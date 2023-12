Z każdym miesiącem lista gier na Unreal Engine 5 wydłuża się. Mowa nie tylko o wydanych już produkcjach, ale i tych zapowiedzianych. Z silnika od Epic Games korzysta cały przekrój deweloperów: znajdziemy tu prawdziwych gigantów branży jak i mniejszych, niezależnych twórców.

ocena redakcji:









4,5/5

Niełatwo wskazać najlepszy silnik, tak samo jak niełatwo wskazać najlepsze gry na PC ostatnich lat czy analogicznie najlepsze gry na PS5. Deweloperzy mają przed sobą dwa wyjścia: albo stworzyć własne narzędzie, albo skorzystać z silnika dostępnego już na rynku. Nie jest tajemnicą, że prym wiodą dwa konkretne, czyli Unity oraz Unreal Engine, ale nie można przy tym zapominać o całkiem popularnym wśród niezależnych twórców Godot Engine.

W tym artykule skupimy się na grach, które napędzane są Unreal Engine 5 - silnikiem autorstwa Epic Games. Korzystają z niego zarówno doświadczeni deweloperzy, jak i mniejsze studia, czy nawet osoby uczące się gamedevowego rzemiosła. Ciekawostką jest fakt, że Epic Games oprócz darmowych gier, oferuje także darmowe assety do Unreal Engine 5 raz w miesiącu, z których można bez ograniczeń korzystać we własnym projekcie, o ile jest tworzony we wskazanym środowisku.

W zestawieniu znajdziecie zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje, które w naszej ocenie zasługują na największą uwagę. Jest ich całkiem sporo, więc nie przedłużając zapraszamy do lektury!

Co to jest Unreal Engine 5? Unreal Engine 5 oficjalnie zadebiutował 5 kwietnia 2022 r. Silnik, będący w praktyce zestawem narzędzi, umożliwia tworzenie gier i nie tylko. Narzędzie autorstwa Epic Games jest wykorzystywane w wizualizacjach przemysłowych, reklamach, animacjach, teledyskach, jednak to właśnie branża jest główną domeną. Najważniejsze funkcje Unreal Engine 5 to Nanite, Lumen, World Partition, a wraz z kolejnymi aktualizacjami (Unreal Engine 5.2) pojawiły się kolejne, jak na przykład Procedural Content Generation, który pozwala na proceduralne generowanie otwartych światów. W Unreal Engine 5 możemy programować nie znając nawet języka programowania - kłania się system wizualnego programowania Blueprint.

Polskie gry na Unreal Engine 5, w które już możesz grać

Layers of Fear — Piękno grozy

Producent: Anshar Studios, Bloober Team / Wydawca: Bloober Team

Premiera: 15 czerwca 2023 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Layers of Fear to odświeżona wersja psychologicznego horroru z 2016 r. Twórcy w pełni wykorzystali potencjał silnika Unreal Engine 5, serwując między innymi kapitalne oświetlenie. Sprawdźcie, co doświadczony deweloper potrafi wycisnąć z tego narzędzia. Powyższe nagranie można pomylić z filmem, a to "tylko" zapis rozgrywki! Co ciekawe, wymagania sprzętowe Layers of Fear nie przerażają aż tak bardzo.

Fort Solis — Miło Cię słyszeć, Panie Roger Clark!

Producent: Fallen Leaf, Black Drakkar Games / Wydawca: Dear Villagers

Premiera: 22 sierpnia 2023 r. na PC i PlayStation 5

Polscy deweloperzy chętnie spoglądają w kierunku Unreal Engine 5. Nie wierzycie? Zagrajcie w narracyjny dreszczowiec Fort Solis napędzany Unreal Engine 5.2. To krótka, acz niezwykle klimatyczna przygoda sci-fi z doborową obsadą; w grze pojawia się sam Roger Clark znany z roli Arthura Morgana z Red Dead Redemption 2. To rekomendacja sama w sobie.

