Elden Ring jak film. Tak się robi DLC, tak się robi zwiastuny

FromSoftware przygotowuje graczy na premierę Elden Ring: Shadow of the Erdtree - długo wyczekiwanego dodatku do najlepszej gry 2022 r. Nowy zwiastun przybliża niuanse fabularne, które czekają na graczy w nadchodzącym DLC.

Ileż to było domysłów, przecieków i spekulacji. Rozdział branżowych plotek oficjalnie zamknięto w lutym. kiedy to FromSoftware podało oficjalną datę premiery Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Premiera DLC tuż za rogiem, bo już 21 czerwca 2024 r.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree na nowym zwiastunie

Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafi na PC, konsole aktualnej generacji PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz wysłużone PlayStation 4 i Xbox One. Elden Ring nie samą walką stoi, wszak walczyć trzeba za coś. Ważne jest również tło fabularne i proszę bardzo, oto otrzymujemy zwiastun przybliżający fabułę w DLC.

W Elden Ring: Shadow of the Erdtree wkroczymy do Krainy Cienia, podążając ścieżką wytyczoną przez Miquellę - kim jest ta postać? Na czym polega jej potęga? Tyle pytań, a tak niewiele odpowiedzi.

Twórcy poprzez nowy materiał serwują graczom kolejne znaki zapytania. Brakuje tu również jakichkolwiek podpowiedzi na temat nowych mechanik w DLC. Reasumując: Co możemy powiedzieć o Krainie Cieni w DLC? Zdecydowanie mniej niż o Assassin's Creed Shadows.

Dla wielu graczy jest to najbardziej wyczekiwany dodatek w 2024 r. FromSoftware, wraz z wydawcą Bandai Namco Entertainment, nie rezygnują z wersji fizycznych, a i miłośnicy specjalnych edycji kolekcjonerskich mają na co liczyć.

Źródło: Bandai Namco, zdjęcie otwarcia: YouTube/Bandai Namco