, choć już pośród innych, wartych uwagi dronów. Dlaczego akurat tam, a nie tu, w kategorii dron do 2000 zł? Ano dlatego, że „pełnoprawna” odsłona Dji Mini 2 kosztuje więcej, a wydanie Special Edition mieści się w naszych widełkach. Wiadomo jednak – zawsze jest coś za coś. Bo choć Dji Mini 2 SE może się pochwalić znaną już dobrze składaną konstrukcją, niewielkimi wymiarami i ultralekką wagą – 249 gramów to jednak zainstalowana w nim kamerka pozwala nagrywać „jedynie” w 2.7K. Poza tym jednak mamy tu całą resztę znakomitych rozwiązań z lepiej wyposażonego brata – od 3-osiowego gimbala począwszy, poprzez komplet inteligentnych trybów lotu (QuickShots), po całkiem długi czas lotu (około 30 minut) i niezłą odporność na wiatr (do 38 km/h). Jeśli więc szukasz bardziej zaawansowanego drona na początek, którego zakup nie obciąży nadto twojego budżetu, to ten dron nada się do tego idealnie. W cenie poniżej 2000 zł zyskasz niezłą, powietrzną kamerę i idealnego kompana podróży, którego bez trudu zmieścisz w kieszeni. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 6000 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy 20-30 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 2,7K 30 kl./s

Gimbal tak

Najlepszy dron dla początkujących amatorów filmowania

DjJI Mini 3 Fly More Combo Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ewolucja najmniejszego drona od Dji postępuje czego dowodem jest trzecia jego odsłona. W porównaniu do poprzednika Dji Mini 3 dysponuje już całkowicie nową konstrukcją ze znacznie lepszą kamerką 4K wyposażoną 1/1.3-calową matrycę i technologię HDR. Posiada on też 4-krotny zoom i unikalne mocowanie gimbala pozwalające nie tylko nagrywać fenomenalnie wyglądające ujęcia z płynnym ruchem w pionie, ale także błyskawicznie przełączać się pomiędzy ustawieniem poziomym i pionowym. Innymi słowy, dzięki Dji Mini 3 możesz tworzyć świetnie wyglądające klipy idealnie nadające się do tego by podzielić się nimi na Instagramie czy TikToku. Co ciekawe, ten niewielki, ultralekki dronik (to wciąż 249 gramów, czyli klasa C0) może pochwalić całkiem imponującym czasem lotu sięgającym nawet 38 minut, możliwością robienia 48 Mpx zdjęć oraz pełnym zestawem inteligentnych trybów lotu (QuickShots). W pakiecie Fly More Combo wraz z dronem otrzymuje także świetny, nowy kontroler- Dji RC, z Androidem na pokładzie i wbudowanym wyświetlaczem o jasności 700 nitów. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 4000 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy 38 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 3840×2160 30p

Gimbal tak Zobacz recenzję

Najlepszy dron uniwersalny - dla mniej i bardziej zaawansowanych

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mogłoby się wydawać, że w takim maleństwie jak Dji Mini niczego więcej nie da się już upchnąć bez przekroczenia owych „magicznych” 249 gramów, które dotąd były największym atutem tej specyficznej, małej serii dronów. Wraz Dji Mini 3 Pro chiński producent pokazał jednak jak bardzo byliśmy w błędzie, bo nie dość, że dostaliśmy tu fenomenalną kamerkę 4K HDR potrafiącą robić zdjęcia RAW 48 MP, to jeszcze tego ultralekkiego malca doposażono w 3-kierunkowe wykrywanie przeszkód (tego dotąd w „miniaczach” nie było!), system śledzenia obiektów FocusTrack oraz obrotowe mocowanie gimbala – do łatwego filmowania zarówno w poziomie jak i w pionie. Co istotne, w tym konkretnym zestawie znalazł się jeszcze nowy kontroler Dji RC, z wbudowanym wyświetlaczem i Androidem na pokładzie, który niesamowicie ułatwia latanie i nagrywanie. Innymi słowy - chcesz mieć super wypasionego, „wszystko-mającego” dronika, który żadnej pracy się nie boi? To Dji Mini 3 Pro stworzony został właśnie dla Ciebie. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 8000 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy 34 min

Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Gimbal tak

Najlepsze drony do filmowania

Dji Air 2S Fly More Combo Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nie da się ukryć, że DJI trochę namieszało tym modelem. W swojej ofercie ten chiński producent posiada już bowiem drona o nazwie DJI Mavic Air 2. Co więc kryje się za skróconą nazwą i owym „S” na końcu? Wbrew pozorom całkiem sporo. Po pierwsze, DJI Air 2S może pochwalić się dużo lepszą kamerą, z 1-calowym sensorem CMOS, która potrafi robić 20-megapikselowe zdjęcia i nagrywać filmy w rozdzielczości nawet 5,4K. Po drugie, dzięki zwiększonej liczbie czujników wykrywa otocznie nie tylko naprzód, wstecz czy w dół, ale także w górę, co przekłada się na jeszcze lepsze aktywne unikanie przeszkód i efektywniejsze śledzenie obiektów (ActiveTrack 4.0). I wreszcie po trzecie, dron ten domyślnie wyposażony jest w odbiornik ADS-B i funkcję AirSense ostrzegającą nas przed innymi statkami powietrznymi. To oczywiście nie wszystkie nowości, bo DJI Air 2S otrzymał jeszcze wsparcie systemu transmisji obrazu OcuSync 3.0 (DJI O3), nową, autonomiczną funkcję umożliwiającą tworzenie fantastycznych ujęć za pomocą jednego tylko kliknięcia (MasterShots) i możliwość filmowania w formacie HDR HGL. Chyba zgodzicie się więc, że to naprawdę imponująca ewolucja. Dla pasjonatów powietrznego filmowania DJI Air 2S w sam raz. Szczególnie w zestawie Fly More Combo, gdzie prócz świetnego drona i wygodnej aparatury, znalazły się jeszcze dwie dodatkowe inteligentne baterie, przydatna torba na ramię, zestaw filtrów ND i inne praktyczne akcesoria. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 8000 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy 31min Zobacz recenzję

Dji Air 3 Fly More Combo Ocena benchmark.pl









4,8/5 Powiedzieć, że Dji Air 3 zaskakuje to właściwie nic nie powiedzieć. Bo choć dwie główne kamery w dronie widzieliśmy już wcześniej w Dji Mavic 3 to jednak po raz pierwszy to rozwiązanie zastosowane zostało w kompaktowym dronie, który nie jest kierowany wyłącznie do profesjonalistów i którego cena nie zwala z nóg. Dji Air 3 posiada zatem zarówno kamerę szerokokątną, idealną do filmowania rozległych krajobrazów, jak i kamerę ze średnim teleobiektywem i z 3-krotnym bezstratnym zoomem, która idealnie sprawdzi się do ciekawych ujęć z dalszej odległości. Co więcej obie kamery pozwalają tu nagrywać w 4K w 60 kl/s z HDR. Obsługują też specjalne, 10-bitowe tryby kolorów – D-LogM oraz HLG. Oczywiście, nie zapomniano przy tym o wielokierunkowym systemie antykolizyjnym, który znajduje zastosowanie także w inteligentnych trybach lotu pokroju śledzenia obiektów (FocusTrack) czy planowania ujęć i tras lotu z wyprzedzeniem (Waypoint). Co ciekawe, wzorem dronów z serii Dji Mini także i tutaj istnieje możliwość filmowania w pionie (do rozdzielczości 2.7K) Co jeszcze warto tutaj podkreślić? A choćby udoskonaloną transmisje obrazu (OcuSync 4) czy naprawdę długi, bo sięgający aż 46 minut czas lotu. Decydując na tę maszynę warto przemyśleć zakup w zestawie z nowym kontrolerem Dji RC. Powód już znacie. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 32000 m