Lords of the Fallen — Soulslike pełną gębą

Producent: Hexworks / Wydawca: CI Games

Premiera: 13 października 2023 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Należące do polskiego wydawcy studio Hexworks proponuje graczom mroczną produkcję action-RPG, idealną dla entuzjastów gatunku soulslike. Mimo że w Lords of the Fallen widać wyraźnie inspirację grami FromSoftware, to nie można jej odmówić pomysłu na siebie. Nieco burzliwa premiera odbiła się głośnym echem w branży. Niemniej twórcom udało się poprawić komfort grania poprzez szybkie, celne i wartościowe aktualizacje.

RoboCop: Rogue City — wspomnienia wracają

Producent: Teyon / Wydawca: Nacon

Premiera: 2 listopada 2023 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Trzeba przyznać, że polskie studio Teyon wypracowało własny styl. W dorobku rodzimego dewelopera znajdziemy takie gry jak Rambo: The Video Game, czy Terminator: Resistance. Najnowszą produkcją nawiązującą do filmowych hitów jest RooCop: Rogue City. To prawdziwa graficzna perełka, która charakteryzuje się ogromną wiernością wobec oryginalnych założeń. Ba! Głosu w grze użycza sam Peter Weller, znany głównie z filmowej serii RoboCop.

The Invincible — uczta dla naszych oczu, uczta dla fanów sci-fi

Producent: Starward Industries / Wydawca: 11 bit studios

Premiera: 6 listopada 2023 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Produkcja napędzana silnikiem Unreal Engine 5, czerpiąca garściami z twórczości wybitnego polskiego twórcy — Stanisława Lema. Głównego źródła inspiracji należy szukać w powieści pt. “Niezwyciężony”. Growa wizja tego dzieła to pierwszoosobowy thriller w klimacie hard sci-fi. Nasza recenzja The Invincible podpowie Wam, czego możecie się spodziewać.

Polskie gry na Unreal Engine 5, w które zagrasz w przyszłości

Silent Hill 2 Remake — Japońska marka powierzona Polakom

Producent: Bloober Team / Wydawca: Konami

Premiera: ???

Z jednej strony japońska marka, a drugiej strony polski deweloper. Konami powierzyło ekipie Bloober Team opracowanie odświeżonej wersji kultowego horroru Silent Hill 2. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale wszyscy liczymy na to, że krakowscy mistrzowie horroru pokażą światową klasę.

Wiedźmin 4 — Poprzeczka jest zawieszona "całkiem" wysoko

CD Projekt Red

Premiera: ???

Nadchodzi nowa wiedźmińska saga. Głośnym echem odbiła się wiadomość, że CD Projekt Red porzuca autorski silnik REDengine. Umowa z Epic Games została podpisana na 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Tym samym Wiedźmin 4 będzie grą stworzoną w nowym środowisku. Czy to dobra decyzja? Czas pokaże. Oczekiwania względem kolejnego Wiedźmina są wysokie. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem Wiedźmin 3: Dziki Gon to ścisła światowa czołówka gier.

Wiedźmin 1 Remake — Gra z 2007 r. tworzona na nowo

Producent: Fool’s Theory / Wydawca: CD Projekt Red

Premiera: ???

Podobnie Wiedźmin 1 Remake, nad którym pracuje studio Fool’s Theory. Nie znamy daty premiery uwspółcześnionej wersji pierwszego Wiedźmina, lecz najwyraźniej rzeczony remake ujrzy światło dzienne dopiero po debiucie Wiedźmina 4, o czym wspomniał Adam Kiciński w listopadzie 2022 r., podkreślając, że remake "będzie bazował na technologii Polarisa [kodowa nazwa Wiedźmina 4 - przyp. red.]". Wobec tego kolejność powstania gier "można wydedukować".

Ibru — Interaktywna powieść Olgi Tokarczuk

Sundog

Premiera: 2026 r.

Detektywistyczna gra RPG zainspirowany powieścią Olgi Tokarczuk pt. "Anna In w grobowcach świata". Proces developmentu spoczywa na barkach Sundog - spółki, której współwłaścicielem jest polska noblistka. W toku rozgrywki będziemy przemierzać świat umarłych i zabiegać o przychylność bogów. Całość podana w taki sposób, aby pogodzić cyberpunkową estetykę z mitami sumeryjskimi. W Ibru nie uświadczymy systemu walki, planowany czas rozgrywki ma wynosić 16 godzin. Oczywiście w akcji zobaczymy Unreal Engine 5.

