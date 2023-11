Zbliża się gwiazdka, czas by pomyśleć o prezentach dla najbliższych. Elon Musk chyba już wie co sprawi mu największą satysfakcję, lecz tym razem to nie Święty Mikołaj, a raczej urzędnicy zadecydują, czy zasłużył. Bo mowa o trzecim locie rakiety SpaceX Starship.

Co teraz najbardziej nakręca Elona Muska? Czy próby reformowania po swojemu platformy X, niegdysiejszego Twittera, budzące kontrowersje opiniowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie, które skutkuje oskarżeniami o antysemityzm, rynkowa premiera CyberTrucka, czy może latanie rakietą w kosmos? I to nie byle jaką.

SpaceX Starship może stać się dla astronautyki tym czym był Saturn V w XX wieku, a nawet czymś jeszcze większym. Nie tylko dosłownie, bo tak już jest, wszak wymiarami i osiągami Starship przebija wszystkie dotychczasowe rakiety jakie zbudowano, ale i w przenośni. Ma bowiem zawieźć ludzi nie tylko na Księżyc, ale i Marsa. Prawdopodobnie myśli Elona zaprzątnięte są po trosze każdą z tych rzeczy i czymś jeszcze, ale Starship to przedsięwzięcie, które ma najbardziej kosmiczny wymiar.

Ile kosztuje jeden lot Starshipa? To trudno dziś ocenić

Jeden lot Starship wymaga jak na razie inwestycji nie przekraczającej miliarda dolarów, choć trudno dokładnie ocenić ile z tej kwoty to faktyczna cena samego lotu, a ile idzie na badania rozwojowe. Szacunek bierze się stąd, że SpaceX w tym roku zaplanowało inwestycję w projekt o wartości około 2 miliardów dolarów, a mieliśmy już dwa loty. I to niekoniecznie koniec.

Docelowo loty Starshipem mają być tańsze niż loty Falconami, zważywszy na udźwig tej pierwszej rakiety, a to oznacza kwoty co najwyżej rzędu dziesiątek milionów dolarów, a może i niższe. Na razie Starship jest jednak w fazie rozwoju i wymaga większych funduszy, więc i ten miliard na lot może być niewłaściwym szacunkiem.

Ostatnia listopadowa próba lotu orbitalnego Starship przesunęła poprzeczkę osiągnięć SpaceX na kolejny poziom, choć wciąż nie osiągnięto tego, co pozwoli uznać testy rakiety Starship za w pełni udane. Z jednej strony Elon cieszy się, publikując zdjęcia niezniszczonej platformy startowej, z drugiej wstępne analizy obserwacji rakiety w trakcie lotu wskazują, że osłony termiczne nie są jeszcze tak wytrzymałe jak to powinno mieć miejsce. Jednakże dwie liczby 39 i 149 doskonale pokazują postęp jaki dokonał się od kwietnia do listopada 2023 roku. To liczba kilometrów na jakie wzniósł się Starship (a w zasadzie górny jego człon) podczas pierwszej i drugiej próby.

Skoro jednak nie wszystko poszło po myśli to trzeba sprawdzić jakie są przyczyny takiego obrotu spraw. Jak wiemy, rozwój Starshipa musi ulec przyśpieszeniu, i wygląda na to, że SpaceX jest na to przygotowane.

Lot Starship numer 3 jeszcze przed gwiazdką? Elon twierdzi, że to możliwe.

Elon ogłosił na platformie X, że już za 3 do 4 tygodni, prawdopodobnie jeszcze przed gwiazdką, trzeci Starship będzie gotowy do lotu. Trzeba jednak pamiętać, że to póki co życzenia Elona, który pewnie chciałby taki prezent na gwiazdkę dostać, ale dopiero po zakończeniu analizy danych z drugiego lotu Starship będzie wiadomo, czy konieczne poprawki da się wprowadzić tak szybko, zwłaszcza gdy będą one w dużym stopniu dotyczyły konstrukcji rakiety. Trzeci lot wyłącznie jako powtórzenie drugiej próby nie ma bowiem sensu.

Na szczęście tym razem nie trzeba naprawiać platformy startowej, drobne uszkodzenia okolicznej infrastruktury nie budzą wielkich obaw, a trzy kolejne Starshipy są na zaawansowanym etapie produkcji. Wielką niewiadomą jest jednak odpowiedź na pytanie - jak duża część zaleceń Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA) została prawidłowo wdrożona? A może pojawiły się kolejne niedociągnięcia?

Jest śledztwo FAA. Jego zakończenie narzuci kolejny termin lotu Starship

FAA bez ceregieli zdecydowało się przeprowadzić ponownie śledztwo w sprawie lotu, który z jej perspektywy nie był udany. Pierwsze śledztwo trwało ponad 5 miesięcy, drugie nie powinno być tak długie, czy jednak urzędnicy będą śpieszyć się, by zdążyć jeszcze w tym roku, czy przełożą finalną decyzję na rok przyszły biorąc pod uwagę choćby liczbę wykonanych już w tym roku startów przez SpaceX? Dopiero po ogłoszeniu decyzji FAA, SpaceX będzie miało zielone światło.

A SpaceX notuje kolejny udany rok. Pomijając loty Starshipa, jak dotąd wszystkie 85 startów w 2023 zakończyło się sukcesem. SpaceX przewiózł w tym czasie 12 osób na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w tym 2 w ramach zleceń komercyjnych, a 10 rządowych. SpaceX celuje w 100 udanych lotów w 2023 roku i na razie trochę spóźnia się z wypełnieniem tego zamiaru, choć zachowując obecne tempo startów (niespełna 4 dni przerwy pomiędzy kolejnymi lotami) będzie blisko okrągłego rekordu.

Źródło: SpaceX, X, inf. własna