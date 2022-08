Dron pozwala zobaczyć świat z góry. A gdyby tak zabrać go na najwyższy szczyt i tam pozwolić mu wzbić się w powietrze… Już nie trzeba gdybać.

Dron DJI wniesiony na Mount Everest

8848,86 m nad poziomem morza – to oficjalna wysokość szczytu Mount Everest. Niewielu dane było stanąć na tym dachu świata i podziwiać widok, będący zwieńczeniem niezwykle wymagającej wspinaczki. Dla drona DJI Mavic 3 wcale jednak nie był to finał – ostatnio wzbił się powietrze właśnie z tego punktu.

To niezwykłe, jak stabilnie na tej wysokości zachowywał się – jakby nie było – konsumencki dron. Po starcie z poziomu 8848 metrów DJI Mavic 3 osiągnął wysokość aż 9232 metrów nad poziomem morza. To, co udało się w ten sposób nagrać, zapiera dech w piersiach. To wspaniałe osiągnięcie technologii, ale też fotografii. Zresztą zobacz…

Zobacz film ze szczytu Mount Everest nagrany przez DJI Mavic 3:

Spełnienie marzeń

Projekt został zrealizowany wspólnie przez DJI oraz 8KRAW. Założyciel tej drugiej organizacji, a zarazem reżyser filmu przedstawionego powyżej – Wang Yuanzong – przyznał, że pierwsze próby zostały podjęte już trzy lata temu , ale dopiero „lekki i niezawodny Mavic 3” pozwolił zrealizować ten cel. – „Jestem bardzo wdzięczny Mount Everestowi za przyjęcie nas i pozwolenie, by zobaczyć go z nowej perspektywy” – dodał.

Kompaktowa i lekka konstrukcja drona DJI Mavic 3 umożliwiła bezproblemowe wniesienie go nas sam szczyt. Profesjonalna kamera Hasselblad pozwoliła natomiast na wykonanie tak fantastycznych ujęć. Na szczęście dopisała też pogoda.

Źródło: DJI