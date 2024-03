Urvis Bike model 1.5 to atrakcyjny cenowo polski rower elektryczny typu cargo, który może poważnie namieszać na rynku ceną zaczynającą się od nieco ponad 15000 zł. Czym pochwalić może się ta konstrukcja?

Urvis Bike model 1.5 to rower opracowany po blisko 2 latach zbierania informacji o potrzebach konsumentów, realiach rynku i obowiązujących trendach. Rower, w zależności od zabudowy i przeznaczenia może kosztować od 15300 do 19000 zł, co jak na poziom zaawansowania tej konstrukcji i jej dopasowanie do potrzeb użytkowników brzmi bardzo atrakcyjnie - pamiętajmy, że mówimy tu o nowoczesnym, elektrycznym rowerze cargo.

Model 1.5 od Urvis Bike bazuje na klasycznie designerskiej stalowej ramie, ma wzmocnioną stopkę, możliwość montażu systemu IoT lokalizującego rower wyposażony w system alarmowy i możliwość zdalnego wyłączenia elektrycznego serca tego e-bike`a. Zmiany w nowym modelu dotknęły też rzeczy czysto konstrukcyjnych: rower stoi na nowych obręczach, ma nową kierownicę, mostek oraz sztycę. Warto zaznaczyć, że model 1.5 ma udźwig do 150 kg, ładowność do 260 litrów i zasięg na jednym ładowaniu do około 80 km.

Wybierając rower od Urvis Bike można sobie pojazd w sporym zakresie spersonalizować. Do wyboru jest kilka wariantów zabudowy:

flatbed,

skrzynia otwarta,

skrzynia zamknięta

wariant family do przewozu dzieci i zakupów.

Możliwości konstrukcji Urvis Bike na wideo

Rowery cargo to arcyciekawa nisza! To pojazdy o różnorodnym przeznaczeniu - można wozić w nich zakupy, można zawozić dzieci do przedszkola, a jak się człowiek postara, to i meble z Ikei przewiezie takim rowerem. Rowery tego typu są może i ciężkie oraz zasadniczo drogie, ale ich funkcjonalność jest niebywale szeroka, a fakt, że mogą (poważnie!) w określonych sytuacjach zastąpić samochód, czyni je czymś wręcz pożądanym z perspektywy wszystkich miłośników ekologicznych i efektywnych pojazdów do poruszania się po mieście.

Nowa propozycja marki Urvis Bike (cudna jest ta nazwa!) może realnie namieszać na rynku. Oferuje wiele, bazuje na markowych, uznanych w rowerowym świecie rozwiązaniach i wydaje się propozycją atrakcyjnie wycenioną. Pamiętajmy oczywiście o tym, że to nie rowery dla każdego - rower cargo to specyficzna konstrukcja i zakup takiego pojazdu dobrze będzie poprzedzić szeroko zakrojonym researchem, by poznać własne potrzeby.

Źródło: urvis.bike