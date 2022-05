Wreszcie jest! Czas obejrzeć pierwszy gameplay F1 22, przedstawiający pełne okrążenie toru w Miami, wykonane bolidem Ferrari F1-75.

Pierwszy gameplay F1 22 – okrążenie toru w Miami

Po teaserze, który nie przedstawiał nic i zwiastunie z „poszarpanymi” fragmentami rozgrywki, otrzymaliśmy wreszcie materiał, który pozwala się na spokojnie przyjrzeć (i przysłuchać) grze F1 22. Nowy, trwający niespełna dwie minuty filmik prezentuje pełne okrążenie toru w Miami (na którym już w ten weekend ścigać będą się kierowcy Formuły 1 w prawdziwym świecie).

Bohaterm pierwszego materialu tego typu jest Charles Leclerc i jego bolid Ferrari F1-75. Niestety to, co możemy obejrzeć, to kółko treningowe, więc otrzymujemy szansę, by przyjrzeć się temu, jak wygląda bolid i obiekt, ale nie zobaczymy akcji z rywalami. Dobre jednak i to…

Zobacz gameplay F1 22 (Miami Hot Lap):

F1 22 nadjeżdża. Dotrze w wakacje

Gra F1 22 szybkim tempem nadjeżdża na komputery osobiste oraz konsole dwóch generacji: Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, PlayStation 4 i Xbox One. Premiera planowana jest na 1 lipca bieżąceg roku, ale jest możliwosć rozpoczęcia zabawy 3 dni wcześniej – to prezent dla nabywców przedpremierowej Edycji Mistrzowskiej.

F1 22 zaoferuje tryb kariery i umożliwi wzięcie udziału we wszystkich wyścigach z tegorocznego kalendarza, zasiadając za kierownicą każdego z bolidów rywalizujących w obecnym sezonie. Nie zabraknie też trybów wieloosobowych i zawartości F2, a wśród nowości pojawi się F1 Life – więcej o tym dowiemy się niebawem.

Źródło: Codemasters, informacja własna