Primitive — Ta gra być z Polska i wyglądać fajnie

Producent: Game Box / Wydawca: Game Box, Ultimate Games

Premiera: ???

Jeśli cenisz sobie gry survivalowe, to musisz poznać Primitive, bo zapowiada się całkiem solidnie. Mamy tu praktycznie wszystkie prawidła gatunku, które ostatecznie rzucą nas w wir walki o przetrwanie i to w czasach, gdzie prosta dzida uchodziła za szczyt możliwości technologicznej, a dzikiej zwierzyny nie dało się za bardzo pogłaskać bez utraty prawej ręki i lewej nogi.

The Thaumaturge — Każdy ma swoje demony

Producent: Fool’s Theory / Wydawca: 11 bit studios

Premiera: 20 lutego 2024 r. na PC, w późniejszym terminie PlayStation 5, Xbox Series X|S

Każdy ma swoje demony - brzmi motto The Thaumaturge. Solidnej dawki mroku, okultyzmu, walki turowej, rzutu izometrycznego, fundamentów narracyjnych oraz niejednoznacznych moralnie decyzji. Budżet produkcji przekracza 17 mln zł. Fabułę gry osadzono w roku 1905, w przedwojennej Warszawie.

The Alters — Bycie sobą nie jest takie łatwe

11 bit studios

Premiera: pierwsza połowa 2024 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Coś dla miłośników nieszablonowych gier przygodowych, w których mocno zaakcentowano elementy strategiczne. W The Alters wcielamy się w Jana Dolskiego, prostego pracownika fizycznego, któremu przyjdzie stoczyć walkę o przetrwanie. Po awaryjnym lądowaniu na obcej planecie, Jan Dolski musi tworzyć alternatywne wersje samego siebie, a każda kopia będzie inna.

Dungeons of the Amber Griffin — Czy to kaszubski wiedźmin?

Frozengem Studio

Premiera: 2024 r. na PC

Oto mroczny świat kaszubskich wierzeń w nowoczesnym wydaniu. Dungeons of the Amber Griffin powstaje przy współpracy dewelopera z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, nieocenione jest również wsparcie Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które jest odpowiedzialne za dofinansowanie gry z Funduszu Promocji Kultury. Rozgrywka oferuje klasyczne mechaniki rodem z gier z lat 90. Idealna propozycja dla miłośników dungeon crawlerów. Nie byłoby tej gry w zestawieniu, gdyby nie decyzja twórców, którzy porzucili Unreal Engine 4 na rzecz Unreal Engine 5.

Zagraniczny rynek. Gry na Unreal Engine 5 już wydane

Fortnite na Unreal Engine 5.1 — No kto by się spodziewał?

Epic Games

Premiera: 4 grudnia 2022 r.

Obejrzyj w

Fortnite to idealna gra do pokazywania nowych technologii - stwierdził Nicholas Penwarden w rozmowie z naszą redakcją benchmark.pl, zdradzając przy tym niuanse takich systemów jak Lumen, Nanite czy World Partition. Zachęcamy do lektury, bo jest to niezwykle cenna dawka wiedzy i spostrzeżeń, również na temat optymalizacji gier.

Remnant 2 — wakacyjny hit 2023 r.

Producent: Gunfire Games / Wydawca: Gearbox Publishing

Premiera: 25 lipca 2023 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Remnant 2 to dynamiczna strzelanka trzecioosobowa, która ma wpisane w swoje DNA kooperację o współpracę. Owszem, można wybrać drogę samotnego wilka, ale po co? Gra bywa naprawdę wymagająca, ale potrafi wciągnąć na dobre. Wiemy, bo sprawdziliśmy, a oto nasza recenzja Remnant 2

Immortals of Aveum — Czary-mary i pif-paf

Producent: Ascendant Studios / Wydawca: Electronic Arts

Premiera: 22 sierpnia 2023 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Immortals of Aveum, czyli magiczny FPS. Ten projekt to w praktyce połączenie kilku konwencji, co ostatecznie może się podobać. Dynamiczna walka, interesująca kreacja świata oraz niewiarygodna oprawa graficzna. By wycisnąć z Immortals of Aveum ostatnie soki, trzeba posiadać naprawdę mocny sprzęt.

