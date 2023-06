Firma Vasco zaprezentowała nowy elektryczny grzejnik na podczerwień. E-TECH jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych (czarnym i białym) i w dwóch rozmiarach.

Promieniowanie podczerwone kojarzy się z ciepłem słonecznym, które odczuwamy na skórze. To rodzaj promieniowania, które nie powoduje przesuszania powietrza ani unoszenia kurzu, a jednocześnie korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi. Tego rodzaju rozwiązanie wykorzystano w nowym szklanym grzejniku elektrycznym na podczerwień E-TECH marki Vasco. Jak zapewnia producent, ze względu na niską częstotliwość i moc, promieniowanie jest bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt.

Grzejnik E-TECH – jak w saunie

Zgodnie z informacjami od firmy moc podczerwieni w grzejniku E-TECH działa na zasadzie radiacji, a nie konwekcji, co sprawia, że technologię można porównać do działania sauny na podczerwień. Grzejnik na podczerwień emituje promieniowanie cieplne, które ogrzewa przedmioty i ludzi w zasięgu jego działania. Sauna na podczerwień również wykorzystuje promieniowanie podczerwone, ale o znacznie wyższej temperaturze i intensywności.

W saunie tego typu promieniowanie podczerwone przenika głęboko w tkanki ciała, pobudzając procesy metaboliczne, takie jak spalanie tłuszczu czy usuwanie toksyn. Grzejnik na podczerwień nie ma tak silnego wpływu na organizm, ponieważ jego temperatura jest znacznie niższa i ogranicza się do ogrzewania powierzchni skóry. Jednocześnie nie emituje żadnych szkodliwych substancji ani hałasu.

Szklany grzejnik elektryczny = oszczędność prądu?

Technologia E-TECH od Vasco ma także pomóc w oszczędzaniu prądu w domu. Jak tłumaczy producent, urządzenie ogrzewa bezpośrednio ludzi i przedmioty w pomieszczeniu, a nie powietrze, co eliminuje straty ciepła spowodowane ruchem powietrza i nie wymaga częstego wietrzenia.

Promieniowanie podczerwone ma również wyższą sprawność energetyczną niż konwekcja, ponieważ nie musi pokonywać oporu powietrza ani ogrzewać całej objętości pomieszczenia. Szacuje się, że grzejnik elektryczny na podczerwień zużywa o 30-50% mniej energii niż tradycyjny grzejnik konwekcyjny. Tak przynajmniej podają przedstawiciele Vasco.

Wygląd E-TECH

Panel przedni grzejnika wykonany jest z bezpiecznego szkła i dostępny w następujących wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i czarnej z aluminiową ramką – oraz w dwóch wymiarach: 60 x 100 cm i 60 x 150 cm. Dzięki opcjonalnym poręczom na ręczniki ze szczotkowanej stali nierdzewnej, grzejnik sprawdzi się również w łazience czy kuchni.

Montaż i obsługa grzejnika elektrycznego na podczerwień

E-TECH nie wymaga podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania. Można go zamontować na ścianie, wpiąć do gniazdka elektrycznego lub bezpośrednio do puszki elektrycznej.

Urządzenie obsługuje termostat pokojowy WXR, który jest dostarczany w komplecie z grzejnikiem. Termostat wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD i posiada przydatne funkcje, takie jak detektor otwartych okien czy programator tygodniowy. System pozwala na ustawienie żądanej temperatury w zakresie od 5°C do 35°C z dokładnością do 0,5°C.

