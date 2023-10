Na pewno próbowaliście kiedyś wyszukać się w internecie za pomocą swojego imienia i nazwiska. Dzięki tej funkcji będziesz mógł wykryć dane, których nie chcesz upubliczniać i usunąć je z wyszukiwarki.

Google to zdecydowany lider w dziedzinie wyszukiwarek treści Internetowych. Statisty podaje, że wyszukiwarka Google pokrywa około 83 proc.rynku wyszukiwania w Internecie, co jest gigantyczną przewagą nad wszystkimi konkurentami. Jeśli ktokolwiek chciałby kiedyś znaleźć cię w internecie, wpisując twoje dane, to z największą dozą prawdopodobieństwa zrobi to właśnie przy użyciu wyszukiwarki Google.

Ukryta funkcja Google

Google jak się okazuje, posiada funkcję, która pomaga zachować względną anonimowość. Nie usunie ona naszych danych z internetu, ale przynajmniej nie będzie można ich znaleźć przy pomocy najpopularniejszego na świecie narzędzia, stworzonego w tym celu. Póki co narzędzie powiadamiające nas o pojawieniu się danych w wyszukiwarce nie jest jeszcze ogólnodostępne w Polsce, ponieważ nadal pozostaje w fazie Beta. Jeśli nie wystąpią jednak żadne poważne problemy, to nie minie dużo czasu, a Google udostępni funkcję również u nas.

Funkcji będzie można użyć dla zabezpieczenia szerokiego spektrum danych osobowych poza samym imieniem i nazwiskiem. Zastrzec można adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, a nawet numery ubezpieczenia społecznego i konta bankowego, a za każdym razem jak twoje dane pojawią się w internecie, Google powiadomi cię o tym, byś mógł zdecydować czy chcesz utrudnić innym znalezienie ich.

Jak będzie można to zrobić?

Kiedy upewnimy się, że jesteśmy zalogowani na swoim koncie Google, wchodzimy na stronę myactivity.google.com/results-about-you (w momencie publikacji niedostępna w Polsce). Po wybraniu opcji Wyniki do sprawdzenia przechodzimy dalej i uzupełniamy swoje dane osobowe. Kiedy potwierdzimy, że wszystkie dane są nasze, wybieramy sposób, w jaki Google ma nas powiadomić o odnalezieniu, którejś z wypisanych pozycji w internecie. Do wyboru mamy powiadomienie wiadomością e-mail lub push. Możemy się też zdecydować na obie opcje.

Kiedy pojawi się powiadomienie o odkryciu przez Google naszych danych osobowych w wynikach wyszukiwania, możemy poprosić o usunięcie ich w standardowym formularzu, dostępnym w każdym regionie.

Źródło: cnbc, google