Epic Games rozdaje nie tylko gry, ale i cenną zawartość, dzięki której grę możemy stworzyć sami. Darmowe assety do silnika Unreal Engine udostępniane są cyklicznie, a tak prezentuje oferta na styczeń 2024.

Darmowa zawartość dostępna do końca stycznia

Wszystko, co rozdaje Epic Games, ma związek z grami. Nie trzeba przypominać o regularnie pojawiających się darmowych grach. Świąteczne prezenty nadal spływają szerokim strumieniem, a niedawno mogliśmy odebrać Ghostrunner całkowicie bezpłatnie.

To nie wszystko, ponieważ Epic Games stara się zachęcić użytkowników swojej platformy do Unreal Engine i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ lista gier na tym silniku wydłuża się każdego miesiąca. Dowód? Spójrzmy tylko na najciekawsze gry na Unreal Engine 5. W tym celu udostępniane są darmowe assety. Niezwykle przydatne, jeśli ktoś tworzy gry lub filmy.

Darmowe assety do Unreal Engine – styczeń 2024

Oferta z darmowymi assetami ważna jest do końca stycznia. Jest to dobry sposób, by zaoszczędzić kilkaset złotych. Zawartość możemy wykorzystać bez żadnych ograniczeń w swoim projekcie zasilanym silnikiem Unreal Engine.

Bo piękne niebo to podstawa

Asset “Cloud & Skies” (autor: Leeyo Atelier), czyli zestaw kilkudziesięciu tekstur i siatek 3D Mesh, które wzbogacą naszą scenę o realistycznie wyglądające chmury i niebo. Rozmiar pliku to 600 MB, zawartość wykorzystamy w wersji silnika UE 5.0 i nowszych. Występuje obsługa technologii Lumen.

Zarządzanie zasobami w grze

“Gathering Resources - Advanced System” (autor: sizzoNNz) to w praktyce system, który umożliwia gromadzenie i odnawianie zasobów w grze. Całość możemy dowolnie konfigurować wedle własnych potrzeb i charakteru rozgrywki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaimplementować ten system w grze multiplayer. Nie musimy znać języka programowania, gdyżten asset bazuje na programowaniu wizualnym, czyli blueprints.

Mrok dosłownie wylewa się z ekranu

“Ithris Cementry” (autor: Rasmus Bagner), czyli modułowy cmentarz z wysokiej jakości modelami i teksturami. Idealna propozycja dla tych, którzy chcą wykreować klimatyczną scenę.

Stwórz mgłę wojny

“Line Of Sight. Dynamic mesh” (autor:BarushColi) umożliwi stworzenie pola widzenia dopasowującego się do linii wzroku gracza. Co przez to osiągniemy? Możemy tym samym wykrywać obiekty lub stworzyć mgłę wojny w grach 2D. Przydatne narzędzie.

Idealna zawartość np. do gier RPG

“Fantasy Bundle Environment Kit 3 in 1” (autor: Denys Rutkovskyi) to w praktyce paczka assetów, która zawiera trzy różne środowiska jakby żywcem wyjęte z gry fantasy. Na uwagę zasługuje fakt, że ta zawartość jest wyceniona na 540,14 zł, a teraz możemy ją zdobyć całkowicie za darmo.

Źródło: Epic Games