Rozglądasz się za rowerem elektrycznym? Końcówka maja może okazać się idealnym momentem, by go sobie sprawić. Dzięki promocji w sklepie Geekbuying możesz na takim zakupie sporo zaoszczędzić.

Płatna współpraca z marką Geekbuying.

Elektryczne rowery Eleglide – mega promocja

Dobry rower elektryczny to naprawdę praktyczny sprzęt. Nie pojedzie za ciebie, ale może sprawić, że jazda będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Jeśli rozglądasz się za czymś takim, to wiedz, że w sklepie Geekbuying wystartowała wielka promocja na rowery Eleglide, a w ofercie znajdują się zarówno modele do jazdy po mieście, jak i takie, które doskonale sprawdzą się w terenie.

W dalszej części artykułu wspominamy o kilku spośród najciekawszych rowerów elektrycznych uwzględnionych w ofercie promocyjnej. Nie dość, że możesz zaoszczędzić kilkaset złotych na ich zakupie, to jeszcze możesz liczyć na kupon cashback. Nie bez znaczenia są też: błyskawiczna wysyłka, darmowa dostawca na terenie Polski oraz wygodna płatność (między innymi poprzez BLIK lub na raty w systemie Przelewy24).

Eleglide M1 – elektryczny rower w teren i do miasta

Jeśli celujesz w elektryczny rower górski, to może ci przypaść do gustu Eleglide M1 PLUS. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 250 W oraz akumulatorowi o pojemności 12,5 Ah jest w stanie zapewnić prędkość do 25 km/h i zasięg dochodzący do 100 km w trybie wspomagania. Do tego dochodzą 21-biegowe przerzutki Shimano, zawieszenie hydrauliczne z blokadą, podwójne hamulce tarczowe, jasny reflektor LED-owy oraz piankowe siodełko.

To wszystko razem sprawia, że rower równie dobrze sprawdza się podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i podczas terenowych wycieczek. Świetnie zbiera nierówności i oferuje odpowiednią dynamikę jazdy – przede wszystkim w trybach wspomagania. Pełną kontrolę nad jazdą i pojazdem daje ci w dodatku inteligentny wyświetlacz LCD. W zależności od tego jak dużego roweru potrzebujesz, masz do wyboru dwa rozmiary i obie te wersje są teraz dostępne w promocji. Możesz kupić:

Eleglide T1 – trekkingowy rower na wyprawy

Eleglide T1 to rower zaprojektowany z myślą o miłośnikach średniej długości wycieczek rowerowych. Odpowiednia konstrukcja zapewnia naturalną pozycję podczas jazdy, a stosunkowo grube opony pneumatyczne w rozmiarze 27,5 cala sprawiają, że pojazd dobrze radzi sobie w terenie. Pozytywny wpływ na to ostatnie mają również 7-biegowe przerzutki Shimano oraz hydrauliczny amortyzator z blokadą. Dobrą dynamikę we wszystkich pięciu trybach wspomagania zapewnia 250-watowy silnik o momencie obrotowym 50 Nm, a zasięg na poziomie 100 km wydaje się jak najbardziej w porządku.



Eleglide T1 (po lewej) i Eleglide T1 STEP-THRU (po prawej)

Dostępny jest także model Eleglide T1 STEP-THRU z nieco smuklejszymi oponami oraz ramą pozbawioną górnej belki. Jest dzięki temu lżejszy i pozwala w wygodniejszy sposób podróżować przede wszystkim po tych miejskich drogach. Samo wyposażenie jest natomiast bardzo zbliżone do tego, co mamy w podstawowym modelu T1. Teraz możesz kupić:

Eleglide Citycrosser – miejski rower elektryczny

Eleglide Citycrosser – jak sama nazwa wskazuje – jest rowerem elektrycznym skrojonym pod kątem miejskiej jazdy. Cechuje go dużą stabilność, wygodne siodełko i zestaw elementów poprawiających bezpieczeństwo. Te ostatnie to między innym podwójne hamulce tarczowe i jasny reflektor.

Dzięki cienkim oponom tarcie jest mniejsze, a to pozwala na szybszą jazdę po płaskiej nawierzchni. Silnik o mocy 250 W gwarantuje właściwą dynamikę w każdym z 5 trybów wspomagania. Ciekawostką jest dodatkowy tryb (Push) wspomagający piesze prowadzenie roweru. Dopełnieniem całości jest natomiast stelaż przed kierownicą, na którym można umieścić na przykład plecak. Model jest teraz dostępny w atrakcyjnej cenie – jeśli chcesz, to kup:

Eleglide Citycrosser za 4299 zł (zamiast 4999 zł)

W ofercie promocyjnej znajdują się także inne rowery oraz akcesoria do nich. Zajrzyj i rozejrzyj się, a na pewno uda ci się coś dla siebie znaleźć.

