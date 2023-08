EcoFlow PowerStream to rewolucja na rynku energetycznym. Jest to pierwszy na świecie balkonowy system fotowoltaiczny ze stacją zasilania, dzięki któremu domownicy mogą w komfortowy i bezpieczny sposób korzystać z odnawialnej energii pochodzącej z promieni słonecznych.

Materiał sponsorowany przez EcoFlow

Z jakich elementów składa się system? Jak działa? I dlaczego warto w niego zainwestować?

EcoFlow PowerStream - z czego składa się system?

EcoFlow PowerStream, czyli balkonowy system fotowoltaiczny, składa się z kilku elementów. Pierwszym jest kompaktowy mikroinwerter, będący sercem całej instalacji. Urządzenie mierzy 242 x 169 x 33 mm i waży ok. 3 kg. Mikroinwerter połączony jest z panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy nawet 800 W. W zestawie znajdują się także inteligentne gniazdka Smart Plug, których zadaniem jest monitorowanie, zarządzanie i przydział energii w czasie rzeczywistym. Ostatnim elementem jest przenośna stacja zasilania.

Stacja magazynuje wyprodukowane nadwyżki prądu. Ze zgromadzonej energii można korzystać w momencie zwiększonego zapotrzebowania na prąd. Co ważne, system PowerStream jest kompatybilny ze wszystkimi stacjami zasilania EcoFlow o pojemności od 256 Wh do 3,6 kWh, dzięki czemu można maksymalnie dopasować go do potrzeb danego gospodarstwa domowego.

Jak działa PowerStream?

System PowerStream to innowacyjne rozwiązanie stworzone dla niezależnego zasilana energetycznego. Co oznacza to w praktyce? Energia słoneczna, pozyskana przez panele fotowoltaiczne, służy do zasilania wybranych urządzeń w domu. Nadwyżki prądu gromadzone są w przenośnej stacji. Stacja działa jak magazyn, który dostarcza niezbędnej energii w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub awarii sieci.

Inteligentne gniazdka Smart Pług służą do monitorowania poboru prądu w czasie rzeczywistym, zapewniając pełniejszy obraz zużycia energii w domu.

Nad pracą całego systemu czuwa dedykowana aplikacja EcoFlow. Aplikacja pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do wtyczek. Ponadto umożliwia tworzenie harmonogramów pracy dla poszczególnych sprzętów. Oznacza to, że wybrane urządzenia będą działać tylko wtedy, gdy rzeczywiście będą potrzebne.

Przykładowe konfiguracje EcoFlow PowerStream

System PowerStrem jest stworzony z myślą o różnorodnych potrzebach. Kompatybilność z różnymi modelami paneli fotowoltaicznych i stacji zasilania pozwala maksymalnie dopasować go do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa domowego. Elementy PowerStream można połączyć na kilka sposobów:

Zestaw 1.:

Delta 2 Max

Mikroinwerter PowerStream

2x Sztywny panel fotowoltaiczny 400W

Kabel PowerStream do stacji zasilania EcoFlow Delta

2x Płaski kabel MC4

2x Gniazdko Smart Plug

Zestaw 2.:

Delta Max

Mikroinwerter PowerStream

2x Sztywny panel fotowoltaiczny 400W

Kabel PowerStream do stacji zasilania EcoFlow Delta

2x Płaski kabel MC4

2x Gniazdko Smart Plug

Zestaw 3.:

Delta 2 Mikroinwerter PowerStream 4x Sztywny panel fotowoltaiczny EcoFlow o mocy 100W Kabel PowerStream do stacji zasilania EcoFlow Delta 2x Płaski kabel MC4 2x Gniazdko Smart Plug

Zestaw 4.:

River 2 Max

Mikroinwerter PowerStream

2x Sztywny panel fotowoltaiczny EcoFlow o mocy 100W

Kabel PowerStream do stacji zasilania EcoFlow River

2x Płaski kabel MC4

2x Gniazdko Smart Plug

Zestaw 5. Opcja bez stacji zasilania:

Mikroinwerter PowerStream

4x Sztywny panel fotowoltaiczny EcoFlow o mocy 100W

2x Płaski kabel MC4

2x Gniazdko Smart Plug

Jedną z największych korzyści wykorzystania PowerStream są gwarantowane oszczędności. System pozwala uzyskać nawet 1039 kWh prądu rocznie, co przekłada się na niższe rachunki. Według ekspertów roczne koszty zużycia energii zmniejszają się aż o 33%.

Co więcej, dzięki PowerStream możemy zużyć całą pozyskaną energię. System umożliwia bowiem magazynowanie energii, by można było wykorzystać ją w późniejszym czasie, np. wieczorem, kiedy produkcja prądu spada, a zapotrzebowanie rośnie. Z kolei zwiększenie autokonsumpcji przekłada się na wyższą niezależność energetyczną, co ma ogromne znaczenie w dzisiejszych, niestabilnych czasach.

Co ważne, magazynowanie energii pozwala zabezpieczyć się na wypadek awarii. Przenośna stacja zasilania dostarczy niezbędnej energii nie tylko podstawowym sprzętom domowego użytku, ale także tym o większym zapotrzebowaniu energetycznym, np. pralce. PowerStream pozwala zatem zachować ciągłość w dostawach prądu, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo domowników.

Do innych zalet systemu PowerStream zaliczymy:

monitorowanie w czasie rzeczywistym, które daje pełen obraz zużycia prądu w gospodarstwie domowym,

możliwość odłączenia stacji i zasilania wyrwanych urządzeń poza domem, np. na kempingu,

ochronę środowiska ze względu na korzystanie z odnawialnej energii słonecznej i zwiększenie niezależności energetycznej,

prosty montaż bez wiercenia i angażowania fachowców, dzięki specjalnie zaprojektowanym płaskim kablom.

Zasady instalacji PowerStream – o czym pamiętać?

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w domu w większości wypadków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia. Inaczej sprawa wyglada w przypadku instalacji paneli na balkonie w bloku. Montaż fotowoltaiki balkonowej w budynku wielorodzinnym jest możliwy, jednak wymaga pozwolenia wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Wynika to z faktu, że barierka balkonu należy do ogółu mieszkańców, ponieważ wpływa na wygląd elewacji całego budynku. Aby uzyskać pozwolenie, należy przygotować wniosek oraz projekt instalacji.

EcoFlow PowerStream to technologia przyszłości! To ekologiczne, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie, które gwarantuje wygodę, niezależność energetyczną i oszczędności. Inwestując w PowerStream, inwestujesz w bezpieczną przyszłość energetyczną!

Więcej informacji o produkcie.

