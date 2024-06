Myślisz, że to film? No nie za bardzo

Ileż to razy słyszeliśmy o realistycznych grach, które wyglądają niczym żywcem wyjęte z naszej niewirtualnej rzeczywistości. Tym razem już na poważnie - oto fotorealistyczna strzelanka z datą premiery.

Szukając fotorealistycznych gier, warto sprawdzić, co ma do zaoferowania gatunek pierwszoosobowych strzelanek, bowiem dzieje się tu całkiem sporo ciekawych rzeczy. I nie tylko Unrecord ma coś do powiedzenia, oj nie! Już 7 czerwca 2024 r. na platformie Steam zadebiutuje Bodycam - sieciowa strzelanka autorstwa dwuosobowego studia Reissad. Deweloperzy postawili na Unreal Engine 5, a to, co wykreowali, ma prawo podobać się graczom.

Counter-Strike spotyka Ready or Not

Powyższy zwiastun potwierdza datę premiery Bodycam w programie wczesnego dostępu. W praktyce mamy do czynienia z sieciową strzelanką, która chce pogodzić szybką akcję z elementami taktycznym. Twórcy podkreślają, że owszem, Bodycam oferuje dynamiczną rozgrywkę, lecz z drugiej strony “liczy się każdy pocisk i każdy wybór może zadecydować”.

Z zakładki gry na platformie Steam dowiadujemy się o wymaganiach sprzętowych dla Bodycam. Jaki PC będzie wobec tego najlepszy?

Bodycam: minimalne wymagania PC

System operacyjny: Windows 10/11

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 (8 GB) / NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: rekomendowany dysk SSD

Bodycam: zalecana konfiguracja PC

System operacyjny: Windows 10/11

Procesor: AMD Ryzen 7 3800X / Intel Core i7-10700K

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) / NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB)

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: rekomendowany dysk SSD

Źródło: Reissad Studio, zdjęcie otwarcia: Reissad Studio/YouTube