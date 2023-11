Dla wielu z nas domyślną wyszukiwarką i bramą do Internetu jest po prostu Google. To właśnie większość internautów codziennie wysyła tam mnóstwo wszelakiej maści zapytań. Gigant z Mountain View wiedząc, jaka spoczywa na nim odpowiedzialność… lubi sobie z tego ciut pożartować :).

Google w swojej wyszukiwarce zaimplementował masę ciekawostek, które pojawiają się i/lub są wykonywane po wpisaniu określonej nazwy. Ciekawi jesteśmy, jak wiele z nich jest Wam znanych, a ile nadal jest dla Was nowością. Zatem przedstawiamy zbiór „easter eggów”, których efekty są naprawdę różne. Zapraszamy!

Do a Barrel Roll – klasyka gatunku!

W 2011 Google dodał do kodu swojej strony reakcję na wpisanie frazy „Do a Barrel Roll”. Jak komunikat wskazuje, wynik wpisanej frazy wykona „beczkowy obrót” o 360 stopni. Geneza tego stwierdzenia najprawdopodobniej pochodzi z gry Star Fox 64 z 1997 roku. Występująca tam postać o imieniu Peppy Hare wielokrotnie nalega, aby gracz wykonał ten manewr, aby uniknąć trafienia laserami. Nadgorliwość powtarzających się żądań Peppy zainspirowała (na początku lat 2000) społeczność 4chan, do stworzenia memów na ten temat.

Super Mario Bros – uderz w blok z monetami!

Z okazji 30-lecia powstania gry Super Mario Bros, Google w 2015 roku wprowadził do kodu wyszukiwarki blok z monetami, znany z przygód wąsatego hydraulika. Ów charakterystyczny element z gry pojawia się z prawej strony wyszukanych fraz po wpisaniu „Super Mario Bros”. W sam blok można swobodnie uderzać, otrzymując monety i 200 punktów.

Flip a coin – „Orzeł czy reszka?”

Miły drobiazg, który może przydać się w momencie, gdy mamy potrzebę rozwiązania sporu poprzez rzut monetą. Po wpisaniu fraz tj. “Flip a coin”, “Coin toss” oraz “Heads or tails”, pojawia się animacja z podrzuconą monetą. Po chwili otrzymujemy wynik, na której stronie wirtualny pieniądz upadł (awersie czy rewersie).

Roll dice – kiedy podczas gry zabraknie Ci kości

Kolejna bardzo przystępna implementacja funkcji losowej. Wybieramy jakimi i iloma kośćmi chcemy wykonać rzut. Tak samo jak w poprzednim przykładzie, dostajemy do tego odpowiednią animację.

„Gry i zabawy” oraz „Narzędzia” Google Po wpisaniu wspominanych wyżej „Flip a coin” czy „Roll dice” w wyszukiwarce, pojawi się specjalna sekcja, która pozwoli nam skorzystać z dodatkowych narzędzi. W dziale „Gry i zabawy” możemy wypróbować kilka gier (np. Wąż, Pasjans, Kółko i krzyżyk, czy nawet PAC-MAN), bądź skorzystać z edukacyjnych rozwiązań (tj. Odgłosy zwierząt, Zabawne fakty, albo Quiz z okazji Dnia Ziemi). Natomiast w „Narzędzia” znajdziemy przydatne… narzędzia. Są to chociażby Selektor kolorów, Kalkulator, Metronom, czy Tuner.

Thanos Snap – wystarczy jedno pstryknięcie

Ten detal został dodany do wyszukiwarki w 2019 roku, w trakcie premiery filmu ze stajni Marvela – Avengers: Endgame. Podobnie jak w przypadku easter eggu z Super Mario, po prawej stronie pojawiała się niewielka grafika. W tym przypadku była to rękawica Thanosa, która po kliknięciu myszką wykonywała pstrykniecie palcami i po chwili zaczynały nam znikać linki do stron. Aktualnie funkcja już nie jest dostępna i można ją obejrzeć na stronie www.elgoog.im/thanos/.

