EA nie przestaje przekonywać nas, że FIFA 22 będzie znaczącym powiewem nowości dla tej bardzo popularnej serii. Zarówno dla preferujących zabawę w trybie kariery, jak i online.

Tryb kariery w FIFA 22. Co nowego?

Od czasu oficjalnej zapowiedzi FIFA 22 opublikowano już naprawdę sporo materiałów i informacji. W znacznej mierze koncentrowały się na technologii HyperMotion, która wprawdzie jawi się obiecująco, ale też będzie niedostępna dla posiadaczy PC. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku nowości mających trafić do poszczególnych trybów rozgrywki.

W trybie kariery, który mimo popularności zmagań wieloosobowych wciąż ma swoich zwolenników, dostępna będzie między innymi możliwość stworzenia od podstaw własnego klubu. Opcje personalizacji obejmą nie tylko nazwę i przydomek, ale też wybór ligi, strojów, herbu, budżetu, stadionu, priorytetów zarządu czy największego rywala i oczywiście składu. To podobno ten element, o który gracze prosili najbardziej.

Znaczącej rozbudowy doczekać ma się również tryb kariery zawodnika. Tutaj wymieniane są między innymi nowe cele meczowe, przebudowany system rozwoju zawodnika oraz nowe drzewko umiejętności i nowy system zalet. Po meczu można będzie przyjrzeć się atmosferze w szatni.

Niestety, również tutaj preferujący PC mogą czuć się pominięci. Wydaje się, że nie tak boleśnie jak w przypadku technologii HyperMotion, ale jednak. Tylko w wersjach na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S oraz Google Stadia pojawią się nowe sekwencje przedmeczowe, w których komentatorzy będą omawiać dotychczasowe dokonania zawodnika.

Wprowadzone mają zostać też dodatkowe scenki budujące atmosferę przed meczami (rozgrzewki, przygotowania w szatni czy zapoznawanie się ze stanem murawy, a nawet kibice opuszczający stadion przed końcem spotkania jeśli wynik będzie dla nich bardzo bolesny).

Tryb Ultimate Team w FIFA 22. Co nowego?

Nie może zabraknąć też wzmianek na temat Ultimate Team. Nie jest przecież tajemnicą, że to właśnie on zapewnia EA największe przychody. Pisaliśmy już, że wprowadzone zostaną ciekawe i nostalgiczne karty Bohaterowie FUT, ale to nie wszystko czym chwalą się twórcy gry.

Zdecydowano się nie tylko na takie detale jak korekty w menu głównym, ale także między innymi na zmianę struktury Division Rivals i czasu trwania Mistrzostw FUT, nowy widok piłkarza mający lepiej przedstawiać najważniejsze atrybuty czy rozbudową personalizację stadionu. Pojawi się też nowy format zabawy w ramach Ultimate Team - publiczny matchmaking w trybie współpracy.

Kiedy premiera FIFA 22?

Na koniec przypominamy, że FIFA 22 zadebiutuje 1 października. Oczywiście swoim zwyczajem EA prowadzi już przedsprzedaż.

Pełna lista platform docelowych obejmuje PC, konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One oraz usługę Google Stadia.

