Spodobały Wam się zapowiedzi i pierwsze informacje na temat gry FIFA 22? Wydaje się, że odpowiedź może być tutaj mocno uzależniona od preferowanej platformy sprzętowej.

FIFA na PC będzie gorsza, bo wymagania sprzętowe nie mogą wzrosnąć

Zapewne niektórzy zdają sobie sprawę, że omawiany scenariusz towarzyszy nam nie po raz pierwszy. Już w poprzednich latach bywało, iż EA reklamowało ważne zmiany w serii FIFA, ale ostatecznie okazywało się, że będą one dostępne dla wybranych. FIFA 22 to między innymi technologia HyperMotion. Ma zwiększyć liczbę animacji oraz poprawić ich jakość. Czy faktycznie tak będzie przekonają się właściciele konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Wersja na PC ma być bowiem czymś pomiędzy wersjami z konsol obecnej i poprzedniej generacji. Dlaczego? Redakcji PC Gamer udało się uzyskać od EA odpowiedź na pytanie intrygujące niejednego gracza korzystającego z PC. Okazuje się, że wszystko sprowadza się do niechęci zwiększania wymagań sprzętowych gry, ponieważ mogłoby to przyczynić się do spadku zainteresowania. Z przypuszczeń (wiedzy?) EA wynika zatem, że przynajmniej część sympatyków tej serii dysponuje komputerami o niezbyt imponujących specyfikacjach.

Wprowadzenie technologii HyperMotion i funkcji Immersive Match Day na PC podniosłoby minimalne wymagania dotyczące specyfikacji komputerów i spowodowałoby, że duża część graczy nie byłaby w stanie uruchomić gry. To miałoby znaczący wpływ na naszą społeczność PC, która co roku cieszy się nową grą FIFA, bo wielu graczy zostałoby wykluczonych lub zmuszonych do uaktualnienia swoich maszyn, aby móc grać. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy nasi gracze na PC doświadczą postępów w rozgrywce i nowego sezonu innowacji w FIFA 22.

FIFA 22 gameplay

Najlepiej FIFA 22 będzie wyglądać na PlayStation 5, Xbox Series X|S, ale też na Google Stadia. Poza PC listę platform docelowych uzupełniają PlayStation 4 i Xbox One. Na premierę nie będziemy musieli czekać szczególnie długo, ponieważ zaplanowano ją na 1 października.

Przy pracach nad technologią HyperMotion wykorzystywano stroje Xsens i rejestrowano ruchy zawodowych piłkarzy, którzy rozgrywali pokazowe mecze i tym samym zapewnili twórcom niezbędne materiały. Bo w FIFA 22 lepiej wyglądać mają ruchy wirtualnych zawodników nie tylko z piłką, ale też bez, a nawet gesty w drugim planie, takie jak chociażby gestykulacja. Wedle deklaracji, HyperMotion zapewni ponad 4000 nowych animacji.

Skoro jednak ma być tak dobrze, dlaczego jednak nie zwiększyć wymagań wersji PC i być może zachęcić obecnie niezdecydowanych? Czy grono graczy ze słabszymi PC faktycznie jest tak liczne? Co sądzicie o takim podejściu EA?

