Elden Ring: Shadow of the Erdtree to ogromne DLC. Znamy szczegóły

Premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree tuż za rogiem i z pewnością wielu graczy czeka z niecierpliwością na nowe dzieło autorstwa FromSoftware. Deweloper postanowił przybliżyć nadchodzący dodatek. Jedno jest pewne: to będzie ogromne DLC.

Ile godzin zajmuje przejście Elden Ring? Średnio jest to od 40 do 50 godzin, niemniej wszystko zależy od naszych umiejętności, wszak studio FromSoftware lubi rzucać graczom wyzwania. I nie ma znaczenia, czy mowa o kolejnym przedstawicielu gatunku souslike, czy grze akcji z mechami w roli głównej - gry japońskiego dewelopera potrafią dać wycisk.

DLC duże jak gra

Najwyraźniej podobnie będzie w przypadku Elden Ring: Shadow of the Erdtree, czyli nadchodzącego DLC. Pierwsze branżowe doniesienia mówią, że przejście dodatku powinno zająć od 30 do 40 godzin. Co to oznacza? Elden Ring: Shadow of the Erdtree to projekt na tyle dojrzały i rozbudowany, że swoimi rozmiarami może zawstydzić niejedną pełnoprawną grę.

Jak informuje GameRadar+, nadchodzące DLC zaoferuje 10 nowych bossów oraz około 100 nowych broni (8 nowych kategorii, różne warianty).

Zobacz Elden Ring: Shadow of the Erdtree w akcji

To tylko słowa. Jak wobec tego Elden Ring: Shadow of the Erdtree wygląda w praktyce? Co prawda niedawno otrzymaliśmy spektakularny zwiastun fabularny Elden Ring DLC, ale to nie wszystko, bowiem w sieci nie brakuje zapisów z rozgrywki. Jeśli macie wysoką odporność na spoilery, warto sprawdzić, co przygotował deweloper.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutuje 21 czerwca 2024 r. DLC zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz wysłużone PlayStation 4 oraz Xbox One.

Źródło: GameRadar+, X