Liczba kamer 2

Średni czas pracy 46

Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Gimbal tak

DJI Avata Pro-View Combo Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli zastanawiasz się teraz jak takie maleństwo, do tego pozbawione typowego gimbala, czujników zbliżeniowych czy nawet standardowej aparatury, może być najlepszym dronem do filmowania to odpowiemy krótko – może, i to jeszcze jak. Dji Avata to dron FPV, który dostarcza emocji zarówno podczas lotu jak i oglądania zarejestrowanych z jego pomocą nagrań. Posiada on bowiem kamerkę z 1/1,7-calową matrycą CMOS, która pozawala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę, z ultraszerokim polem widzenia 155 stopni i pełną stabilizacją dzięki flagowym technologiom DJI – RockSteady 2.0 i HorizonSteady. Co więcej, mamy tu też całkowicie nowe gogle Dji Goggles 2 - mniejsze, lżejsze, ze składanymi antenami, regulacją dioptrii i 2 ekranami HD micro OLED. Dość nietypowe może się wydać sterowanie, bo w zestawie Pro-view Combo nie znajdziemy standardowej aparatury, a jedynie specjalny kontroler ruchowy – Dji Motion Controler, który znacznie szybciej i prościej opanować. Efekt? Dji Avata to dron dla każdego – łatwy w obsłudze, nagrywający świetne filmy i wystarczająco wytrzymały, by przetrwać początkowe kolizje. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 11600 m

Liczba kamer 1

Średni czas pracy 18 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 4K Zobacz recenzję

DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (RC Pro) Ocena benchmark.pl









4,7/5 Co prawda ta maszyna kosztuje krocie, szczególnie w zestawie z udoskonalonym kontrolerem Dji RC Pro, ale osoby mające w sobie żyłkę prawdziwego filmowca nie pożałują tu ani jednej wydanej złotówki. Dlaczego? Bo to niesamowicie uniwersalna platforma z aż 3 kamerami na pokładzie, czasem lotu sięgającym 43 minut i ośmioma szerokokątnymi czujnikami wizyjnymi pozwalającymi na autonomiczne omijanie przeszkód we wszystkich kierunkach. Sam dobór kamer nie jest przypadkowy. Mamy tu bowiem kamerę Hasselblad z matrycą 4/3-cala i regulowaną przysłoną, która potrafi nagrywać filmy 5.1K przy 50 kl/s i robić 12-bitowe zdjęcia RAW. Mamy średnie Tele 70 mm z matrycą 1/1.3-cala idealnie nadająca się do tworzenia ujęć ze znakomitym efektem paralaksy. Mamy też wreszcie kamerę Tele 166 mm z matrycą 1/2- cala, 7-krotnym zoomem optycznym i 28-krotnym zoomem hybrydowym – znakomitą do niezwykłych zbliżeń czy tworzenia nietypowych kompozycji. Co najlepsze, do przełączania się między 3 różnymi ogniskowymi wystarczy tu jedno muśniecie ekranu kontrolera. Oczywiście w Dji Mavic 3 Pro mamy też cały szereg innych udogodnień – od możliwości planowania trasy (Waypoint) i tryby śledzenia FocusTrack, po zestaw filtrów ND, które znaleźć można w pakiecie Fly More Combo wraz ze wspomnianym już wyżej nowym kontrolerem Dji RC Pro (średnia jasność to w tym przypadku 1000 nitów). Innymi słowy – oto dron dla najbardziej wymagających. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 6000 m

Liczba kamer 3

Średni czas pracy 43 minuty

Rozdzielczość nagrań wideo 5120x2700 (5K) Zobacz recenzję

Nie tylko Dji czyli inne, warte uwagi drony

Co prawda jak co roku naszą listę zdominowały nieco produkty DJI, jakby nie patrzeć przytłaczająca większość rynku w zasadzie też do nich należy, ale, wiadomo, świat się na nich nie kończy. Spokojnie dałoby się wybrać coś równie ciekawego spośród małych i dużych dronów okupujących półki sklepowe.

