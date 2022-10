Paradoks z oszczędzaniem pieniędzy często jest taki, że najpierw trzeba… wydać mnóstwo pieniędzy. Na szczęście „często” nie oznacza „zawsze”.

Oszczędzaj na ogrzewaniu przy minimalnych inwestycjach

Często można spotkać się z poradami dotyczącymi tego, jak oszczędzać na tych lub innych rzeczach. Problem z nimi nieraz jest taki, że aby faktycznie zacząć oszczędzać, najpierw trzeba zainwestować grube tysiące, w efekcie czego te oszczędności albo nie przychodzą w ogóle, albo też trzeba na nie czekać wiele lat. W przypadku ogrzewania da się to zrobić sprytniej, a słowo to zdaje się pasować idealnie, bo rozwiązanie tkwi w smart home.

Jest wiele sposobów na to, by zmienić swoje mieszkanie w smart home, a jednym z podstawowych jest właśnie inteligentne ogrzewanie. Jego wdrożenie nie jest ani szczególnie kosztowne, ani skomplikowane, a może przynieść realne korzyści. Pozwala stać się bardziej eko, a równocześnie zadbać o dobre samopoczucie, ale też zaoszczędzić pieniądze. Jest to o tyle istotne, że ceny energii już poszły do góry, a najpewniej niebawem wzrosną jeszcze bardziej.

Czym różni się klasyczny termostat od tego inteligentnego?

Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, najlepiej zacząć od samej definicji termostatu. Mamy tu najczęściej na myśli głowicę przy kaloryferze. Za jej pomocą – w dużym uproszczeniu – możliwe jest regulowanie temperatury w pomieszczeniu, a właściwie: intensywności grzania tego kaloryfera.

Na rynku możesz jednak znaleźć także inteligentne termostaty, które pozwalają na przykład na sterowanie temperaturą z poziomu aplikacji na telefon. Dzięki temu nie musisz wychodzić spod kołdry, by podkręcić ogrzewanie, a nawet możesz zrobić to, będąc jeszcze w pracy. Często oferują także dodatkowe funkcje, takie jak tryb nocny lub szczegółowe harmonogramy, dzięki czemu temperatura reguluje się właściwie sama. W połączeniu z czujnikami i innymi elementami smart home możesz też zyskać takie bonusy jak choćby automatyczne wyłącznie kaloryferów po wykryciu otwartego okna.

Wśród najpopularniejszych rozwiązań tego typu znajdują się głowice Netatmo NAV-EN (cechujące się nowoczesnym designem, wyświetlaczem wskazującym temperaturę i kompatybilnością z popularnymi systemami smart home) oraz termostaty Netatmo NTH01-EN-EU-C (kierowane do tych, którzy mają swoje kotły lub piece).

Producent deklaruje, że takie inteligentne termostaty pozwalają obniżyć rachunki za energię nawet o 37%. Nawet jednak jeśli nie uda ci się osiągnąć aż tak dobrego wyniku, to oszczędności mogą być jak najbardziej zauważalne i odczuwalne. Przy okazji zaś poprawisz swój komfort na co dzień, więc jakby na to wszystko nie patrzeć, korzyść jest podwójna…

Jak to jest z tymi oszczędnościami?

Eksperci wyliczają, że wystarczy obniżyć temperaturę w domu o 1 stopień Celsjusza, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 6%. Obniżenie o 2 czy nawet 3 stopnie da oczywiście jeszcze większą oszczędność. To podstawy, ale inteligentne termostaty i głowice pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej, bo ułatwiają wyłączanie kaloryferów, gdy te nie są potrzebne. W efekcie inwestycja w inteligentne ogrzewanie może zwrócić się już po dwóch – trzech sezonach.

Dobrze jest też pamiętać o innych sposobach na obniżenie kosztów ogrzewania, a więc przede wszystkim: nie blokować kaloryferów meblami czy suszonymi ubraniami, wietrzyć mieszkanie krótko, ale intensywnie, zasłaniać okna w porze snu czy też dbać o szczelność okien i drzwi.

Nie tylko ogrzewanie – inne sposoby na oszczędzanie ze smart home

Systemy inteligentnego domu nie tylko pozwalają zwiększyć komfort, ale też przynoszą rzeczywiste oszczędności. Nie dotyczy to tylko inteligentnego ogrzewania, bo i choćby w przypadku oświetlenia można liczyć na te same rezultaty. Ponownie wynika to przede wszystkim z możliwości zdalnego sterowania oraz ustawiania harmonogramów. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest to coś dla ciebie, to sprawdź pakiet startowy Philips Hue z mostkiem i dwiema lampami LED-owymi świecącymi na biało lub dowolny kolor.

Inteligentne gniazdka – takie jak Gosund WiFi EP2 – również mogą okazać się przydatne. Po wpięciu ich w standardowe gniazdka elektryczne zyskujesz możliwość zdalnego włączania i wyłączania urządzeń, jak również monitorowania zużycia prądu. Masz więc wszystko pod kontrolą – także wydatki związane z energią elektryczną.

