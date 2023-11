Zdjęcia Google to aplikacja, która od dłuższego już czasu cieszą się bardzo duża sympatią użytkowników. Zwiększa wygodę gromadzenia wspomnień i ich późniejszego odszukiwania. Ostatnia aktualizacja jeszcze to pogłębia.

Aplikacja Zdjęcia Google zrobi pożytek ze sztucznej inteligencji. Wykorzysta jej algorytmy, aby pomóc nam zachować porządek w swojej galerii. Wskaże nieudane, zbędne czy zduplikowane fotografie, a następnie pomoże nam się ich pozbyć – zarówno z przestrzeni dyskowej, jak i z kopii zapasowych.

Wygodniejsze Zdjęcia Google

Jedną z takich funkcji są Stosy. Wszystkie podobne zdjęcia są układane w jeden taki „stos”, co w przypadku aplikacji Zdjęcia Google oznacza swego rodzaju folder. W takim przypadku w galerii zamiast tradycyjnej siatki zdjęć zobaczymy po prostu „stosik”. To pozwala szybko przejrzeć podobne zdjęcia i usunąć zbędne kopie.

Kolejną ciekawostką jest kategoryzacja dokumentów. Polega to na tym, że gdy zdjęcia przedstawiają jakieś dokumenty (czy to fizyczne dowody tożsamości, czy też paragony lub bilety), przypięta zostanie do nich odpowiednia etykieta. Dzięki temu łatwiej mamy odnajdywać tego typu pliki. I tu wchodzi jeszcze jedna nowinka – pojawi się możliwość automatycznego dodania terminu (np. z biletu) do Kalendarza Google.

Aktualizacja w drodze. A może już u ciebie jest

Testy poszczególnych funkcji zostały już zakończone. A że zdały one egzamin, to już zaczynają trafiać do pierwszych użytkowników. Aktualizacji można spodziewać się zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i na iPhone’ach.

Źródło: XDA-Developers, Google