Jeśli więc wciąż nie rozwialiśmy Twoich wątpliwości jakiego drona kupić – oto kilka dodatkowych, nie mniej interesujących urządzeń, o które można byłoby uzupełnić nasze zestawienie, a które z różnych względów nie zmieściły się do naszej dziesiątki najlepszych dronów.

Syma X26 - niby zabawkowy, mały dron dla początkujących, ale posiada jedną arcyciekawą funkcję. Dzięki 4 zainstalowanym czujnikom Syma X26 potrafi bowiem sama wykrywać przeszkody i ich unikać. Działa to co prawda jedynie w wolniejszym trybie lotu, ale i tak warte jest to odnotowania, szczególnie gdy szukamy drona dla nieco młodszego użytkownika. Oczywiście, nie zabrakło tu też ułatwiającego sterowanie trybu headless. Zasięg – około 70 metrów. Czas lotu – maksymalnie 6 minut.

Fimi X8 SE 2022 - to całkiem ciężka maszyna, choć też odpowiednio lepiej doposażona. Mamy tu więc kamerkę 4K z ulepszoną matrycą Sony 1/2” i 3-osiowym gimbalem, mamy obsługę filmów i zdjęć HDR, mamy całkiem niezły czas lotu do 35 minut i zasięg sięgający ponoć nawet i 10 km. Są też oczywiście i inteligentne tryby lotu pokroju automatycznego śledzenia wskazanego obiektu czy lotu po wyznaczonej trasie.

Dji Mini 2 Fly More Combo – mimo obecności na rynku następcy tego modelu wciąż cieszy się on sporą popularnością. Dlaczego? Bo to naprawdę niezły, mały dronik o świetnym stosunku możliwości do ceny. Dobrą robotę robi tu kamerka 4K z cyfrowym zoomem, poprawiony kontroler i stabilna transmisja obrazu dzięki technologii OcuSync 2.0. No i niebagatelne znaczenie ma tu też ultralekka waga – poniżej 250 gramów, która nie wymaga od użytkownika wcześniejszego zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu.

Autel EVO Nano+ - jako że obecnie główna walka na rynku dronów odbywa się w segmencie maszyn ultralekkich, których waga nie przekracza 250 gramów, również i w ofercie amerykańskiego producenta – firmy Autel Robotics nie mogło takiego modelu zabraknąć. Co ciekawe jednak, Autel EVO Nano+ nie jest bezpośrednim konkurentem najnowszego DJI Mini 3, a raczej jego poprzednika. Dron ten może się więc pochwalić kamerką 4K HDR z matrycą 1/1.28-cala i przysłoną f/1.9. Wyposażono go też w zaawansowany system unikania przeszkód oparty o czujniki wizyjne co przydaje się podczas automatycznego śledzenia wskazanego obiektu. Warto dodać, że Autel opracował specjalny system Autel SkyLink gwarantujący ponoć jakość transmisji obrazu na poziomie 2.7K nawet przy maksymalnym zasięgu wynoszącym 10 km.

DJI Mavic 3 Classic RC - nie oszukujmy się, przeznaczony dla profesjonalistów Dji Mavic 3 odstraszał ceną. Dlatego chiński producent postanowił „odchudzić” nieco tę konstrukcję i zaproponować nam tego niezwykle zaawansowanego technologicznie drona sporo taniej. Odbyło się to kosztem dodatkowej, drugiej kamery - teleobiektywu, która w „pełnoprawnym” Dji Mavic 3 oferowała nam 7-krotny zoom optyczny i 28-krotny zoom cyfrowy. Wersja Classic posiada co prawda tylko jedną, główną kamerkę Hasselblad 5.1K z matryca 4/3-cala CMOS, ale cała reszta, łącznie z osiągami, pozostała niezmieniona. Innymi słowy – oto dron dla najbardziej wymagających, którzy jednak nie chcą aż tak głęboko sięgać do portfela. Co istotne, wersja RC wyposażona została w aparaturę z wbudowanym wyświetlaczem HD.

