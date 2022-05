F1 22 przyniesie ze sobą wiele nowości i zmian. Nie będzie to może rewolucja na miarę tej w prawdziwej Formule 1, ale tegoroczna odsłona i tak będzie zawierała kilka ciekawostek. Czas poznać szczegóły.

Przegląd nowości w F1 22

Jeśli uważanie śledzisz nasze newsy na temat gry F1 22, to pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że jedną z najważniejszych nowości będzie F1 Life. Do tej pory jednak nie bardzo wiedzieliśmy, czego się po tym spodziewać .W wywiadzie z serwisem Gaming Bolt twórcy wyjaśnili, na czym będzie to polegać.

F1 Life będzie pełnić funkcję centrum gracza w F1 22. Po uruchomieniu gry znajdziemy się właśnie tam. Będzie to przestrzeń, w której zobaczymy swoją kolekcję trofeów, szybko przejdziemy do tego lub innego trybu rozgrywki, a także przejrzymy kolekcję supersamochodów, które udało nam się odblokować w przebiegu kariery.

Supersamochody to druga duża nowość w F1 22. Zdobędziemy je za osiągnięcia w grze, a następnie będziemy mogli przetestować je na torze. Podobnie jak wcześniej miało to miejsce z klasycznymi bolidami Formuły 1.

F1 22 to także bardziej realistyczna grafika i bardziej realistyczna fizyka. Szczególnie dumni twórcy są jednak z adaptacyjnego systemu sztucznej inteligencji. Dzięki niemu poziom trudności będzie dostosowywany do umiejętności gracza – tak, by i amator, i zawodowiec czerpał maksimum przyjemności z rozgrywki.

A poza tym jakie nowości pojawią się w grze F1 22? Między innymi nowe tryby kamery, możliwość samodzielnego ustawienia samochodu na polu startowym oraz znacznie szerszy wybór opcji przy tworzeniu własnego zespołu. Ponadto mechanicy mogą popełniać błędy (szczególnie, gdy będziemy źle zarządzać teamem), a wisienką na torcie będzie obsługa gogli VR na PC.

Źródło: Gaming Bolt, Codemasters, informacja własna