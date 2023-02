Sprawdzamy rachunki za użytkownie pompy ciepła. Czy to rzeczywiście jest ona tanim źródłem ogrzewania?

Pompa ciepła to żródło orzewania, z którym konkurować nie może żaden kocioł gazowy, ani piecyk elektyczny. Węgiel, ekogroszek i drewno są na wagę złota, podczas gdy powietrze i ciepło gruntowe są za darmo. Czy rzeczywiście korzystanie z pompy ciepła jest tanie i może być jedynym źródłem ciepła w polskich warunkach klimatycznych?

Co ma wpływ na koszty ogrzewania pompą ciepła?

szczelność budynku

Nieszczelności to wróg każdego rodzaju ogrzewania. Dobra termoizolacja ma znaczenie niezależnie od tego, czy fundujemy sobie ogrzewanie pompą ciepła, piecykiem elektrycznym czy rozpalamy ognisko.

odbiorniki ciepła

Najlepszym pomysłem jest niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe. Ogrzewanie podłogowe i ścienne pozwala dostarczyć ciepło do pomieszczeń przy niższym wydatku energetycznym oraz chłodzić w cieplejszych porach roku. Połączenie pompy ciepła z instalacją grzejnikową jest możliwe, ale wymaga urządzenia wysokotemperaturowego, co jest zdecydowanie mniej efektywne.

rodzaj pompy ciepła

Pompy ciepła pozyskują energię z odnawialnego jej źródła i przy pomocy energiii elektrycznej transportują do do instalacji grzewczej.

Najtańsze w eksploatacji są pompy gruntowe. Pobierają one ciepło z ziemi przy pomocy sondy, którą umieszcza się poniżej granicy zamarzania gruntu. Bardzo efektywne są także pompy woda – woda, które wykorzystują energię cieplną wód gruntowych. Takie rozwiązania oznaczają jednak wysokie koszty instalacji oraz wymagają odpowiednich warunków terenowych.

Najpopularniejszym rozwiązaniem są więc powietrzne pompy ciepła, której koszty omawiamy. Jej montaż jest możliwy w każdym obiekcie, a jedyne wymaganie to dostęp do powietrza atmosferycznego, który należy zapewnić zewnętrznemu wentylatorowi.

Minusem pomp powietrznych jest sprawność urządzenia, ponieważ zależy ona od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Zazwyczaj są one w ogrzewać budynek nawet podczas mrozów przekraczających – 20 stopni Celsjusza. Niskie temperatury powodują jednak, że obniża się moc grzewcza pompy, a jej eksploatacja staje się droższa.

Jak wygląda pompa ciepła?

Pompa ciepła to kilka emelentów, których zestaw może się różnić w zależności od typu instalacji. Nawet wśród powietrznych pomp ciepła istnieją modele monoblock oraz split. Te drugie oprócz zewnętrznego wentylatora wymagają instalacji dodatkowego modułu wewnątrz budynku. W domach użytkowanych przez dużą ilość ludzi, ekonomiczne wykorzystanie pompy ciepła wymaga dodatkowego zbiornika na ciepłą wodę użytkową.

Pompa ciepła, której koszty sprawdzamy to bardzo podstawy zestaw niskotemperaturowej instalacji.

Jednostka zewnętrzna : przenosi energię z powietrza do systemu grzewczego oraz ogrzewacza ciepłej wody użytkowej

Podgrzewacz CWU: ogrzewacz i magazyn ciepłej wody użytkowej. Ten model urządzenia może być połączony także z dodatkowym źródłem ogrzewania, (np. kotłem gazowym) oraz kolektorem słonecznym. Zarządzanie zapewnia moduł sterujący.

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej i panel sterowania pompą ciepła

W wybranych pomieszczeniach można też zainstalować termostaty pokojowe. Mogą być to elementy przewodowe, które opcjonalnie można połączyć z domową siecią WiFi i zarządzać nimi zdalnie.

Producent tej konkretnej pompy ciepła ma też w ofercie termostaty bezprzewodowe, które są elementem instalacji inteligentnej. Pozwalają ręcznie regulować temperaturę i w pomieszczeniach, ale wymagają połączenia internetowego z modułem sterującym.

Warunki w jakich działa pompa ciepła

Dom, w którym funkcjonuje omawiana pompa ciepła to parterowy budynek o powierzchni 100 m2 i w całości wyposażony w ogrzewanie podłogowe. Powstał w 2020 roku i jest prostą bryłą z niewielką ilością mostków termicznych. Jego jedyną istotną termicznie wadą jest salon o powierzchni 30 m2. Ma on wysoki strop, ale także dodatkowe źródło ogrzewania w postaci kominka.

Pompa ciepła służy do utrzymywania temperatury pomieszczeń na poziomie 19º C i z tego reżimu wyłączony jest garaż.

Zużycie energii elektrycznej w parterowym domu o powierzchni 100 m2 wyposażonego w powietrzną pompę ciepła: 21/11/2022 - 21/12/2022: 931 kWh: 1 miesiąc

29/09/2022 - 21/11/2022 892 kWh: 2 miesiące

31/08/2022 - 29/09/2022: 340 kWh: 1 miesiąc

24/07/2022 – 31/08/2022: 369 kWh: 1 miesiąc

30/05/2022 - 24/07/2022: 542 kWh: 2 miesiące

8/04/2022 - 30/05/2022: 580 kWh: 2 miesiące

1/03/2022 - 8/04/2022: 944 kWh: 1 miesiąc

7/02/2022 - 1/03/2022: 597 kWh: 1 miesiąc

30/12/2021 - 7/02/2022: 793 kWh: 1 miesiąc

29/10/2021 - 30/12/2021: 1525 kWh 2 miesiące

6/09/2021 - 29/10/2021: 735 kWh: 2 miesiące

W sezonie grzewczym średnie zużycie prądu wzrasta z około 250 – 300 kWh do 900 kWh miesięcznie. W tym czasie mniej jest także światła słonecznego i sztuczne oświetlenie jest wykorzystywane częściej. Możemy więc szacować, że pompa ciepła na przestrzeni minionego półtora roku nie przekraczała miesięcznego zużycia na poziomie 600 kWh.

Chłodzenie także podnosi zużycie energii elektrycznej, ale w przykładowym budynku uruchamiane jest rzadziej, niż ogrzewanie. Utrzymywana temperatura to 19° C, ale chłodzenie jest aktywowane, jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 22° C.

Czy warto korzystać z powietrznej pompy ciepła?

Pompa ciepła jest tanim źródłem ogrzewania. Potrzebuje jednak energii elektrycznej i bez instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej, koszty jej używania to nawet ponad 500 zł miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że sezon grzewczy trwa tylko dziewieć miesięcy, a najwyższe koszty generowane są tylko przez kilka tygodni w roku. Rocznie zakup energii elektrycznej na potrzeby pompy ciepła nie przekracza 2 000 zł.

Według producentów powietrzna pompa ciepła w polskich warunkach klimatycznych wymaga dodatkowego źródła ciepła. Przy zbyt niskich temperaturach może bowiem nie spełniać swoich funkcji. Jest to możliwe, ale istotne staje się, jeśli korzystamy z wysokotemperaturowej pompy ciepła. Taka konieczność pojawia się, jeśli urządzenie musi zostać podłączone do istniejącej instalacji grzejnikowej i nie możemy wykorzystywać ogrzewania płaszczyznowego. W zupełnie nowym budynku, w którym wszystko powstaje od zera, powietrzna pompa ciepła jest optymalnym rozwiązaniem.