Skydio 2+ - specyficznie ustawione śmigła, gimbal z kamerą tworzący niemal całość z resztą obudowy i dwie rozkładane anteny na przednich ramionach - już na pierwszy rzut oka widać, że jest to dron niezwykły. Wierzcie lub nie, ale Skydio 2+ przez wielu okrzyknięty został pogromcą DJI. I nie chodzi tylko o to, że jego system wyrywania przeszkód i unikania kolizji działający w oparciu o 6 półkolistych kamer 4K rozpoznaje otoczenie w 360 stopniach.

Podstawowym przeznaczeniem tego drona jest bowiem w pełni autonomiczne działanie podczas śledzenia szybko poruszającego się obiektu. Co więcej, Skydio 2+ oferuje w tym zakresie niespotykaną swobodę pozwalając na dokładne określenie pozycji drona względem filmowanego obiektu np. na ukos, po prawej, z przodu. Mało tego, mamy tu też opcję klatek kluczowych, w których wcześniej ustawiamy dronowi dokładną trasę, prędkość i najważniejsze kadry, a dron sam zrobi resztę.

Oczywiście, Skydio 2+ nagrywa w 4K, w 60 klatkach na sekundę i z HDR. Oferuje też trzy różne metody sterowania – aplikacja, specjalny pilot (Skydio 2+ Beacon) oraz kontroler, a maksymalny czas lotu to 27 minut. Jedynym problemem może być dostępność (dron ten w normalnej sprzedaży jest wyłącznie na terenie Ameryki Północnej).

DJI FPV Combo - choć DJi FPV znacznie bliżej do drona wyścigowego – wszak w trybie manualnym potrafi robić fikołki w powietrzu i osiągać prędkość nawet 140 km/h – to jednak oferuje przy tym pakiet rozwiązań, których próżno było dotąd szukać w tym segmencie. Po pierwsze mamy tu 12-megapikselową kamerkę z ultraszerokim polem widzenia 150-stopni potrafiącą nagrywać filmy w 4K i 60 klatkach na sekundę. Po drugie – mamy też stabilizację elektroniczną RockSteady, dzięki której nagrywany obraz nawet przy najbardziej dynamicznych manewrach pozostaje stabilny i płynny. I wreszcie po trzecie – całość doposażono w trzy tryby lotu, przednie i dolne wykrywanie przeszkód oraz specjalny przycisk do awaryjnego hamowania. Wraz ze świetnymi goglami i wyjątkowo stabilną transmisją obrazu OcuSync 3.0 Dji FPV Combo to supernowoczesna platforma do prawdziwie ekstremalnego filmowania.

A jakie drony Wy polecacie?

Nie da się nie zauważyć, że przez ostatnie miesiące trendy na rynku dronów znów trochę się zmieniły. Po modzie na ultralekkie konstrukcje przyszła nowa na mocne ich doposażanie dzięki czemu mamy już naprawdę nieźle zaawansowane małe drony. Co ciekawe jednak wyznaczające trendy Dji nagle przypomniało sobie także o profesjonalistach dzięki czemu na rynek trafił w końcu, po wielu miesiącach oczekiwania, nowy, trzeci już Dji Inspire.

Co więcej, poprawiono Dj Mavic 3 dorzucając słówko Pro w nazwie i jedną, dodatkową kamerę. Wreszcie, po ponad 2 latach odświeżono też serię Dji Air przynosząc w tym segmencie cenowym niemałą rewolucję. A przecież w kolejce na swoją premierę już czeka ponoć Dji Mini 4 Pro. Cóż powiedzieć, w tym 2023 roku naprawdę sporo się dzieje.

Między innymi dlatego nie wiemy jak długo nasz redakcyjny ranking dronów (2023) będzie aktualny. Jeśli uważacie, że do poszczególnych kategorii znacznie lepiej pasowałby jakiś inny model, piszcie o tym w komentarzach. Tylko w ten sposób będziemy w stanie wspólnymi siłami stworzyć coś co pomoże innym czytelnikom w podjęciu decyzji jakiego drona kupić.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.