Zagraniczny rynek. Nadchodzące gry na Unreal Engine 5

STALKER 2 — Wysokie oczekiwania i dramat ukraińskiego studia

GSC Game World

Premiera: Q1 2024 r. na PC, Xbox Series X|S

STALKER 2 - ile to już razy premiery gry jest przekładana! Jednakże nie wypada mieć jakichkolwiek pretensji do ukraińskiego studia GSC Game World. Deweloperzy pracują w cieniu wojny. Część z nich znalazła co prawda azyl w Czechach, ale ataki hakerów nie pomagają w pracach. STALKER 2 będzie dostępny w dniu premiery w usłudze Game Pass. Warto podkreślić, że twórcy deklarują oficjalne wsparcie dla modów, co jest arcyciekawe, jeśli uwzględnimy fakt, że gra powstaje właśnie na silniku Unreal Engine 5.

Black Myth: Wukong — Chińska perełka

Game Science

Premiera: 2024 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Black Myth: Wukong pojawiło się znikąd i praktycznie z miejsca skradło serca graczy. Oto nieznana nikomu wcześniej produkcja z Państwa Środka mogąca posłużyć jako dowód romansu Dark Souls z God of War. Całość okraszona chińską mitologią, fenomenalną oprawą graficzną i systemem walki nie z tej ziemi.

Chrono Odyssey — next-genowe MMORPG

Npixel

Premiera: 2024 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

O Chrono Odyssey po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2020 r. i potrzebowaliśmy trzech lat, by otrzymać oficjalny zwiastun rozgrywki. Zwiastun, który dosłownie wgniata w fotel - ponad milion wyświetleń nie bierze się znikąd. Zapnijcie pasy, bo powyższy materiał robi kolosalne wrażenie. Tak właśnie wygląda next-genowe MMORPG.

Empire of the Ants — Czegoś takiego jeszcze nie było

Producent: Tower Five / Wydawca: Microids

Premiera: 2024 r. na PC i konsole

Strategia czasu rzeczywistego, w której zarządzamy kolonią mrówek. Cechą gry jest fotorealistyczna grafika uzyskana dzięki Unreal Engine 5. Empire of the Ants to growa adaptacja książki “Imperium mrówek” należącej do cyklu “Trylogia Mrówcza” autorstwa Bernarda Werbera.

Unrecord — Apogeum fotorealizmu

DRAMA

Premiera: ???

Obejrzyj w

Skoro już o fotorealizmie w grach mowa, to nie można pominąć Unrecord. Co potrafi Unreal Engine 5? W przypadku tej gry fotorealizm osiągnął taką skalę, że twórca musiał udowadniać niedowiarkom, że Unrecord nie jest oszustem.

Metal Gear Solid 3 Remake — Klasyka gatunku w nowych szatach

Konami

Premiera: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, brak daty

Obejrzyj w

Jedna z najlepszych gier wydanych na konsole PlayStation 2 powróci jako pełnoprawny remake. Oficjalna data premiery nie jest znana; w październiku 2023 r. otrzymaliśmy krótki fragment (powyżej) z wersją prealfa, co nakazuje sądzić, że do finalizcji projektu jeszcze daleka droga.

Tekken 8 — Next-genowa bijatyka

Bandai Namco Entertainment

Premiera: 26 stycznia 2024 r. na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Obejrzyj w

Lata mijają, a seria Tekken nie schodzi z bijatykowego piedestału. Ósma pełnoprawna odsłona ma zagwarantować graczom niespotykane dotąd wrażenia i nie zabraknie przy tym nowych rozwiązań. Sam fakt, że twórcy zrobili przesiadkę na silnik Unreal Engine 5 zasługuje na uwagę.

Powyższa lista będzie z pewnością aktualizowana. Bez wątpienia może cieszyć fakt, że gry korzystające z Unreal Engine 5 są zróżnicowane i każdy gracz powinien znaleźć coś dla siebie. Jednak nie samym Unreal Engine branża żyje. Możecie zabrać głos w ponieższej ankiecie. W komentarzach napiszcie, na którą z powyższych gier czekacie najbardziej.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.