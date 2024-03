Ekskluzywne gry Xbox na PS5. Czyżby ktoś tu miał problem?

Sprzedaż konsol Xbox Series X|S nie napawa optymizmem, co skłania wydawców do przemyśleń nad sensem wydawania ekskluzywnych gier na tę platformę - takie doniesienia przekazuje Christ Dring z GamesIndustry.biz.

W ubiegłym miesiącu poznaliśmy szczegóły nowej strategii Xbox. Tym samym cztery gry z portfolio “zielonych” zmierzają na PlayStation. I chociaż oficjalnie nie potwierdzono plotek o Starfield na PS5, tak temat ekskluzywnych gier Xbox powraca. Kto wie, być może "ekskluzywnych" do czasu.

Xbox z problemami?

Znany w branży Chris Dring (GamesIndustry.biz) twierdzi, że dotarł do ciekawych informacji. Usłyszał on od “prominentnego wydawcy”, że wyniki Xboxa w Europie nie napawają optymizmem, a sam Xbox - jako producent sprzętu - jest pograżony w kryzysie. Ten fakt podobno skłania wydawców do kwestionowania sensu wydawania gier na platformę Xbox.

"Jedna z głównych firm, która wydała dużą grę w ubiegłym roku, powiedziała: "nie wiem, dlaczego zawracaliśmy sobie głowę wspieraniem [Xboxa- przyp. red.]" - zaznacza Chris Dring.

Tym samym większość ekskluzywnych gier Xbox w pewnym momencie trafi na PlayStation 5 - utrzymuje Christ Dring. I takie właśnie działanie ma być kluczem do sukcesu, a nie usługa Game Pass, która w pewnym sensie spowszechniała.

Nowy sprzęt Xbox

W tym scenariuszu naturalne wydaje się, że Xbox w istocie chce wypuścić na rynek nową konsolę. Oprócz hucznej deklaracji o gigantycznym przeskoku technologicznym, oficjalnych informacji o nowym Xboksie jest jak na lekarstwo, niemniej zestawy deweloperskie nowego Xboxa najwyraźniej za chwilę trafią do twórców gier.

Konsolowe poczynania Microsoftu mogą być o tyle ciekawe, że w tle czai się przecież PS5 Pro.

Źródło: WccfTech