F∙R∙I∙E∙N∙D∙S – tutaj „Przyjaciele” mają coś do pokazania

Google chcąc oddać hołd aktorom, którzy bawili miliony ludzi w serialu „Przyjaciele”, wprowadził drobiazg, który pojawia się po lewej stronie każdego wprowadzonego imienia i nazwiska fikcyjnych postaci, które odgrywali. Jeżeli w wyszukiwarkę wpiszecie np. „Ross Geller”, „Joey Tribbiani” czy chociażby „Chandler Bing”, to pojawią się interaktywna grafika. Jej kliknięcie daje naprawdę urocze efekty. Zachęcamy fanów tego sitcomu do ich przetestowania!

Joey doesn't share food!

Zerg Rush – Czy wytrzymasz natarcie obcych?

A teraz coś bardziej z „growego” podwórka. Otóż swego czasu jedną z najpopularniejszych gier turniejowych był Starcraft II, zręcznościowa strategia czasu rzeczywistego, umieszczona w klimatach science fiction, opracowana i wydana przez studio Blizzard Entertainment. W kwietniu 2012 roku Google do swojej przeglądarki dodał mini grę, która nawiązywała do jednej z taktyk turniejowych (tzw. Zerg Rush). Strategia była bardzo prosta, grając rasą Zergów należało całą gospodarkę nastawić na produkcję tanich, szybkich i błyskawicznych w produkcji zerglingów. Następnie ekspresowo wysyłaliśmy coraz to większą liczbę tych stworzeń na bazę przeciwnika, by nękać jego jednostki oraz budynki. Dobrze wykonany „Zerg Rush” praktycznie paraliżował rozwój oponenta, co finalnie doprowadzało do jego zniszczenia.

Zerg Rush pamięta jeszcze czasy Starcraft I

W tym Easer Eggu chodzi o to, że cała strona staje się naszą „bazą”, a litery „o” zaczynają nas „atakować”. Niszczenie przeciwników odbywa się poprzez klikanie w nich kursorem myszki. Szanse na przetrwanie z chwili na chwilę stają się coraz mniejsze, gdyż „Zerg Rush” finalnie doprowadzi do naszej klęski. W każdym razie życzymy powodzenia w podejmowaniu wyzwania!

Sam „Zerg Rush” można już tylko przetestować na stronie www.elgoog.im/zergrush/.

Blink HTML – zobacz, jak działa nietypowy element HTML

Podczas formatowania treści w HTML, możemy dodać znacznik blink. Ma on za zadanie wprowadzić do strony migający tekst. Jeżeli zapytacie „wujka” Google o to wpisując w wyszukiwarkę „Blink HTML”, to zobaczycie dosłownie jak to działa. Otóż każda fraza na stronie „Blink HTML” będzie pięknie do nas mrugać. Także nie polecamy stosować tego osobom, których drażnią migoczące elementy.

A odpowiedzią na wszystko jest… 42?

Bardzo ciekawy wynik w wyszukiwarce pojawia się po wpisaniu frazy „the answer to life, the universe, and everything”. Otóż dostajemy wtedy prosty komunikat, że odpowiedzią na kwestię życia, wszechświata i całej reszty, to po prostu liczba 42. Czemu akurat taka odpowiedź, skąd ta liczba? Wzięło się to od superkomputera Deep Thought, który udzielił takiej odpowiedzi w serii książek science fiction Douglasa Adamsa pt. „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” („Autostopem przez Galaktykę”).

Easter eggi Google – Podsumowanie

Oczywiście w wyszukiwarce giganta z Mountain View pojawiała się masa innych atrakcji, które były bardzo epizodyczne lub dotyczyły konkretnego wydarzenia. Większość (jak nie wszystkie) z nich można odnaleźć na stronie „Google Mirror - I'm elgooG”, która stanowi „magazyn” dla zabawnych funkcji wprowadzonych na przestrzeni lat przez Google.

A jak Wam się podobają Easter Eggi wyszukiwarkowego giganta? Który z nich najbardziej przypadł Wam do gustu? O którym nie mieliście pojęcia? Zapraszam do udzielania odpowiedzi w sekcji komentarzy!

Źródło: elgoog.im, 91mobiles